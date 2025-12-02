Φάρμα - Βάγγος: Αποκάλυψε αν μίλησε με τη Ναταλία μετά την αποχώρησή του!

Στη μονομαχία στον Αχυρώνα, ο Βάγγος ήταν ο παίκτης που αποχώρησε το βράδυ της Δευτέρας από τη Φάρμα.

Αρχικά, ο πρώην παίκτης αποκάλυψε στην Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου, ότι τον πείραξε η αποχώρηση της Ναταλίας, με την οποία είχαν έρθει πιο κοντά. «Είναι ένα σύνολο πραγμάτων, είναι η πίεση όλο αυτό το διάστημα, σίγουρα κοστίζουν και κάποιες αποχωρήσεις όταν έχεις έρθει κοντά με συγκεκριμένα άτομα», απάντησε στο Breakfast@Star, ενώ αποκάλυψε ότι μίλησαν μετά τη συμμετοχή τους στη Φάρμα.

«Ποια αποχώρηση στο κόστισε», τον ρώτησε ο Ετεοκλής. «Εντάξει, της Ναταλίας. Με πείραξε, είχαμε έρθει πολύ κοντά, Έφυγε μία μέρα πριν από εμένα. Σίγουρα δε βοηθάει όταν ξέρεις ότι έχεις έναν άνθρωπο κοντά σου να μπορείς να επικοινωνήσεις και ξαφνικά χάνεται. Είναι σημαντικό», είπε

«Μέσα σε ένα παιχνίδι όλα λογικά και παράλογα είναι. Τώρα εντάξει, πάει, τελείωσε, έφυγα. Μακάρι ίσως να ήταν αλλιώς τα πράγματα», είπε στη συνέχεια.

«Ένιωσες πίεση πέρα από την αποχώρηση της Ναταλίας. Έχεις δηλαδή και από άλλη πλευρά πίεση που έλεγες εντάξει τώρα δεν αντέχω άλλο», τον ρώτησε η Ελένη. «Όχι δεν αντέχω, αλλά πίεση υπάρχει, ναι υπάρχει πίεση εκεί μέσα, πολύ. Ακόμη κι από την κατάσταση, δηλαδή ότι δεν τρως πολύ καλά, έχεις να δεις τους δικούς σου πολύ καιρό και αυτό είναι πίεση», απάντησε.

Για τη σχέση του με τον Δημήτρη, ξεκαθάρισε: «Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι με τον Δημήτρη δεν ταιριάζουμε σαν άνθρωποι. Έχει άλλη φιλοσοφία εκείνος, άλλη εγώ. Πολύ διαφορετική. Όλα ξεκίνησαν από εκείνο το συμβούλιο που έπρεπε να πω αυτό που ήθελε να πει όλη η ομάδα. Στην ουσία εγώ έγινα το στόμα της ομάδας. Είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι».

Δήλωσε ότι μπήκε για να βοηθήσει τον πατέρα του, αν και εφόσον κέρδιζε. Τώρα βγαίνοντας, όταν βρέθηκαν, τι του είπε; «Ο πατέρας μου για μένα έχει υψηλή θέση. Νομίζω είναι περήφανος για ό,τι είδε από εμένα, οπότε τελικά δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία το χρηματικό έπαθλο. Έχει κάτι άλλο, η απήχηση του κόσμου, όλο αυτό που έχω δει από τον κόσμο», είπε.

Κλείνοντας, ο πρώην παίκτης της Φάρμας, ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και τώρα που αποχώρησε.

