Τζάστιν Μπίμπερ: Πώς γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη Χέιλι Μπίμπερ

03.03.26, 12:41
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τζάστιν Μπίμπερ γιόρτασε τα 32α γενέθλιά του την 1η Μαρτίου με τη σύζυγό του Χέιλι Μπίμπερ.
  • Ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram, δηλώνοντας ότι η Χέιλι είναι ο μοναδικός άνθρωπος με τον οποίο θα ήθελε να περάσει αυτή την ημέρα.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018 και έχει έναν γιο, τον Τζακ Μπλουζ, που γεννήθηκε το 2024.
  • Η μητέρα του Τζάστιν του ευχήθηκε μέσω social media, εκφράζοντας την αγάπη και την υποστήριξή της.
  • Η Χέιλι μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες από την ημέρα των γενεθλίων του.

Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο Τζάστιν Μπίμπερ την Κυριακή 1η Μαρτίου με τη σύζυγό του Χέιλι Μπίμπερ!

Μάλιστα, όπως έγραψε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εκείνη είναι ο μοναδικός άνθρωπος που θα ήθελε να περάσει τα γενέθλιά του.

Justin και Hailey Bieber: Με «ICE OUT» καρφίτσες στα Grammys 2026

Ο pop star ανέβασε δυο φωτογραφίες με την Χέιλι Μπίμπερ, σβήνοντας τα κεράκια της τούρτας του.

«Με κανέναν άλλον δεν θα ήθελα να περάσω τα γενέθλιά μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή του.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Justin Bieber (@lilbieber)

Η Χέιλι Μπίμπερ ανέβασε φωτογραφίες από την ημέρα γενεθλίων του Τζάστιν Μπίμπερ: 

To λαμπερό ζευγάρι έχει αποκτήσει έναν γιο στις 23 Αυγούστου 2024, τον Τζακ Μπλουζ, στον οποίο έχει τεράστια αδυναμία.

O Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη στις 13 Σεπτεμβρίου του 2018 και η σχέση τους φαίνεται πως στηρίζεται σε συγκεκριμένες αξίες.

Γνωρίστηκαν αρχικά όταν ήταν ακόμη έφηβοι, μέσα από τον πατέρα της Χέιλι, τον ηθοποιό Stephen Baldwin και ξανασυναντήθηκαν χρόνια αργότερα.

Έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, γιόρτασαν τον έρωτά τους με μια λαμπερή τελετή στη Νότια Καρολίνα, έχοντας δίπλα τους φίλους και συγγενείς. 

Φωτογραφία: Apimages

 

Και η μητέρα του όμως ευχήθηκε στον γιο της μέσα από τα social media:

«Πριν από 32 χρόνια, η ζωή μου άλλαξε για πάντα. Έγινες ο γιος μου, η καρδιά μου και το μεγαλύτερο μάθημά μου στην αγάπη. Τίποτα δεν ήταν ποτέ ξανά το ίδιο. Ζεις στην καρδιά μου από τότε. Ξέρω ποιος είσαι. Ξέρω τι έχει τοποθετηθεί μέσα σου. Και ξέρω ότι ο Θεός δεν έχει πάρει ποτέ το χέρι Του από τη ζωή σου. Είναι εκεί. Και εγώ επίσης. Η αγάπη δεν φεύγει. Η δική μου δεν έφυγε ποτέ και δεν θα φύγει ποτέ».
Αναφερόμενη στο μέλλον του, σημείωσε: «Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα μπροστά σου. Τόσος σκοπός. Τόση λύτρωση. Τόσα που ακόμη ξεδιπλώνονται. Και όσος χρόνος κι αν περάσει, θα είσαι πάντα ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μου έχει δώσει ο Θεός».

Κλείνοντας το μήνυμά της, έγραψε: «Προσεύχομαι αυτή η χρονιά να είναι γεμάτη διαύγεια, αυτοπεποίθηση, λύτρωση, μια βαθύτερη αίσθηση του ποιος είσαι και την καθοδήγηση και εύνοια του Θεού στη ζωή σου. Χαρούμενα 32α γενέθλια. Σε αγαπώ Justin. Πάντα».


 

