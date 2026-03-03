Άση Μπήλιου: Πώς επηρεάζει τα ζώδια το «ματωμένο φεγγάρι;»

Με φόντο τη σημερινή σεληνιακή έκλειψη, η Άση Μπήλιου ανέλυσε στο Breakfast@Star τις επιρροές του φαινομένου, εξηγώντας τι σηματοδοτεί για τα ζώδια και κυρίως για τον ψυχισμό μας.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια έκλειψη Σελήνης – Πανσέληνο, γνωστή και ως «ματωμένο φεγγάρι». Αν και δεν είναι ορατή από τη χώρα μας, καθώς το φαινόμενο ολοκληρώνεται το μεσημέρι και παρατηρείται σε άλλες περιοχές του κόσμου η ενεργειακή της επιρροή θεωρείται ισχυρή.

Ο άξονας Παρθένου – Υδροχόου και το κλείσιμο ενός κύκλου

Η αστρολόγος εξήγησε ότι η έκλειψη πραγματοποιείται στον άξονα Παρθένου – Υδροχόου και είναι η πέμπτη κατά σειρά στον συγκεκριμένο άξονα. Όπως σημείωσε, οι εκλείψεις αρχίζουν σταδιακά να μετατοπίζονται, με μία ακόμη να αναμένεται τον Αύγουστο και την τελευταία του κύκλου στις 20 Φεβρουαρίου 2027, οπότε και θα κλείσει οριστικά αυτή η θεματική περίοδος.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Οι εκλείψεις, όπως τόνισε, φέρνουν πάντα αλλαγές και ένταση. Και επειδή πρόκειται για έκλειψη Σελήνης, επηρεάζεται άμεσα ο συναισθηματικός μας κόσμος.

Αυξημένη ένταση και συναισθηματική φόρτιση

Η Σελήνη συνδέεται με τον ψυχισμό, τις ανασφάλειες και τα βαθύτερα συναισθήματα. «Το σύστημα πάει μπροστά, είτε είναι αρνητικό είτε θετικό ελπίζω να είναι θετικό», σχολίασε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι σε τέτοιες περιόδους εντείνονται φόβοι και εσωτερικές ανησυχίες.

Σε μια εποχή ήδη απαιτητική και γεμάτη προκλήσεις, η συγκεκριμένη έκλειψη ενισχύει το αίσθημα αγωνίας, ακόμα κι αν προσπαθούμε να το κρύψουμε. Η εσωτερική πίεση αυξάνεται και οι συναισθηματικές αντιδράσεις μπορεί να είναι πιο έντονες από το συνηθισμένο.

Τι σημαίνει για τα ζώδια

Η έκλειψη Σελήνης ως πανσέληνος λειτουργεί αποκαλυπτικά. Φέρνει κορυφώσεις, ξεκαθαρίσματα και εξελίξεις που δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν. Κάποια πράγματα ολοκληρώνονται, άλλα αλλάζουν κατεύθυνση, ενώ σε προσωπικό επίπεδο καλούμαστε να διαχειριστούμε με ωριμότητα όσα έρχονται στην επιφάνεια.

Η Άση Μπήλιου ανέφερε ότι κάθε ζώδιο επηρεάζεται διαφορετικά, ανάλογα με τον τομέα του ωροσκοπίου του που «αγγίζει» η έκλειψη.

