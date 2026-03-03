Ελληνίδου: Στη Θεσσαλονίκη μετά την Ταϊλάνδη- Το παράπονο της γιαγιάς της

Μετά το ανανεωτικό ταξίδι στην Ταϊλάνδη με τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, η Ρία Ελληνίδου ταξίδεψε χθες για τη Θεσσαλονίκη. Η τραγουδίστρια θα εμφανίζεται με τον Πέτρο Ιακωβίδη στην Πύλη Αξιού από την ερχόμενη Παρασκευή 6/3.

Εκεί συνάντησε τη γιαγιά της, η οποία αποκάλυψε on camera το παράπονο που έχει από τον παππού της τραγουδίστριας.

Με λεζάντα «H γιαγιά σε νέες περιπέτειες», η Ρία Ελληνίδου δημοσίευσε ένα βίντεο με τη γιαγιά της και τον εξής διάλογο:

Η Ρία Ελληνίδου με τη γιαγιά της/ instagram

- Θέλω να μου πεις το παράπονό σου για τον παππού, για το facebook, λέει στο instastory η Ρία Ελληνίδου

- Είναι άρρωστος, όλη μέρα είναι στο facebook, απαντά η γιαγιά της

- Ναι, αλλά τι σε πειράζει πιο πολύ από όλα;

- Που το έχει δυνατά

- Γιαγιά να ξέρεις θα τον κάνω block.

Για τη Θεσσαλονίκη ταξίδεψε όμως και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, καθώς μετά το ρομαντικό ταξίδι, πήγε να πάρει τον γιο του, Πάρη.

Η φωτογραφία του Δημήτρη Αλεξάνδρου στο instagram από το Λιτόχωρο

Ο γνωστός επιχειρηματίας και influencer δημοσίευσε μια φωτογραφία από το Λιτόχωρο, με θέα τον Όλυμπο και κάποιες ώρες αργότερα, δημοσίευσε μια φωτογραφία του γιου του. Σήμερα, βρίσκονται στην Αθήνα, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος.

Η φωτογραφία του Πάρη που δημοσίευσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου

Ελληνίδου- Αλεξάνδρου: Το κοινό τους βίντεο από την Ταϊλάνδη

Το ζευγάρι ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη και παρόλο που και οι δύο δημοσίευαν στιγμιότυπα από τα ίδια μέρη, δε δημοσίευσαν κοινές φωτογραφίες, Ωστόσο, σε ένα βίντεο του Αλεξάνδρου εμφανίστηκε η τραγουδίστρια.

Η Ελληνίδου απάντησε μάλιστα και σε κακόβουλα σχόλια στο TikTok, στα οποία χρήστες τη ρώτησαν ποιος πλήρωσε για το ταξίδι. Η τραγουδίστρια απάντησε πως ήταν δώρο για του Αγίου Βαλεντίνου.

Πριν λίγες ώρες, η τραγουδίστρια δημοσίευσε και νέες φωτογραφίες από το ρομαντικό ταξίδι στον εξωτικό προορισμό. «Διακοπές τέλος, πύλη αξιού ξεκινάμε», έγραψε.