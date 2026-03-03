Ρονάλντο: Έφυγε μέσα στη νύχτα από τη Σαουδική Αραβία λόγω βομβαρδισμών

Πριν από λίγους μήνες ο Κριστιάνο είχε σκοράρει ενάντια σε τερματοφύλακα ρομπότ/ βίντεο από ΕΡΤ

Ιρανικούς βομβαρδισμούς δέχτηκε το Ριάντ, η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας μέρος όπου ζει με την οικογένειά του ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Έτσι ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός για την Αλ Νασρ Ριάντ και την Εθνική Πορτογαλίας, θέτοντας ως προτεραιότητά του την προστασία της συζύγου του, Χεορχίνας και των πέντε παιδιών του, αποφάσισε πως πρέπει να φύγουν από το σημείο.

Ο πρωτότοκος γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, ο Ματέο, η Εύα, η Αλάνα και η Μπέλα Εσπεράλντα μπήκαν μέσα στο ιδιωτικό τζετ του Κριστιάνο και έφυγαν άρον- άρον μέσα στη νύχτα καθώς η πρεσβεία των ΗΠΑ στη σαουδαραβική πρωτεύουσα φέρεται να επλήγη από δύο drones.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Bombardier Global Express πραγματοποίησε επτάωρο ταξίδι με προορισμό τη Μαδρίτη και όλοι τους έφτασαν εκεί σώοι και αβλαβείς. Την ίδια στιγμή οι σύγκρουση στο Ριάντ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.