TractioN: Ο Κώστας Στεφανής υπόδεχεται τον Μάνο Πανταζή

Τον Μάνο Πανταζή, ο οποίος έχει ταυτιστεί με το πρότυπο του αρρενωπού, «κλασικού» κάλλους και έχει διαγράψει μια λαμπρή καριέρα στον χώρο της μόδας - και όχι μόνο-, υποδέχεται ο Κώστας Στεφανής στο νέο επεισόδιο του TractioN.

Ο Κώστας Στεφανής επιλέγει για τον καλεσμένο του ένα ιδιαίτερο μοντέλο, το εντυπωσιακό CHANGAN DEEPAL S05, ένα από τα πιο προηγμένα και ολοκληρωμένα αμιγώς ηλεκτροκίνητα SUV, που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Μάλιστα, το DEEPAL S05 είναι ένα όχημα τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο αποτελεί... καμάρι για την Ελλάδα, καθώς ο σχεδιαστής του είναι ένας διακεκριμένος συμπατριώτης μας, ο Γιώργος Κούκος!

Ο Μάνος Πανταζής περιεργάζεται το CHANGAN DEEPAL S05 με ειλικρινή και ανεπιτήδευτη περιέργεια, αφού μέσα από το TractioN έχει την ευκαιρία να οδηγήσει, για πρώτη φορά στη ζωή του ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα και εξοικειώνεται με τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του -και κάθε ηλεκτροκίνητου- και πρώτα από όλα την αυτονομία. Έναν τομέα όπου το SUV της CHANGAN διαπρέπει, καθώς με μία φόρτιση, στη δικίνητη εκδοχή του με τους 272 ίππους, το DEEPAL S05 μπορεί να διανύσει απόσταση έως και 485 χιλιόμετρα!

Ο Μάνος Πανταζής και το CHANGAN DEEPAL S05 πρωταγωνιστούν στο νέο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 8 Μαρτίου στις 14:10!

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ MERCEDES GLA 200: Η Ινώ Στεφανή και ο Θωμάς Ευθυμίου παρουσιάζουν τη 2η γενιά ενός μοντέλου εμβληματικού για τη σύγχρονη εποχή της MERCEDES, το πολυτάλαντο και διαρκώς... αναβαθμιζόμενο, πάντα εξαιρετικά δημοφιλές compact SUV GLA 200! Αυτή τη φορά, το σούπερ-ατού της GLA 200 αφορά σε κάποιες νέες, εξόχως δελεαστικές εκδόσεις.

➢ SKODA KAMIQ & FABIA «MONTE CARLO»: Την σπορτίφ, δυναμική και συναρπαστική έκδοση «MONTE CARLO» των best seller μοντέλων της SKODA, του KAMIQ και του FABIA, παρουσιάζουν διεξοδικά ο Μάνος Στεφανής και ο Θωμάς Ευθυμίου. ΚΑΜΙQ και FABIA επαναφέρουν στο προσκήνιο την ονομασία MONTE CARLO, η οποία έχει τη δική της, ένδοξη ιστορία για τη SKODA. Μια ιστορία 86 ετών, συνδεδεμένη με την αδρεναλίνη των αγώνων ράλι, αλλά και σε αρμονικό συγκερασμό με την υψηλή ποιότητα και την αισθητική, στοιχεία που για τη SKODA αποτελούν θεμελιώδεις αρχές, γύρω από το πώς αντιλαμβάνεται, ως εταιρεία, την αυτοκίνηση σήμερα!

➢ SUZUKI ADDRESS 125: Ο... δίτροχος Θανάσης Χούντρας δηλώνει αιφνιδιασμένος -ευχάριστα, βέβαια- από το πώς η SUZUKI κατόρθωσε να ανανεώσει και να εκσυγχρονίσει πλήρως ένα σκούτερ που είχε καταξιωθεί χάριν της δημοφιλίας του σε προηγούμενες δεκαετίες. Όμως, το ADDRESS 125 αποτελεί απτή και τρανή απόδειξη ότι η δύναμη ενός μοντέλου ήδη γνωστού και αναμενόμενου, είναι στο πώς ανατρέπει τα στερεότυπα και ξεπερνά τις προσδοκίες. Και το SUZUKI ADDRESS 125 κάνει ακριβώς αυτό -και το κάνει εκπληκτικά!

