TractioN: Ο Κώστας Στεφανής υπόδεχεται τον Μάνο Πανταζή

Δείτε το νέο επεισόδιο αυτή την Κυριακή στις 14:10 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.03.26 , 16:30 Λέρος: «Με χτύπησε στο στομάχι» - Ελεύθερος ο 18χρονος πατροκτόνος
03.03.26 , 16:30 StarLight - Δημήτρης Μαραμής: Η Τετραλογία και η μεγάλη γιορτή της μουσικής
03.03.26 , 16:20 Κατασκοπεία Σούδα: Ποινή φυλάκισης δύο ετών στον 36χρονο «τουρίστα»
03.03.26 , 16:09 Πέθανε ο Γκάι Ρότζερ Νάνγκα
03.03.26 , 16:01 Θ. Λιόλιος: Τα ιρανικά drones Shahed και ο ρόλος τους στις επιχειρήσεις
03.03.26 , 15:58 Μπάγια Αντωνοπούλου: «Έλεγα "Παναγίτσα μου, μη μου το πάρεις το παιδί μου"»
03.03.26 , 15:51 Μαριέττα Χρουσαλά: Ρομαντικό σαββατοκύριακο με τον σύζυγό της στο Meribel
03.03.26 , 15:47 TractioN: Ο Κώστας Στεφανής υπόδεχεται τον Μάνο Πανταζή
03.03.26 , 15:38 Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
03.03.26 , 15:30 Κάτοικος Ντουμπάι: «Ο Κόσμος Έκανε Κανονικά Το Μπάνιο Του Στην Παραλία»
03.03.26 , 15:19 MasterChef: Η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην Τέχνη - Δείτε το trailer!
03.03.26 , 15:04 Κολωνός: Νόμιζε ότι ήταν έγκυος, αλλά είχε 4 λίτρα νερό στην κοιλιά της
03.03.26 , 15:00 Ποιος ήταν ο Κίμων: Ο στρατηγός που έσωσε την Κύπρο από τους Πέρσες
03.03.26 , 14:59 Στάσεις εργασίας δασκάλων και καθηγητών έως 3 Απριλίου
03.03.26 , 14:44 MasterChef: Τα Highlights Του Επεισοδίου Της Δευτέρας 02/03
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
MasterChef: Κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box και θα πάει... μπουζούκια
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Η Νομική, τα δύο παιδιά και ο ηθοποιός σύζυγος
Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Αντιγόνη Μακρή: Το catwalk της «Ελένης» του Άγιου Έρωτα στο Shopping Star!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Μάνο Πανταζή στο νέο επεισόδιο του TractioN.
  • Ο Πανταζής εξερευνά το ηλεκτροκίνητο SUV CHANGAN DEEPAL S05, που έχει αυτονομία έως 485 χιλιόμετρα.
  • Το DEEPAL S05 σχεδιάστηκε από τον Έλληνα Γιώργο Κούκο και είναι από τα πιο προηγμένα στην ελληνική αγορά.
  • Στην εκπομπή παρουσιάζονται επίσης τα MERCEDES GLA 200 και SKODA KAMIQ & FABIA MONTE CARLO.
  • Το SUZUKI ADDRESS 125 ανανεώθηκε και ξεπερνά τις προσδοκίες με την εκσυγχρονισμένη του έκδοση.

Τον Μάνο Πανταζή, ο οποίος έχει ταυτιστεί με το πρότυπο του αρρενωπού, «κλασικού» κάλλους και έχει διαγράψει μια λαμπρή καριέρα στον χώρο της μόδας - και όχι μόνο-, υποδέχεται ο Κώστας Στεφανής στο νέο επεισόδιο του TractioN.

TractioN: Η εφαρμοργή της έξυπνης τεχνολογίας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

TractioN: Ο Κώστας Στεφανής υπόδεχεται τον Μάνο Πανταζή

Ο Κώστας Στεφανής επιλέγει για τον καλεσμένο του ένα ιδιαίτερο μοντέλο, το εντυπωσιακό CHANGAN DEEPAL S05, ένα από τα πιο προηγμένα και ολοκληρωμένα αμιγώς ηλεκτροκίνητα SUV, που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Μάλιστα, το DEEPAL S05 είναι ένα όχημα τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο αποτελεί... καμάρι για την Ελλάδα, καθώς ο σχεδιαστής του είναι ένας διακεκριμένος συμπατριώτης μας, ο Γιώργος Κούκος!

Ο Μάνος Πανταζής περιεργάζεται το CHANGAN DEEPAL S05 με ειλικρινή και ανεπιτήδευτη περιέργεια, αφού μέσα από το TractioN έχει την ευκαιρία να οδηγήσει, για πρώτη φορά στη ζωή του ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα και εξοικειώνεται με τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του -και κάθε ηλεκτροκίνητου- και πρώτα από όλα την αυτονομία. Έναν τομέα όπου το SUV της CHANGAN διαπρέπει, καθώς με μία φόρτιση, στη δικίνητη εκδοχή του με τους 272 ίππους, το DEEPAL S05 μπορεί να διανύσει απόσταση έως και 485 χιλιόμετρα!

Ο Μάνος Πανταζής και το CHANGAN DEEPAL S05 πρωταγωνιστούν στο νέο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 8 Μαρτίου στις 14:10!

TractioN: Όσα είπε ο Αναστάσης Ροϊλός στον Κώστα και την Ινώ Στεφανή

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ MERCEDES GLA 200: Η Ινώ Στεφανή και ο Θωμάς Ευθυμίου παρουσιάζουν τη 2η γενιά ενός μοντέλου εμβληματικού για τη σύγχρονη εποχή της MERCEDES, το πολυτάλαντο και διαρκώς... αναβαθμιζόμενο, πάντα εξαιρετικά δημοφιλές compact SUV GLA 200! Αυτή τη φορά, το σούπερ-ατού της GLA 200 αφορά σε κάποιες νέες, εξόχως δελεαστικές εκδόσεις.

➢ SKODA KAMIQ & FABIA «MONTE CARLO»: Την σπορτίφ, δυναμική και συναρπαστική έκδοση «MONTE CARLO» των best seller μοντέλων της SKODA, του KAMIQ και του FABIA, παρουσιάζουν διεξοδικά ο Μάνος Στεφανής και ο Θωμάς Ευθυμίου. ΚΑΜΙQ και FABIA επαναφέρουν στο προσκήνιο την ονομασία MONTE CARLO, η οποία έχει τη δική της, ένδοξη ιστορία για τη SKODA. Μια ιστορία 86 ετών, συνδεδεμένη με την αδρεναλίνη των αγώνων ράλι, αλλά και σε αρμονικό συγκερασμό με την υψηλή ποιότητα και την αισθητική, στοιχεία που για τη SKODA αποτελούν θεμελιώδεις αρχές, γύρω από το πώς αντιλαμβάνεται, ως εταιρεία, την αυτοκίνηση σήμερα!

➢ SUZUKI ADDRESS 125: Ο... δίτροχος Θανάσης Χούντρας δηλώνει αιφνιδιασμένος -ευχάριστα, βέβαια- από το πώς η SUZUKI κατόρθωσε να ανανεώσει και να εκσυγχρονίσει πλήρως ένα σκούτερ που είχε καταξιωθεί χάριν της δημοφιλίας του σε προηγούμενες δεκαετίες. Όμως, το ADDRESS 125 αποτελεί απτή και τρανή απόδειξη ότι η δύναμη ενός μοντέλου ήδη γνωστού και αναμενόμενου, είναι στο πώς ανατρέπει τα στερεότυπα και ξεπερνά τις προσδοκίες. Και το SUZUKI ADDRESS 125 κάνει ακριβώς αυτό -και το κάνει εκπληκτικά!

Δείτε όλα τα επεισόδια του TractioN

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
TRACTIOΝ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
 |
ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top