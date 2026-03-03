Ιράν: Ισοπεδώθηκε το κτίριο όπου θα εκλεγόταν ο διάδοχος του Χαμενεΐ

Στόχος ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών έγινε το κτίριο όπου στεγαζόταν το ιρανικό Συμβουλίου των Ειδικών, στο οποίο θα γινόταν η εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη.

Ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν σήμερα το κτίριο που στεγάζει το ιρανικό Συμβούλιο των Ειδικών, θεσμός που είναι επιφορτισμένος με την εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη που θα διαδεχθεί τον αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου.

حملات هوایی به ساختمان خبرگان در میدان رسالت #قم pic.twitter.com/bkK5bTV1Y5 — ائتلاف ۱۰ ꪜ 👀 (@etelaf10) March 3, 2026

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν παράλληλα πως βομβαρδίστηκε και το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης προς κατοίκους περιοχών της ιρανικής πρωτεύουσας, ενόψει επικείμενων επιδρομών.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι «αμερικανικά και ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη» έπληξαν το κέντρο της Τεχεράνης κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν. «Οι Αμερικανοσιωνιστές εγκληματίες επιτέθηκαν στο κτίριο του Συμβουλίου των Ειδικών στο Κομ», νότια της Τεχεράνης, έγραψε το Tasnim.

US and Israeli strikes destroyed a diplomatic police centre and a state-owned cultural institute in Tehran, footage from an Iranian government-organised media tour shows.



At least 787 people have been killed in Iran since the start of the attacks. pic.twitter.com/h6hcUrmjtW — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 3, 2026

Δεν είναι άμεσα σαφές ποιος βρισκόταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή του βομβαρδισμού. Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες του σοβαρά κατεστραμμένου κτιρίου.

Το Tasnim έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το κέντρο της Τεχεράνης, όπου βρίσκονται πολλά κυβερνητικά κτίρια, και στο οποίο φαίνεται σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό.

«Έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε σπίτια στην περιοχή» κοντά στην εμβληματική Πλατεία Ενκελάμπ (Πλατεία Επανάστασης), σύμφωνα με το Tasnim.

Ντόναλντ Τραμπ: «Πολύ αργά για συνομιλίες με το Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συνομιλίες, αλλά είναι πολύ αργά, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τη στρατιωτική τους επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

«Η αεροπορική τους άμυνα, η Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό και η Ηγεσία τους, τελείωσαν. Θέλουν να μιλήσουν. Είπα "Πολύ αργά!"», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social σχολιάζοντας ένα άρθρο γνώμης.



