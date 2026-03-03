Ιράν: Ισοπεδώθηκε το κτίριο όπου θα εκλεγόταν ο διάδοχος του Χαμενεΐ

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι βρίσκονταν μέσα την ώρα των βομβαρδισμών

Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Mohsen Ganji)
Ισοπεδώθηκε το κτίριο της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων στο Ιράν / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισραηλινοαμερικανικοί βομβαρδισμοί ισοπέδωσαν το κτίριο του ιρανικού Συμβουλίου των Ειδικών, όπου θα γινόταν η εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη.
  • Το κτίριο βρίσκεται στο Κομ, νότια της Τεχεράνης, και υπήρξαν σοβαρές ζημιές στην περιοχή.
  • Βομβαρδίστηκε επίσης το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, με προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τους κατοίκους.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πολύ αργά για συνομιλίες με το Ιράν, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
  • Δεν είναι σαφές ποιοι βρίσκονταν στο κτίριο κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού, αλλά υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές.

Στόχος ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών έγινε το κτίριο όπου στεγαζόταν το ιρανικό Συμβουλίου των Ειδικών, στο οποίο θα γινόταν η εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη. 

Το Ιράν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην εμπλακούν στον πόλεμο

Ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν σήμερα το κτίριο που στεγάζει το ιρανικό Συμβούλιο των Ειδικών, θεσμός που είναι επιφορτισμένος με την εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη που θα διαδεχθεί τον αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου. 

 

 

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν παράλληλα πως βομβαρδίστηκε και το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης προς κατοίκους περιοχών της ιρανικής πρωτεύουσας, ενόψει επικείμενων επιδρομών. 

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι «αμερικανικά και ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη» έπληξαν το κέντρο της Τεχεράνης κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.  «Οι Αμερικανοσιωνιστές εγκληματίες επιτέθηκαν στο κτίριο του Συμβουλίου των Ειδικών στο Κομ», νότια της Τεχεράνης, έγραψε το Tasnim.

 

 

Δεν είναι άμεσα σαφές ποιος βρισκόταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή του βομβαρδισμού. Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες του σοβαρά κατεστραμμένου κτιρίου.

Το Tasnim έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το κέντρο της Τεχεράνης, όπου βρίσκονται πολλά κυβερνητικά κτίρια, και στο οποίο φαίνεται σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό. 

«Έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε σπίτια στην περιοχή» κοντά στην εμβληματική Πλατεία Ενκελάμπ (Πλατεία Επανάστασης), σύμφωνα με το Tasnim.

Ντόναλντ Τραμπ: «Πολύ αργά για συνομιλίες με το Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συνομιλίες, αλλά είναι πολύ αργά, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τη στρατιωτική τους επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

«Η αεροπορική τους άμυνα, η Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό και η Ηγεσία τους, τελείωσαν. Θέλουν να μιλήσουν. Είπα "Πολύ αργά!"», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social σχολιάζοντας ένα άρθρο γνώμης.

 


 

