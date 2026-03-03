24ωρη απεργία στα πλοία από την ΠΝΟ την Πέμπτη 5 Μαρτίου

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων για την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 αποφάσισε σε σημερινή συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας με αφορμή τις εξελίξεις στo Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή και τον απεγκλωβισμό Ελλήνων Ναυτικών.
Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Πέμπτης 5 Μαρτίου και θα λήξει στις 24:00 τα μεσάνυχτα καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε πανελλαδικό επίπεδο.
Η διοίκηση της ΠΝΟ χαρακτηρίζει «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη» την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ευρύτερη περιοχή.
Μεταξύ των αιτημάτων της ΠΝΟ περιλαμβάνονται ο άμεσος απεγκλωβισμός των ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή και η λήψη μέριμνας από το υπουργείο Ναυτιλίας για τους δόκιμους σπουδαστές που υπηρετούν σε πλοία και αδυνατούν να επιστρέψουν προκειμένου να συνεχίσουν τη φοίτησή τους.