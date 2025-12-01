Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»

Στην εκπομπή LEADERS της 1ης Δεκεμβρίου 2025 με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Αντιστράτηγος ε.α. και Πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ Ιωάννης Μπαλτζώης εξηγεί:

Γιατί η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει σε επιφυλακή απέναντι στην Τουρκία

Ποιος είναι ο κρίσιμος ρόλος του Αιγαίου στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο

Πώς μπορεί ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας να επηρεάσει τις τουρκικές διαθέσεις

Ο διευθυντής σύνταξης του Geopolitico.gr, Χρήστος Κωνσταντινίδης, αναλύει τη γεωπολιτική ήττα της Τουρκίας στα Βαλκάνια και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα.

Ο δημοσιογράφος του Star, Άρης Λάμπος, εξηγεί πώς η Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και η Ιστορία εξακολουθούν να εμπνέουν τη σύγχρονη pop κουλτούρα και τη metal μουσική.