Ελλαδα
Στην εκπομπή LEADERS της 1ης Δεκεμβρίου 2025 με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Αντιστράτηγος ε.α. και Πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ Ιωάννης Μπαλτζώης εξηγεί:

Γιατί η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει σε επιφυλακή απέναντι στην Τουρκία
Ποιος είναι ο κρίσιμος ρόλος του Αιγαίου στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο
Πώς μπορεί ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας να επηρεάσει τις τουρκικές διαθέσεις

Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»

Ο διευθυντής σύνταξης του Geopolitico.gr, Χρήστος Κωνσταντινίδης, αναλύει τη γεωπολιτική ήττα της Τουρκίας στα Βαλκάνια και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα.

Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»

Ο δημοσιογράφος του Star, Άρης Λάμπος, εξηγεί πώς η Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και η Ιστορία εξακολουθούν να εμπνέουν τη σύγχρονη pop κουλτούρα και τη metal μουσική.

