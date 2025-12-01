Τζαννετάκης (Motor Oil): Κορυφαία προτεραιότητα η ενεργειακή ασφάλεια

Τοποθέτηση του CEO της Motor Oil Hellas στο 4ο Greek Investment Conference

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.12.25 , 21:42 Ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Χούπης στο Star: Μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
01.12.25 , 21:35 Φάρμα: Ποιος κέρδισε την ατομική ασυλία;
01.12.25 , 21:35 Φάρμα: Τα αλληλομαχαιρώματα της Ζωής και του Ανδρέα και ο πρώτος μονομάχος
01.12.25 , 21:30 Φάρμα: «Πρόσεχε μη σου πέσει» - Ποιο είναι το ζητούμενο της δοκιμασίας;
01.12.25 , 21:17 Το νέο τολμηρό look της Κλέλιας Ανδριολάτου: Με κοντό pixie κούρεμα
01.12.25 , 21:15 Φάρμα: Δημήτρης εναντίον Ανδρέα και Βάγγου: «Κατίνες»
01.12.25 , 21:06 Καρέ - καρέ η νέα πρόκληση Τούρκων ψαράδων σε ελληνικά χωρικά ύδατα
01.12.25 , 21:00 Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
01.12.25 , 20:47 Αγρότες: Κλιμακώνουν με νέα μπλόκα και σχέδιο αποκλεισμού λιμανιών!
01.12.25 , 20:47 Αudi Q5: Τώρα με νέο όφελος
01.12.25 , 20:29 Τζαννετάκης (Motor Oil): Κορυφαία προτεραιότητα η ενεργειακή ασφάλεια
01.12.25 , 20:12 Cash or Trash: Τρεις αγοραστές ρίχνονται στη μάχη για ένα στυλό Cartier
01.12.25 , 20:12 Κυρανάκης: Συζητάμε την απαγόρευση φορτηγών στον Κηφισό 7 έως 10 π.μ.
01.12.25 , 19:57 Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
01.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η ταχύτατη Γωγώ χρειάστηκε 1″ για να λύσει τον γρίφο
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
Το νέο τολμηρό look της Κλέλιας Ανδριολάτου: Με κοντό pixie κούρεμα
Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
Αιμομιξία Ρόδος: «Ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος», λέει η 31χρονη κόρη
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Μαγικές στιγμές» με τα παιδιά της - Φωτογραφίες
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Τοποθέτηση Π. Τζαννετάκη Στο 4ο Greek Investment Conference
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση σε συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4ου Greek Investment Conference που διοργανώνει στο Λονδίνο, η Morgan Stanley σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης, Αναπληρωτής CEO της Motor Oil Hellas δήλωσε σχετικά:

«Το ενεργειακό τρίλημμα παραμένει αμετάβλητο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η ιεράρχηση των τριών μεταβλητών που το συνθέτουν. Η ενεργειακή ασφάλεια πλέον έρχεται πρώτη, ακολουθεί η προσιτότητα και στη συνέχεια η βιωσιμότητα, μια ξεκάθαρη αντανάκλαση του παγκόσμιου γεωπολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Στη Motor Oil, σχεδιάσαμε ήδη από το 2018 ένα ισορροπημένο σχέδιο μετασχηματισμού, διασφαλίζοντας ότι η στρατηγική μας αντιμετωπίζει και τις τρεις μεταβλητές της εξίσωσης. Το σχέδιο αυτό σηματοδότησε την αρχή της πορείας μας από ένα διυλιστήριο με εμπορική δραστηριότητα, σε έναν κορυφαίο ενεργειακό Όμιλο με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, ισχυροποιώντας έτσι περαιτέρω την βιωσιμότητα και την κερδοφορία του Ομίλου, και διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Παρακολουθώντας τις παγκόσμιες εξελίξεις, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ισορροπημένη προσέγγιση ήταν η σωστή επιλογή. Μια επιλογή που μας επιτρέπει να προχωράμε σταθερά σύμφωνα με τον αρχικό μας σχεδιασμό, πραγματοποιώντας στοχευμένες διορθωτικές κινήσεις σε κάθε στάδιο, έτσι ώστε να αξιοποιούμε ευκαιρίες και να μετριάζουμε κινδύνους.»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MOTOR OIL
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top