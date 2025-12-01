Opel Frontera: «Σπάει το φράγμα» των 1.000 ταξινομήσεων

Το νέο Opel Frontera έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού. Μέσα σε μόλις λίγους μήνες από την έναρξη της διάθεσής του, 1.000 Frontera κυκλοφορούν πλέον στους Ελληνικούς δρόμους, επιβεβαιώνοντας τη θερμή υποδοχή του από την αγορά. Αυτό βέβαια οφερίλεται και στις έξυπνες κινήσεις του Ομίλου Συγγελίδη.

Το νέο SUV της Opel ξεχωρίζει χάρη στη στιβαρή και σύγχρονη σχεδίασή του, την κορυφαία ευρυχωρία και την ευελιξία που προσφέρει, με επιλογή ανάμεσα σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη. Παράλληλα, ενσωματώνει πληθώρα έξυπνων λύσεων που ενισχύουν την πρακτικότητα και κάνουν την καθημερινή χρήση ακόμη πιο άνετη.

Το Frontera προσφέρει απολαυστική οδήγηση με περιβαλλοντική υπευθυνότητα, διαθέτοντας αποδοτικά 48V υβριδικά συστήματα κίνησης με ισχύ 110 ή 145 ίππων, καθώς και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για μηδενικές εκπομπές ρύπων. Απευθύνεται σε όσους αναζητούν έναν σύγχρονο, ευρύχωρο και πολυδιάστατο σύντροφο για την πόλη και τα ταξίδια. Οι τιμές ξεκινούν από €22.900 (συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας).