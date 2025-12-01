Opel Frontera: «Σπάει το φράγμα» των 1.000 ταξινομήσεων

Η εντυπωσιακή πορεία του στην Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.12.25 , 18:51 Μητσοτάκης από το Λονδίνο: Πότε θα γίνουν εκλογές
01.12.25 , 18:48 JAECOO 7 SHS Plug in Hybrid: Προγραμματίστε το δικό σας test drive
01.12.25 , 18:43 Cash or Trash: Ο Ηλίας ψάρωσε τους buyers - Τετραψήφιο το deal που έκλεισε
01.12.25 , 18:40 Nέο πρόβλημα με τα αεροσκάφη Airbus A320 - Η «αστοχία» που εντοπίστηκε
01.12.25 , 18:31 Mercedes-Benz A200: Τώρα με χαμηλότερη τιμή
01.12.25 , 17:41 Σίσσυ Χρηστίδου: Μαγικό το χριστουγεννιάτικο σαλόνι της!
01.12.25 , 17:41 36.000 τροχαίες παραβάσεις τον Νοέμβριο στην Αττική!
01.12.25 , 17:29 Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
01.12.25 , 17:18 Opel Frontera: «Σπάει το φράγμα» των 1.000 ταξινομήσεων
01.12.25 , 17:13 Μαζί για το Παιδί: Δημιουργία βιβλιοθηκών σε φορείς παιδικής προστασίας
01.12.25 , 16:36 Νιssan:Τι περιλαμβάνει ο δωρεάν χειμερινός έλεγχος
01.12.25 , 16:33 Έλληνες χόρεψαν χασάπικο μπροστά στην Αγιά Σοφιά - Αντιδράσεις από Τουρκία
01.12.25 , 15:54 Αιμομιξία Ρόδος: «Ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος», λέει η 31χρονη κόρη
01.12.25 , 15:43 Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
01.12.25 , 15:41 Robbie Williams: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Σίσσυ Χρηστίδου: Μαγικό το χριστουγεννιάτικο σαλόνι της!
Διαμαντής Καραναστάσης: H πρώην σύζυγός του και ο γιος τους στο θέατρο
Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι - Οι πρώτες δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο
Έλληνες χόρεψαν χασάπικο μπροστά στην Αγιά Σοφιά - Αντιδράσεις από Τουρκία
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Opel Frontera: «Σπάει το φράγμα» των 1.000 ταξινομήσεων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το νέο Opel Frontera έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού. Μέσα σε μόλις λίγους μήνες από την έναρξη της διάθεσής του, 1.000 Frontera κυκλοφορούν πλέον στους Ελληνικούς δρόμους, επιβεβαιώνοντας τη θερμή υποδοχή του από την αγορά. Αυτό βέβαια οφερίλεται και στις έξυπνες κινήσεις του Ομίλου Συγγελίδη.

Opel Frontera: «Σπάει το φράγμα» των 1.000 ταξινομήσεων

Το νέο SUV της Opel ξεχωρίζει χάρη στη στιβαρή και σύγχρονη σχεδίασή του, την κορυφαία ευρυχωρία και την ευελιξία που προσφέρει, με επιλογή ανάμεσα σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη. Παράλληλα, ενσωματώνει πληθώρα έξυπνων λύσεων που ενισχύουν την πρακτικότητα και κάνουν την καθημερινή χρήση ακόμη πιο άνετη.

Opel Frontera: «Σπάει το φράγμα» των 1.000 ταξινομήσεων

Το Frontera προσφέρει απολαυστική οδήγηση με περιβαλλοντική υπευθυνότητα, διαθέτοντας αποδοτικά 48V υβριδικά συστήματα κίνησης με ισχύ 110 ή 145 ίππων, καθώς και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για μηδενικές εκπομπές ρύπων. Απευθύνεται σε όσους αναζητούν έναν σύγχρονο, ευρύχωρο και πολυδιάστατο σύντροφο για την πόλη και τα ταξίδια. Οι τιμές ξεκινούν από €22.900 (συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OPEL
 |
OPEL FRONTERA
 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top