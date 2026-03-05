Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

Σε πλήρη εξέλιξη είναι μέχρι και την Δευτέρα 23 Μαρτίου οι εγγραφές μαθητών στο Νηπιαγωγείο και την Α' Δημοτικού για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 με τους γονείς να καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας.
Ειδικότερα με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών:
«Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» (https://proti-eggrafi.services.gov.gr) και «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr). Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών. Πέραν της εγγραφής οι γονείς αιτούνται και για την φοίτηση του παιδιού στο ολοήμερο οπότε καλό είναι να έχουν πλήρη και σαφή εικόνα για το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.grΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.