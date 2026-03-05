Δημοφιλής εκπομπή επιστρέφει μετά από 14 χρόνια! - Ξεκινούν τα γυρίσματα

Η εκπομπή ανακαίνισης Extreme Makeover Home Edition επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση, με παρουσιαστή τον Σπύρο Σούλη. Το project που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό φαίνεται πως μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για την επιστροφή του. Η τελευταία φορά που τον είδαμε να αναλαμβάνει τη διακόσμηση σπιτιού ήταν το 2012.

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει διάφορες φήμες σχετικά με την πορεία της παραγωγής. Συγκεκριμένα, είχε ακουστεί πως το project ενδέχεται να έχει «παγώσει», ενώ συζητήσεις είχαν γίνει και για το υψηλό κόστος παραγωγής, αλλά και για καθυστερήσεις που σχετίζονταν με τα τρέιλερ και την οργάνωση της εκπομπής. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τίποτα από αυτά δεν ισχύει.

Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι η παραγωγή προχωρά κανονικά και τα γυρίσματα βρίσκονται προ των πυλών. Όπως ανέφερε η Μαίρη Αργυριάδου στο Breakfast@star σε περίπου δύο εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσουν τα πρώτα γυρίσματα της εκπομπής, με τον πρώτο προορισμό να είναι η Σαλαμίνα.

Μάλιστα, άνθρωποι της παραγωγής και συνεργάτες του Σπύρου Σούλη έχουν ήδη επισκεφθεί την περιοχή, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επαφές και να εξετάσουν τις λεπτομέρειες που αφορούν την έναρξη των γυρισμάτων.

«Οι προετοιμασίες φαίνεται πως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ το πρόγραμμα της ομάδας είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς οι διαδικασίες «τρέχουν» με εντατικούς ρυθμούς. Δεν είναι άλλωστε μυστικό ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ακριβό τηλεοπτικό project. Για πολλά χρόνια θεωρούνταν δύσκολο να επιστρέψει στην τηλεόραση, καθώς το κόστος μιας τέτοιας παραγωγής είναι μεγάλο, ειδικά σε μια περίοδο που η τηλεοπτική αγορά πέρασε αρκετές δυσκολίες, ιδιαίτερα μετά τα χρόνια της πανδημίας», πρόσθεσε η δημοσιογράφος της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Star.

Παρόλα αυτά, η επιστροφή του Extreme Makeover Home Edition φαίνεται πως είναι πλέον γεγονός και οι τηλεθεατές περιμένουν με ανυπομονησία να δουν ξανά τον Σπύρο Σούλη να αναλαμβάνει δράση, μεταμορφώνοντας σπίτια και χαρίζοντας χαμόγελα σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

«Μακάρι να γίνονται πάρα πολλά project σε όλους τους τομείς και να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα, να έχει ο κόσμος δουλειά κι επίσης να βοηθάμε τον κόσμο, όπως μπορεί ο καθένας», είχε πει ο αρχιτέκτονας στο Breakfast@star.

Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να δούμε και τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα, με τον γνωστό αρχιτέκτονα και παρουσιαστή να επιστρέφει στο γνώριμο ρόλο του, εκεί όπου τον γνώρισε και τον αγάπησε το κοινό.



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

