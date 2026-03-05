Δημοφιλής εκπομπή επιστρέφει μετά από 14 χρόνια! - Ξεκινούν τα γυρίσματα

«Μεγάλο το κόστος της παραγωγής» - Αναλυτικό ρεπορτάζ από το Breakfast@star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 11:16 Το Ιράν έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο και το αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν
05.03.26 , 11:12 Ιερουσαλήμ: Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος για λόγους ασφαλείας
05.03.26 , 11:06 Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
05.03.26 , 10:53 Στα 15 έδωσε τον γιο της για υιοθεσία – 20 χρόνια μετά δούλευαν μαζί
05.03.26 , 10:40 Για αυξήσεις στα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανησυχεί η Ε.Ε.
05.03.26 , 10:35 Η Λόρα αρνήθηκε να δει τον πατέρα της - Τι λένε οι γερμανικές αρχές
05.03.26 , 10:31 Λάγιος: Ο λόγος που δεν ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Μπακοδήμου
05.03.26 , 10:16 Δημοφιλής εκπομπή επιστρέφει μετά από 14 χρόνια! - Ξεκινούν τα γυρίσματα
05.03.26 , 10:10 Μενεγάκη: «Θα τη δούμε με κάτι βραδινό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της»
05.03.26 , 10:00 Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 162 Έλληνες
05.03.26 , 09:57 Σμαράγδα Καρύδη – Γιώργος Καπουτζίδης: Εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα
05.03.26 , 09:17 Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
05.03.26 , 09:12 Χρήστος Σπανός: «Έγινα ο μπαμπάς που θα ήθελα να έχω»
05.03.26 , 09:08 Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει... »
05.03.26 , 09:05 Μέχρι πού φτάνουν οι πύραυλοι του Ιράν - Δείτε τον χάρτη
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει... »
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
MasterChef: Δύο μπριγάδες σίγουρες για τη νίκη - «Είστε εδώ γιατί χάσατε!»
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Extreme Makeover Home Edition: Ξεκινούν τα γυρίσματα με τον Σπύρο Σούλη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Extreme Makeover Home Edition επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση μετά από 14 χρόνια, με παρουσιαστή τον Σπύρο Σούλη.
  • Τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν σε περίπου δύο εβδομάδες, με πρώτο προορισμό τη Σαλαμίνα.
  • Παρά φήμες για καθυστερήσεις και υψηλό κόστος παραγωγής, η παραγωγή προχωρά κανονικά.
  • Η εκπομπή αναμένεται να προσφέρει ανακαινίσεις σε σπίτια και να βοηθήσει οικογένειες που το χρειάζονται.
  • Οι τηλεθεατές περιμένουν με ανυπομονησία την επιστροφή του Σπύρου Σούλη στην τηλεόραση.

Η εκπομπή ανακαίνισης Extreme Makeover Home Edition επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση, με παρουσιαστή τον Σπύρο Σούλη. Το project που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό φαίνεται πως μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για την επιστροφή του. Η τελευταία φορά που τον είδαμε να αναλαμβάνει τη διακόσμηση σπιτιού ήταν το 2012. 

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει διάφορες φήμες σχετικά με την πορεία της παραγωγής. Συγκεκριμένα, είχε ακουστεί πως το project ενδέχεται να έχει «παγώσει», ενώ συζητήσεις είχαν γίνει και για το υψηλό κόστος παραγωγής, αλλά και για καθυστερήσεις που σχετίζονταν με τα τρέιλερ και την οργάνωση της εκπομπής. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τίποτα από αυτά δεν ισχύει.

Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι η παραγωγή προχωρά κανονικά και τα γυρίσματα βρίσκονται προ των πυλών. Όπως ανέφερε η Μαίρη Αργυριάδου στο Breakfast@star σε περίπου δύο εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσουν τα πρώτα γυρίσματα της εκπομπής, με τον πρώτο προορισμό να είναι η Σαλαμίνα.

Ξεκινούν τα γυρίσματα με τον Σπύρο Σούλη

Μάλιστα, άνθρωποι της παραγωγής και συνεργάτες του Σπύρου Σούλη έχουν ήδη επισκεφθεί την περιοχή, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επαφές και να εξετάσουν τις λεπτομέρειες που αφορούν την έναρξη των γυρισμάτων.

«Οι προετοιμασίες φαίνεται πως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ το πρόγραμμα της ομάδας είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς οι διαδικασίες «τρέχουν» με εντατικούς ρυθμούς. Δεν είναι άλλωστε μυστικό ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ακριβό τηλεοπτικό project. Για πολλά χρόνια θεωρούνταν δύσκολο να επιστρέψει στην τηλεόραση, καθώς το κόστος μιας τέτοιας παραγωγής είναι μεγάλο, ειδικά σε μια περίοδο που η τηλεοπτική αγορά πέρασε αρκετές δυσκολίες, ιδιαίτερα μετά τα χρόνια της πανδημίας», πρόσθεσε η δημοσιογράφος της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Star.

Παρόλα αυτά, η επιστροφή του Extreme Makeover Home Edition φαίνεται πως είναι πλέον γεγονός και οι τηλεθεατές περιμένουν με ανυπομονησία να δουν ξανά τον Σπύρο Σούλη να αναλαμβάνει δράση, μεταμορφώνοντας σπίτια και χαρίζοντας χαμόγελα σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Σπύρος Σούλης: «Επιστρέφω τηλεοπτικά... Το περιμένω με ανυπομονησία!»

«Μακάρι να γίνονται πάρα πολλά project σε όλους τους τομείς και να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα, να έχει ο κόσμος δουλειά κι επίσης να βοηθάμε τον κόσμο, όπως μπορεί ο καθένας», είχε πει ο αρχιτέκτονας στο Breakfast@star.

Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να δούμε και τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα, με τον γνωστό αρχιτέκτονα και παρουσιαστή να επιστρέφει στο γνώριμο ρόλο του, εκεί όπου τον γνώρισε και τον αγάπησε το κοινό.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΛΗΣ
 |
EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top