Η Λόρα αρνήθηκε να δει τον πατέρα της - Τι λένε οι γερμανικές αρχές

Δε θέλει καμία επικοινωνία με την οικογένειά της

Το παρασκήνιο του εντοπισμού της Λόρας στο Βερολίνο - Βίντεο αρχείου Φως Στο Τούνελ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 16χρονη Λόρα παραμένει σε δομή προστασίας στο Βερολίνο, αρνούμενη να δει τον πατέρα της.
  • Από την ημέρα που βρέθηκε, η Λόρα έχει απορρίψει κάθε επικοινωνία με τους γονείς της.
  • Η γερμανική νομοθεσία εξετάζει την επιθυμία του ανηλίκου για επικοινωνία με τους γονείς, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του παιδιού.
  • Η γνώμη του παιδιού δεν είναι καθοριστική πριν την ενηλικίωση, αλλά μπορεί να επηρεάσει αποφάσεις δικαστηρίων.
  • Ο πατέρας της Λόρας δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να της δώσει χρόνο για να συνέλθει.

Σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Βερολίνο παραμένει η 16χρονη Λόρα, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα στις αρχές Ιανουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της, ο οποίος βρισκόταν στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Γνώμη», από τη μέρα που βρέθηκε η Λόρα, έχει αρνηθεί να δει ή να επικοινωνήσει με τους γονείς της. Μάλιστα ο πατέρας της, μετά την επίμονη άρνησή της να τον δει από κοντά, επέστρεψε στην Πάτρα. 

Ανατροπή στην υπόθεση της Λόρας: Η ίδια επικοινώνησε με τις Αρχές

Όπως είχε ανακοινώσει ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας του Βερολίνου, Γιορν Ιφλάντερ, η Λόρα εμφανίστηκε μόνη της στη δομή και στη συνέχεια επικοινώνησε με τις αρχές. 

Εξαφάνιση Λόρα 1

Από τις 26 Φεβρουαρίου φιλοξενείται εκεί και παρακολουθείται συνεχώς από ειδικούς. Όπως ξεκαθαρίστηκε από τις γερμανικές αρχές δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα και δεν έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. 

Λόρα: Η εγγραφή σε πλατφόρμα για ιατρικές συμβουλές - Τι ερευνάται

Μάλιστα η Λόρα, φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει στους κοινωνικούς λειτουργούς που την παρακολουθούν ότι δεν επιθυμεί να δει τους δικούς της, ακόμη κι αν η συνάντηση γινόταν παρουσία τους. 

Ακόμα πάντως δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει αποκαλύψει στις αρχές τους λόγους που έφυγε από την Ελλάδα και δε θέλει καμία επαφή με την οικογένειά της. 

Εξαφάνιση Λόρα 2

Τι προβλέπει η γερμανική νομοθεσία για τη Λόρα

Σύμφωνα με το άρθρο 1684 του γερμανικού Αστικού Κώδικα, το δικαίωμα επικοινωνίας αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση του γονιού, αλλά και δικαίωμα του παιδιού. Αν ένας ανήλικος δηλώσει πως δε θέλει να επικοινωνήσει με τον γονέα του, η άρνηση αυτή δεν οδηγεί αυτομάτως στη διακοπή της επικοινωνίας. 

Εξαφάνιση Λόρα: Τι έδειξε το mail της – Το κοινόβιο κι ο λογαριασμός TikTok

Το θέμα εξετάζεται από τα οικογενειακά δικαστήρια, τα οποία αποφασίζουν κατά περίπτωση με βάση το συμφέρον του παιδιού. Στο πλαίσιο αυτό η γνώμη του παιδιού λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες, όπως της Λόρας, που θεωρείται πιο ώριμο. Πάντως η γνώμη του παιδιού δεν είναι από μόνη της καθοριστική πριν από την ενηλικίωση. 

Εξαφάνιση Λόρα 3

Σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαροί λόγοι, όπως κακοποίηση, παραμέληση ή ψυχολογική επιβάρυνση του παιδιού, το δικαστήριο μπορεί να περιορίσει ή και να απαγορεύσει την επαφή του παιδιού με τους γονείς. 

Τα «μυστικά» που οδήγησαν τη Λόρα στη Γερμανία αναζητούν οι αρχές

Στη Γερμανία συνήθως μιας τέτοιας απόφασης προηγείται παρέμβαση της αρμόδιας υπηρεσίας νεότητας, η οποία αξιολογεί την κατάσταση και προσπαθεί να βρει λύση προς όφελος του παιδιού. 

Εξαφάνιση Λόρα 4

Έτσι, αν για παράδειγμα ένας έφηβος αρνείται επίμονα να δει τον έναν γονέα επικαλούμενος φόβο ή σοβαρή ψυχική πίεση, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει γνωμάτευση ειδικού και να αποφασίσει είτε εποπτευόμενη επικοινωνία είτε προσωρινή αναστολή της επαφής. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό κριτήριο παραμένει η προστασία και η ευημερία του παιδιού.

Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα: Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας

Ο πατέρας της Λόρας σε δηλώσεις που είχε κάνει μετά τον εντοπισμό της κόρης του, είχε δηλώσει πρόθυμος να της δώσει χρόνο για να συνέλθει από την περιπέτεια. 

«Πρέπει πρώτα να βρει την ηρεμία της. Πρέπει να συναντηθώ μαζί της και να μιλήσουμε. Αν μου επιτραπεί μπορώ ανά πάσα στιγμή, να μιλήσω μαζί της, αλλά το κορίτσι πρέπει πρώτα να συνέλθει. Θα πρέπει να καθίσουμε και να βρούμε μία λύση. Να δούμε αν θα θελήσει να μείνει στην Ελλάδα, όπου η εμπειρία της ήταν τόσο δύσκολη, κάτι που το καταλαβαίνω με τη γλώσσα και το σχολείο. Είχε τεράστια προβλήματα με το σχολείο. Εκεί είχε πρόβλημα, στην οικογένεια ήταν όλα καλά», είχε πει.

