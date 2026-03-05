Μενεγάκη: «Θα τη δούμε με κάτι βραδινό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της»

Ο Αλέξης Μίχας σχολίασε τα σενάρια περί επιστροφής της Ελένης Μενεγάκη στον ΑΝΤ1, σε δηλώσεις του στην εκπομπή του Breakfast@Star και τη Λιάνα Ζημάλη.

«Ακούγεται και φημολογείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει μόνο η ίδια, γιατί η Ελένη Μενεγάκη, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κάνει τις επαφές της πάντα εν κρυπτώ και πάντα σε ανώτατο επίπεδο. Με την ανώτατη διοίκηση ή κάποιες φορές και με την ιδιοκτησία. Αυτό που είχε πει η Ελένη Μενεγάκη είναι ότι σβήνω οριστικά το λαμπάκι της καθημερινής ζώνης. Χαιρετισμούς στους συναγωνιστές μου. Άρα, αποκλείουμε το ενδεχόμενο να τη δούμε σε καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή.

Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας με τον ΑΝΤ1, και εάν τη δούμε τελικά να επιστρέφει στην τηλεόραση, θα τη δούμε με κάτι βραδινό και πρωτότυπο format, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της».

Ο Αλέξης Μίχας για την πολυσυζητημένη επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη

Για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία επίσης φημολογείται ότι επιστρέφει στην τηλεόραση αναλαμβάνοντας με το «My style Rocks», είπε: «Κοίταξε, το έχω ακούσει κι εγώ, δεν επιβεβαιώνεται ακόμα. Σίγουρα το "My Style Rocks" είναι ένα διαχρονικό project το οποίο έχει δώσει μεγάλη επιτυχία στον ΣΚΑΪ, είναι ένα ελκυστικό τηλεοπτικό project. Μακάρι, γιατί όχι; Τώρα όσον αφορά στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, πραγματικά δεν το γνωρίζω».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πότε κάνει πρεμιέρα η βραδινή εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια, «The Moments»: «Ναι, η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει από όσο γνωρίζω στον ΑΝΤ1, γιατί έχει συμβόλαιο και για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Θα δούμε βέβαια αν θα συνεχιστεί το "Rouk Zouk", αν θα υπάρξει κάποιο άλλο project. Όλα αυτή τη στιγμή δείχνουν, και όλο το βάρος πέφτει στο "The Moments", και να σας πω και την ημερομηνία της πρεμιέρας γιατί κλείδωσε, είναι το Σάββατο 21 Μαρτίου σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες».

Αναφερόμενος στην πρεμιέρα του «Αδύναμου Κρίκου», παραδέχτηκε πως η Μαρία Μπακοδήμου του άρεσε στον ρόλο της παρουσιάστριας: «Κοίταξε να δεις, θέλει δρόμο να στρώσει αυτό το πράγμα... Ε, τα νούμερα δεν ήταν αυτά που περίμενε νομίζω ο τηλεοπτικός σταθμός. Μου άρεσε η Μαρία Μπακοδήμου, αρκετά, και θέλει χρόνο να στρώσει αυτό το πράγμα και να ρολάρει. Είναι μία αξιοπρεπέστατη παραγωγή».

Ο Αλέξης Μίχας στο Breakfast@Star

Διέψευσε, ακόμη, ότι ο Κώστας Τσουρός συζητά με τον ΑΝΤ1 και την ΕΡT: «Οι δικές μου πληροφορίες δεν αναφέρουν κάτι τέτοιο», προσθέτοντας ότι η συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ είναι «μια χαρά αυτή τη στιγμή».

Σχετικά με τις αλλαγές που ακούγονται για το πάνελ της Κατερίνας Καραβάτου, τόνισε: «Δε νομίζω ότι αυτή την τηλεοπτική σεζόν θα έχουμε κάποια αλλαγή στο πάνελ της Κατερίνας Καραβάτου. Η Κατερίνα Καραβάτου βρήκε μία έτοιμη κατάσταση από την προηγούμενη τηλεοπτική εκπομπή που παρουσίαζε η Ελένη Τσολάκη, και νομίζω ότι με αυτό το σχήμα, με προσθαφαιρέσεις, θα συνεχίσουν ως το καλοκαίρι. Νομίζω όμως ότι η εκπομπή θα ολοκληρωθεί κανονικά φέτος, και την επόμενη σεζόν, οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν, η Κατερίνα Καραβάτου θα έχει σε κάθε περίπτωση ζωντανή ψυχαγωγική εκπομπή και εκεί πια, από κοινού με το κανάλι, θα επιλέξει τους συνεργάτες της αρεσκείας της. Και μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες. Είναι σημαντικό αυτό που σου λέω».

«Το έχω ακούσει κι εγώ, είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε ακόμα για μετακινήσεις», συμπλήρωσε για το ενδεχόμενο να αναλάβει η παρουσίατρια την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 την επόμενη χρονιά.

