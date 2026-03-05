Μενεγάκη: «Θα τη δούμε με κάτι βραδινό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της»

Το ρεπορτάζ του Αλέξη Μίχα στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 11:24 MasterChef: Στο «κόκκινο» η αγωνία: «Δε θέλω να το διαβάσω καθόλου»
05.03.26 , 11:16 Το Ιράν έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο και το αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν
05.03.26 , 11:12 Ιερουσαλήμ: Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος για λόγους ασφαλείας
05.03.26 , 11:06 Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
05.03.26 , 10:53 Στα 15 έδωσε τον γιο της για υιοθεσία – 20 χρόνια μετά δούλευαν μαζί
05.03.26 , 10:40 Για αυξήσεις στα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανησυχεί η Ε.Ε.
05.03.26 , 10:35 Η Λόρα αρνήθηκε να δει τον πατέρα της - Τι λένε οι γερμανικές αρχές
05.03.26 , 10:31 Λάγιος: Ο λόγος που δεν ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Μπακοδήμου
05.03.26 , 10:16 Δημοφιλής εκπομπή επιστρέφει μετά από 14 χρόνια! - Ξεκινούν τα γυρίσματα
05.03.26 , 10:10 Μενεγάκη: «Θα τη δούμε με κάτι βραδινό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της»
05.03.26 , 10:00 Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 162 Έλληνες
05.03.26 , 09:57 Σμαράγδα Καρύδη – Γιώργος Καπουτζίδης: Εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα
05.03.26 , 09:17 Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
05.03.26 , 09:12 Χρήστος Σπανός: «Έγινα ο μπαμπάς που θα ήθελα να έχω»
05.03.26 , 09:08 Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει... »
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει... »
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
MasterChef: Δύο μπριγάδες σίγουρες για τη νίκη - «Είστε εδώ γιατί χάσατε!»
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη δεν θα επιστρέψει σε καθημερινή εκπομπή, αλλά πιθανόν σε βραδινό format στον ΑΝΤ1.
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου φημολογείται για επιστροφή με το "My Style Rocks", αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί.
  • Η Ζέτα Μακρυπούλια θα κάνει πρεμιέρα με την εκπομπή "The Moments" στις 21 Μαρτίου.
  • Η Μαρία Μπακοδήμου χρειάζεται χρόνο για να εδραιώσει την εκπομπή "Αδύναμος Κρίκος".
  • Δεν αναμένονται αλλαγές στο πάνελ της Κατερίνας Καραβάτου για αυτή την τηλεοπτική σεζόν.

Ο Αλέξης Μίχας σχολίασε τα σενάρια περί επιστροφής της Ελένης Μενεγάκη στον ΑΝΤ1, σε δηλώσεις του στην εκπομπή του Breakfast@Star και τη Λιάνα Ζημάλη.

«Η Ελένη Μενεγάκη είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στον ANT1»

«Ακούγεται και φημολογείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει μόνο η ίδια, γιατί η Ελένη Μενεγάκη, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κάνει τις επαφές της πάντα εν κρυπτώ και πάντα σε ανώτατο επίπεδο. Με την ανώτατη διοίκηση ή κάποιες φορές και με την ιδιοκτησία. Αυτό που είχε πει η Ελένη Μενεγάκη είναι ότι σβήνω οριστικά το λαμπάκι της καθημερινής ζώνης. Χαιρετισμούς στους συναγωνιστές μου. Άρα, αποκλείουμε το ενδεχόμενο να τη δούμε σε καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή.

Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας με τον ΑΝΤ1, και εάν τη δούμε τελικά να επιστρέφει στην τηλεόραση, θα τη δούμε με κάτι βραδινό και πρωτότυπο format, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της».

Ο Αλέξης Μίχας για την πολυσυζητημένη επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη

Ο Αλέξης Μίχας για την πολυσυζητημένη επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη

Για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία επίσης φημολογείται ότι επιστρέφει στην τηλεόραση αναλαμβάνοντας με το «My style Rocks», είπε: «Κοίταξε, το έχω ακούσει κι εγώ, δεν επιβεβαιώνεται ακόμα. Σίγουρα το "My Style Rocks" είναι ένα διαχρονικό project το οποίο έχει δώσει μεγάλη επιτυχία στον ΣΚΑΪ, είναι ένα ελκυστικό τηλεοπτικό project. Μακάρι, γιατί όχι; Τώρα όσον αφορά στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, πραγματικά δεν το γνωρίζω».   

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πότε κάνει πρεμιέρα η βραδινή εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια, «The Moments»:  «Ναι, η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει από όσο γνωρίζω στον ΑΝΤ1, γιατί έχει συμβόλαιο και για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Θα δούμε βέβαια αν θα συνεχιστεί το "Rouk Zouk", αν θα υπάρξει κάποιο άλλο project. Όλα αυτή τη στιγμή δείχνουν, και όλο το βάρος πέφτει στο "The Moments", και να σας πω και την ημερομηνία της πρεμιέρας γιατί κλείδωσε, είναι το Σάββατο 21 Μαρτίου σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες». 

Αναφερόμενος στην πρεμιέρα του «Αδύναμου Κρίκου», παραδέχτηκε πως η Μαρία Μπακοδήμου του άρεσε στον ρόλο της παρουσιάστριας: «Κοίταξε να δεις, θέλει δρόμο να στρώσει αυτό το πράγμα... Ε, τα νούμερα δεν ήταν αυτά που περίμενε νομίζω ο τηλεοπτικός σταθμός. Μου άρεσε η Μαρία Μπακοδήμου, αρκετά, και θέλει χρόνο να στρώσει αυτό το πράγμα και να ρολάρει. Είναι μία αξιοπρεπέστατη παραγωγή». 

Ο Αλέξης Μίχας στο Breakfast@Star

Ο Αλέξης Μίχας στο Breakfast@Star

Διέψευσε, ακόμη, ότι ο Κώστας Τσουρός συζητά με τον ΑΝΤ1 και την ΕΡT: «Οι δικές μου πληροφορίες δεν αναφέρουν κάτι τέτοιο», προσθέτοντας ότι η συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ είναι «μια χαρά αυτή τη στιγμή». 

Σχετικά με τις αλλαγές που ακούγονται για το πάνελ της Κατερίνας Καραβάτου, τόνισε: «Δε νομίζω ότι αυτή την τηλεοπτική σεζόν θα έχουμε κάποια αλλαγή στο πάνελ της Κατερίνας Καραβάτου. Η Κατερίνα Καραβάτου βρήκε μία έτοιμη κατάσταση από την προηγούμενη τηλεοπτική εκπομπή που παρουσίαζε η Ελένη Τσολάκη, και νομίζω ότι με αυτό το σχήμα, με προσθαφαιρέσεις, θα συνεχίσουν ως το καλοκαίρι. Νομίζω όμως ότι η εκπομπή θα ολοκληρωθεί κανονικά φέτος, και την επόμενη σεζόν, οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν, η Κατερίνα Καραβάτου θα έχει σε κάθε περίπτωση ζωντανή ψυχαγωγική εκπομπή και εκεί πια, από κοινού με το κανάλι, θα επιλέξει τους συνεργάτες της αρεσκείας της. Και μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες. Είναι σημαντικό αυτό που σου λέω». 

«Το έχω ακούσει κι εγώ, είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε ακόμα για μετακινήσεις», συμπλήρωσε για το ενδεχόμενο να αναλάβει η παρουσίατρια την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 την επόμενη χρονιά. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΧΑΣ
 |
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΟΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top