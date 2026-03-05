Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 162 Έλληνες

Με επιτυχία και ασφάλεια ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των επιχειρήσεων επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή εξαιτίας της ραγδαίας κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν. Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών αρχών απέδωσαν καρπούς, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν μέχρι να επιστρέψουν με ασφάλεια όλοι οι Έλληνες που επιθυμούν να φύγουν από τις πληγείσες περιοχές.

Οι πρώτες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 4 Μαρτίου, με συνολικά 162 Έλληνες να έχουν ήδη φτάσει στην Ελλάδα. Οι πολίτες αυτοί βρίσκονταν σε διάφορες χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν.

Συγκεκριμένα, 93 Έλληνες πολίτες, μαζί με μέλη των οικογενειών τους, επέστρεψαν με ειδική πτήση της Aegean από το Ομάν. Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με τις ελληνικές πρεσβείες στο Ριάντ και στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες παρείχαν οδηγίες και υποστήριξη στους πολίτες.

Παράλληλα, 42 Έλληνες που βρίσκονταν στη Βηθλεέμ μετακινήθηκαν οδικώς προς την Αίγυπτο, ενώ 27 μέλη της ομάδας νέων του Άρη ταξίδεψαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς την Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς και στη συνέχεια συνέχισαν οδικώς μέχρι τη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

«Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών και υπό τις συντονισμένες προσπάθειες τις Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, ολοκληρώθηκαν, στις 03.03.2026 και 04.03.2026, οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα επαναπατρίσθηκαν:

93 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και Άμπου Ντάμπι.

42 Έλληνες πολίτες από τη Βηθλεέμ οδικώς προς την Αίγυπτο, συνοδεία του Γενικού Προξένου Ιεροσολύμων.

27 μέλη της ομάδας νέων του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα ΗΑΕ προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή».