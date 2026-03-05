Μέχρι πού φτάνουν οι πύραυλοι του Ιράν - Δείτε τον χάρτη

Η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται δραματικά, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν παίρνουν ολοένα και πιο επικίνδυνη τροπή. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πραγματοποιήσει συντονισμένες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και επιθέσεις με drones που, σύμφωνα με αναφορές, στοχεύουν εγκαταστάσεις και στρατηγικά σημεία σε τουλάχιστον έντεκα διαφορετικές χώρες.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ένα ερώτημα κυριαρχεί στις διεθνείς αναλύσεις: ποια είναι στην πραγματικότητα τα όρια της στρατιωτικής ισχύος του Ιράν; Η χώρα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πυραυλικών συστημάτων και drones, στοιχεία που της επιτρέπουν να προβάλλει ισχύ πέρα από τα σύνορά της.

Οι πύραυλοι του διαθέτει το Ιράν και το βεληνεκές τους

Πηγή: International Instiute for Strategic Studies

Σύμφωνα με το International Institute for Strategic Studies (IISS), το Ιράν διαθέτει τους παρακάτω πυραύλους:

Sajjil - εμβέλεια 2.000 χλμ

Ghadr - εμβέλεια 1.600 χλμ

Shahed - 940 χλμ

Qiam - 800 χλμ

Zolfagar - 700 χλμ

Fateh 313 - 500 χλμ

Fateh 110 - 300 χλμ

Tα στοιχεία που παρουσιάζει ο παραπάνω χάρτης δείχνουν ότι οι πύραυλοι Sajjil και Ghadr δύνανται να φτάσουν στην ελληνική επικράτεια εάν εκτοξευθούν από το Ιράν. Η Ελλάδα βρίσκεται εντός της εμβέλειάς τους στο μεγαλύτερο μέρος της.

Την ίδια στιγμή, η πυραυλική επίθεση στην βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου απέδειξε και στην πράξη ότι οι Sajjil, Ghadr και Emad μπορούν να φτάσουν μέχρι τη Μεγαλόνησο.

Tα χτυπήματα του Ιράν στα κράτη του Κόλπου

Στατιστικά στοιχεία για τις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν έδωσαν στη δημοσιότητα τα υπουργεία Άμυνας των χωρών του Κόλπου, αποτυπώνοντας την κλίμακα των πληγμάτων με drones και πυραύλους από την έναρξη των εχθροπραξιών ως τώρα.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Βαλλιστικοί πύραυλοι:

189 βαλλιστικοί πύραυλοι εντοπίστηκαν

175 αναχαιτίστηκαν

13 έπεσαν στη θάλασσα

1 προσγειώθηκε στο έδαφος των ΗΑΕ

Drones:

941 ανιχνεύθηκαν

876 αναχαιτίστηκαν

65 έπεσαν στο έδαφος των ΗΑΕ

Πύραυλοι κρουζ:

8 εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν

Κατάρ

Βαλλιστικοί πύραυλοι:

101 βαλλιστικοί πύραυλοι εντοπίστηκαν

98 αναχαιτίστηκαν

Drones:

39 εντοπίστηκαν

24 αναχαιτίστηκαν

Πύραυλοι κρουζ:

3 πύραυλοι κρουζ εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν

Αεροσκάφη:

2 αεροσκάφη Sukhoi SU-24 εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν

Μπαχρέιν

Πύραυλοι:

73 πύραυλοι καταστράφηκαν

Drones:

91 καταστράφηκαν

Κουβέιτ

Βαλλιστικοί πύραυλοι:

178 βαλλιστικοί πύραυλοι παρακολουθήθηκαν και αναχαιτίστηκαν

Drones:

84 drones παρακολουθήθηκαν και αναχαιτίστηκαν

