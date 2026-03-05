Μέχρι πού φτάνουν οι πύραυλοι του Ιράν - Δείτε τον χάρτη

Ποιες περιοχές της χώρας είναι εντός της εμβέλειάς τους

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Mahmoud Illean) / IISS
Ιρανικοί πύραυλοι στον ουρανό του Τελ Αβίβ / Reuters
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, που απαντά με πυραύλους και drones.
  • Το Ιράν διαθέτει πυραύλους με εμβέλεια έως 2.000 χλμ, ικανών να πλήξουν την Ελλάδα και την Κύπρο.
  • Σύμφωνα με το IISS, οι Sajjil και Ghadr μπορούν να φτάσουν στην ελληνική επικράτεια.
  • Στις χώρες του Κόλπου, έχουν καταγραφεί εκατοντάδες επιθέσεις με drones και πυραύλους από το Ιράν.
  • Η αντιαεροπορική άμυνα των χωρών του Κόλπου έχει αναχαιτίσει πολλές από αυτές τις επιθέσεις.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται δραματικά, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν παίρνουν ολοένα και πιο επικίνδυνη τροπή. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πραγματοποιήσει συντονισμένες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και επιθέσεις με drones που, σύμφωνα με αναφορές, στοχεύουν εγκαταστάσεις και στρατηγικά σημεία σε τουλάχιστον έντεκα διαφορετικές χώρες

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ένα ερώτημα κυριαρχεί στις διεθνείς αναλύσεις: ποια είναι στην πραγματικότητα τα όρια της στρατιωτικής ισχύος του Ιράν; Η χώρα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πυραυλικών συστημάτων και drones, στοιχεία που της επιτρέπουν να προβάλλει ισχύ πέρα από τα σύνορά της. 

CNN: Δημοσιογράφος στο Τελ Αβίβ βγάζει το μικρόφωνο και τρέχει να καλυφθεί!

Οι πύραυλοι του διαθέτει το Ιράν και το βεληνεκές τους 

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν

Πηγή: International Instiute for Strategic Studies

Σύμφωνα με το International Institute for Strategic Studies (IISS), το Ιράν διαθέτει τους παρακάτω πυραύλους:

  • Sajjil - εμβέλεια 2.000 χλμ
  • Ghadr - εμβέλεια 1.600 χλμ
  • Shahed - 940 χλμ
  • Qiam - 800 χλμ
  • Zolfagar - 700 χλμ
  • Fateh 313 - 500 χλμ
  • Fateh 110 - 300 χλμ

Tα στοιχεία που παρουσιάζει ο παραπάνω χάρτης δείχνουν ότι οι πύραυλοι Sajjil και Ghadr δύνανται να φτάσουν στην ελληνική επικράτεια εάν εκτοξευθούν από το Ιράν. Η Ελλάδα βρίσκεται εντός της εμβέλειάς τους στο μεγαλύτερο μέρος της. 

Την ίδια στιγμή, η πυραυλική επίθεση στην βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου απέδειξε και στην πράξη ότι οι Sajjil, Ghadr και Emad μπορούν να φτάσουν μέχρι τη Μεγαλόνησο. 

Aπειλεί το Ιράν: «Αν βουλιάξω εγώ, θα βουλιάξετε όλοι»

Tα χτυπήματα του Ιράν στα κράτη του Κόλπου

Στατιστικά στοιχεία για τις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν έδωσαν στη δημοσιότητα τα υπουργεία Άμυνας των χωρών του Κόλπου, αποτυπώνοντας την κλίμακα των πληγμάτων με drones και πυραύλους από την έναρξη των εχθροπραξιών ως τώρα. 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Βαλλιστικοί πύραυλοι:

  • 189 βαλλιστικοί πύραυλοι εντοπίστηκαν
  • 175 αναχαιτίστηκαν
  • 13 έπεσαν στη θάλασσα
  • 1 προσγειώθηκε στο έδαφος των ΗΑΕ

Drones:

  • 941 ανιχνεύθηκαν
  • 876 αναχαιτίστηκαν
  • 65 έπεσαν στο έδαφος των ΗΑΕ

Πύραυλοι κρουζ:

  • 8 εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν

Κατάρ

Βαλλιστικοί πύραυλοι:

  • 101 βαλλιστικοί πύραυλοι εντοπίστηκαν
  • 98 αναχαιτίστηκαν

Drones:

  • 39 εντοπίστηκαν
  • 24 αναχαιτίστηκαν

Πύραυλοι κρουζ:

  • 3 πύραυλοι κρουζ εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν

Αεροσκάφη:

  • 2 αεροσκάφη Sukhoi SU-24 εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν

Ιράν: Αγωνία για τους Έλληνες ναυτικούς - Η «μάχη» τους για γλυκό νερό

Μπαχρέιν

Πύραυλοι:

  • 73 πύραυλοι καταστράφηκαν

Drones:

  • 91 καταστράφηκαν

Κουβέιτ

Βαλλιστικοί πύραυλοι:

  • 178 βαλλιστικοί πύραυλοι παρακολουθήθηκαν και αναχαιτίστηκαν

Drones:

  • 84 drones παρακολουθήθηκαν και αναχαιτίστηκαν
     
