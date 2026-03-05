COTY 2026: Η Honda είναι πρώτη σε πωλήσεις μοτοσυκλετών στην Ελλάδα

COTY 2026: Η Honda είναι πρώτη σε πωλήσεις μοτοσυκλετών στην Ελλάδα
Στην κορυφαία εκδήλωση-θεσμό για το mobility στην Ελλάδα, το ελληνικό Car of the Year 2026, η Honda Motorcycles, του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, βραβεύθηκε για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στις πωλήσεις μοτοσυκλετών στην Ελλάδα το 2025. 
Ο θεσμός, που διοργανώνεται από το Newsauto.gr και το περιοδικό CAR, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον χώρο του mobility στην Ελλάδα, προσφέροντας τη δυνατότητα της ανάδειξης των καλύτερων μοντέλων της χρονιάς. 
 
Το Βραβείο της Νο 1 Μάρκας σε πωλήσεις μοτοσυκλετών το 2025 που κατέκτησε ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη για τη Honda Motorcycles, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία καθώς προέρχεται από το κοινό, τους λάτρεις των δύο τροχών που αναγνωρίζουν την ποιότητα, την πρωτοπορία και την τεχνολογική υπεροχή της Honda.

COTY 2026: Η Honda είναι πρώτη σε πωλήσεις μοτοσυκλετών στην Ελλάδα
 
Το βραβείο παρέλαβε η Σταυρούλα Δαρβίρα, Marketing & Communications Manager Motorcycles του Ομίλου Eπιχειρήσεων Σαρακάκη, δηλώνοντας: "Η χρονιά που πέρασε ήταν από τις πιο απαιτητικές των τελευταίων δύο δεκαετιών, με τον ανταγωνισμό στην αγορά να είναι εντονότερος από ποτέ. Παρ’ όλα αυτά, η Honda Motorcycles παραμένει η Νο1 μάρκα σε πωλήσεις, γιατί οι αναβάτες γνωρίζουν ότι η πραγματική αξία μιας μοτοσυκλέτας δεν κρίνεται την ημέρα της αγοράς, αλλά στο συνολικό κόστος και την αξιοπιστία μετά από χρόνια χρήσης. Συνεπώς, το ερώτημα δεν είναι αν η Honda Motorcycles μπορεί να αντέξει τον ανταγωνισμό, αλλά ποιος από τον ανταγωνισμό μπορεί να αντέξει απέναντι στη Honda Motorcycles.»
 
 

