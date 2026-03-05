Ανδρομάχη: Αποκοιμιέται στην αγκαλιά του γιου της - Το τρυφερό βίντεο

«Όταν θα γίνω 80 χρονών, εδώ θα γυρίσω στα όνειρά μου»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανδρομάχη έγινε μητέρα τον Σεπτέμβριο του 2024, βιώνοντας απόλυτη ευτυχία με τον γιο της, Γεράσιμο.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2025 και βάφτισε τον γιο τους με περίπου 600 καλεσμένους.
  • Η Ανδρομάχη μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της στα social media, με τον γιο της να είναι πρωταγωνιστής.
  • Σε πρόσφατο βίντεο, η Ανδρομάχη και ο γιος της αποκοιμιούνται, εκφράζοντας την αγάπη τους.
  • Ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμεί να μεγαλώσει την οικογένειά τους.

Η Ανδρομάχη έγινε μητέρα για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2024 και από τότε βιώνει την απόλυτη ευτυχία!

Ο ερχομός του γιου της επισφράγισε με τον πιο τρυφερό τρόπο τον έρωτά της με τον Γιώργο Λιβάνη. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2025 και παράλληλα βάφτισε τον γιο του, ο οποίος πήρε το όνομα Γεράσιμος. Κοντά τους, στην πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής τους, είχαν περίπου 600 καλεσμένους.

Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Ο παραμυθένιος γάμος και το bridal look!

Οι δύο τραγουδιστές απολαμβάνουν στο έπακρο τον νέο τους ρόλο, φροντίζοντας να κάνουν κάθε μέρα του μικρού Γεράσιμου ξεχωριστή. Η Ανδρομάχη έχει ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα social media, όπου μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητά της. Σε αρκετές αναρτήσεις της, μεγάλος πρωταγωνιστής είναι το μωράκι της, το οποίο έχει «κλέψει» την καρδιά των διαδικτυακών της φίλων στο Instagram, και όχι άδικα.

Στο πρόσφατο βίντεό της, τους βλέπουμε να έχουν αποκοιμηθεί, σε μια πολύ συγκινητική στιγμή μητέρας και γιου. «Όταν θα γίνω 80 χρονών, εδώ θα γυρίσω στα όνειρά μου», έγραψε η Ανδρομάχη, εννοώντας πως -όσο χρόνια κι αν περάσουν- η αγκαλιά του γιου της θα είναι πάντα το καταφύγιό της.

Ανδρομάχη - Ο γιος της έγινε ενός: «Σ’ ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου»

Ανδρομάχη: Το super cute βίντεο με τον γιο της

Ανδρομάχη: Το super cute βίντεο με τον γιο της

«Έχω άγχος για τον γιο μου, μην κρυώσει, μην αρρωστήσει, αλλά εντάξει, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι δεδομένο ότι θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας με την Ανδρομάχη», είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ο Γιώργος Λιβάνης, εκφράζοντας την επιθυμία του να μεγαλώσει κι άλλο την οικογένειά τους.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
