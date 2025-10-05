Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Ο παραμυθένιος γάμος και το bridal look!

Γάμος, βάπτιση και μπομπονιέρα με... στίχους από το ντουέτο τους!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.10.25 , 23:00 Έλληνας αθλητής πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου ύψους 625 μέτρων
05.10.25 , 22:46 Ανήλικοι Παρήγγελναν Φαγητό Και Λήστευαν Τους Ντελιβεράδες
05.10.25 , 22:28 Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα
05.10.25 , 22:14 Παγιδευμένη με τα Φαντάσματα η Μαρίνα: «Νικήσατε! Όλους σας βλέπω»
05.10.25 , 22:12 Κλήρωση Tζόκερ 5/10/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.000.000 ευρώ
05.10.25 , 22:00 Τα Φαντάσματα: Στα όρια της τρέλας η Μαρίνα!
05.10.25 , 21:45 Ρόδος: Ιερέας κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 30χρονου τουρίστα
05.10.25 , 21:25 Τα Φαντάσματα: Ήταν όλα στη φαντασία της Μαρίνας ή όχι;
05.10.25 , 21:23 Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της σύλληψης του πρώην δημάρχου Βουκουρεστίου
05.10.25 , 20:46 Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Ο παραμυθένιος γάμος και το bridal look!
05.10.25 , 20:21 Αργυρούπολη: «Μου κατέβασε το παντελόνι» - Απόπειρα βιασμού μέρα μεσημέρι!
05.10.25 , 20:06 Nέα εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου λόγω ΑΔΜΗΕ
05.10.25 , 19:43 Εσύ θα έλυνες τον γρίφο στον Τροχό της Τύχης; Η Νάσια δεν τα κατάφερε!
05.10.25 , 19:32 BYD: Τέτοια πίστα δοκιμών δεν έχετε ξαναδεί
05.10.25 , 18:35 «Γαλλικά» Τραμπ σε Νετανιάχου: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@α αρνητικός»
Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Ο παραμυθένιος γάμος και το bridal look!
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Toυρκική μαφία: Πάνω από 300 χαρτογραφήσεις στην Ελλάδα - Οι περιοχές
Τα Φαντάσματα: Πόλεμος συγκατοίκησης στο στοιχειωμένο σπίτι
Μυτιλήνη: Σερβιτόρα «έκαψε» βρέφος με καυτό τσάι μέσα σε καφετέρια
Κλήρωση Tζόκερ 5/10/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.000.000 ευρώ
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Χριστίνα Μπόμπα: Εξόρμηση στις Σπέτσες με... σούπερ θεία και δίδυμα!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Γάμος και βάπτιση με στυλ και λάμψη – Ανδρομάχη, Γιώργος Λιβάνης και ο μικρός Γεράσιμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό στους Θρακομακεδόνες, πραγματοποιήθηκαν ο γάμος της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη, καθώς και η βάπτιση του γιου τους, παρουσία περίπου 600 καλεσμένων.

Γιώργος Λιβάνης & Ανδρομάχη: Γάμος και βάφτιση στο Κορωπί - Ποιος θα λείπει

Η άφιξη του γαμπρού στην εκκλησία

Η άφιξη του γαμπρού στην εκκλησία

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν δύο στενοί φίλοι τους, η Μικαέλα Ιωνά και ο Παναγιώτης Γλεντζής.

Έλαμπε από ευτυχία η νύφη

Έλαμπε από ευτυχία η νύφη

Ο μικρός τους γιος, που έκλεισε πρόσφατα τον πρώτο του χρόνο, πήρε το όνομα Γεράσιμος, προς τιμήν του πατέρα του τραγουδιστή. Νονοί του μικρού ήταν η Σοφία Μπακλαβά και ο Γιάννης Βασιλειάδης, επίσης φίλοι του ζευγαριού.

Η άφιξη της νύφης στην εκκλησία

Η άφιξη της νύφης στην εκκλησία

Η νύφη εντυπωσίασε με ένα custom νυφικό δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου, ο οποίος υπέγραψε και το φόρεμα που επέλεξε για τη δεξίωση. Ο γαμπρός φόρεσε επίσης custom κοστούμι, σχεδιασμένο από τον Δημήτρη Πέτρου.

Οι νεόνυμφοι Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη

Οι νεόνυμφοι Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη

Ο μικρός Γεράσιμος εμφανίστηκε με κοστούμι της Λένας Κατσανίδου, ενώ τα βαφτιστικά του ήταν από τον οίκο Stova Bambini by Stelios Manolas.

Οι νεόνυμφοι Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη

Το styling του ζευγαριού επιμελήθηκε ο στενός τους συνεργάτης Διονύσης Κολποδίνος, ενώ το μακιγιάζ της νύφης ανέλαβε η Σμαρώ Μανωλοπούλου. Το bridal makeup κινήθηκε σε ροζ τόνους – το αγαπημένο χρώμα της Ανδρομάχης – και συνδύαζε το soft glam aesthetic με το δημοφιλές glazed skin effect.

Το bridal look

Το bridal look

Τα μαλλιά της χτενίστηκαν από τον Στέλιο Τίρπα σε απαλούς κυματισμούς, με τα μισά μαζεμένα σε χαλαρό κότσο, από όπου στερεώθηκε και το πέπλο.

Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Ο παραμυθένιος γάμος και το bridal look!

Η διακόσμηση του χώρου ακολούθησε παστέλ αποχρώσεις του λευκού και του κίτρινου. Ακολούθησε καθιστό δείπνο στον ίδιο χώρο, με εντυπωσιακά στολισμένες ροτόντες και πλούσιο μενού.

Δέσποινα Μοιραράκη

Δέσποινα Μοιραράκη

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η μπομπονιέρα – ένα κουτί με χρυσοτυπία, που ανέγραφε τον στίχο «στα όμορφα, στα δύσκολα, σε όλα εμείς μαζί», από το γνωστό ντουέτο του ζευγαριού «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα». Το κουτί περιείχε κουφέτα και ένα αρωματικό κερί.

Άντζελα Δημητρίου

Άντζελα Δημητρίου

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι, αλλά και πολλοί συνεργάτες από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό χώρο, όπως οι: Άντζελα Δημητρίου, Πέτρος Ιακωβίδης, Ρία Ελληνίδου, Φίλιππος Κούρκουλος, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιώργος Τσαλίκης με τη σύζυγό του Δώρα, Νικηφόρος Βυθούλκας, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, Δέσποινα Μοιραράκη, καθώς και οι συνθέτες Κυριάκος Παπαδόπουλος και Μάριος Ψιμόπουλος. Το «παρών» έδωσε και ο Γιώργος Αρσενάκος, συνιδρυτής και CEO της δισκογραφικής Panik, στην οποία ανήκουν οι δύο καλλιτέχνες.

Πέτρος Ιακωβίδης

Πέτρος Ιακωβίδης

Το γλέντι κράτησε μέχρι αργά με πολύ τραγούδι και χορό, ενώ το live πρόγραμμα ανέλαβε ο Γιάννης Καψάλης με την ορχήστρα του, απογειώνοντας το κέφι με αγαπημένα δημοτικά.

Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Ο παραμυθένιος γάμος και το bridal look!

Τις φωτογραφίες της ημέρας απαθανάτισε ο Άλεξ Τσιτουρίδης.

 

Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Ο παραμυθένιος γάμος και το bridal look!
Λάμπρος Κωνσταντάρας

Θέμης Γεωργαντάς-Χάρης Σιανίδης

Θέμης Γεωργαντάς-Χάρης Σιανίδης

Ρία Ελληνίδου

Ρία Ελληνίδου

Νικηφόρος

Νικηφόρος

Γιώργος Τσαλίκης-Δώρα Δημητροπούλου

 Γιώργος Τσαλίκης-Δώρα Δημητροπούλου
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top