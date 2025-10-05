Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Ο παραμυθένιος γάμος και το bridal look!

Γάμος και βάπτιση με στυλ και λάμψη – Ανδρομάχη, Γιώργος Λιβάνης και ο μικρός Γεράσιμος

Σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό στους Θρακομακεδόνες, πραγματοποιήθηκαν ο γάμος της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη, καθώς και η βάπτιση του γιου τους, παρουσία περίπου 600 καλεσμένων.

Η άφιξη του γαμπρού στην εκκλησία

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν δύο στενοί φίλοι τους, η Μικαέλα Ιωνά και ο Παναγιώτης Γλεντζής.

Έλαμπε από ευτυχία η νύφη

Ο μικρός τους γιος, που έκλεισε πρόσφατα τον πρώτο του χρόνο, πήρε το όνομα Γεράσιμος, προς τιμήν του πατέρα του τραγουδιστή. Νονοί του μικρού ήταν η Σοφία Μπακλαβά και ο Γιάννης Βασιλειάδης, επίσης φίλοι του ζευγαριού.

Η άφιξη της νύφης στην εκκλησία

Η νύφη εντυπωσίασε με ένα custom νυφικό δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου, ο οποίος υπέγραψε και το φόρεμα που επέλεξε για τη δεξίωση. Ο γαμπρός φόρεσε επίσης custom κοστούμι, σχεδιασμένο από τον Δημήτρη Πέτρου.

Οι νεόνυμφοι Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη

Ο μικρός Γεράσιμος εμφανίστηκε με κοστούμι της Λένας Κατσανίδου, ενώ τα βαφτιστικά του ήταν από τον οίκο Stova Bambini by Stelios Manolas.

Το styling του ζευγαριού επιμελήθηκε ο στενός τους συνεργάτης Διονύσης Κολποδίνος, ενώ το μακιγιάζ της νύφης ανέλαβε η Σμαρώ Μανωλοπούλου. Το bridal makeup κινήθηκε σε ροζ τόνους – το αγαπημένο χρώμα της Ανδρομάχης – και συνδύαζε το soft glam aesthetic με το δημοφιλές glazed skin effect.

Το bridal look

Τα μαλλιά της χτενίστηκαν από τον Στέλιο Τίρπα σε απαλούς κυματισμούς, με τα μισά μαζεμένα σε χαλαρό κότσο, από όπου στερεώθηκε και το πέπλο.

Η διακόσμηση του χώρου ακολούθησε παστέλ αποχρώσεις του λευκού και του κίτρινου. Ακολούθησε καθιστό δείπνο στον ίδιο χώρο, με εντυπωσιακά στολισμένες ροτόντες και πλούσιο μενού.

Δέσποινα Μοιραράκη

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η μπομπονιέρα – ένα κουτί με χρυσοτυπία, που ανέγραφε τον στίχο «στα όμορφα, στα δύσκολα, σε όλα εμείς μαζί», από το γνωστό ντουέτο του ζευγαριού «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα». Το κουτί περιείχε κουφέτα και ένα αρωματικό κερί.

Άντζελα Δημητρίου

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι, αλλά και πολλοί συνεργάτες από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό χώρο, όπως οι: Άντζελα Δημητρίου, Πέτρος Ιακωβίδης, Ρία Ελληνίδου, Φίλιππος Κούρκουλος, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιώργος Τσαλίκης με τη σύζυγό του Δώρα, Νικηφόρος Βυθούλκας, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, Δέσποινα Μοιραράκη, καθώς και οι συνθέτες Κυριάκος Παπαδόπουλος και Μάριος Ψιμόπουλος. Το «παρών» έδωσε και ο Γιώργος Αρσενάκος, συνιδρυτής και CEO της δισκογραφικής Panik, στην οποία ανήκουν οι δύο καλλιτέχνες.

Πέτρος Ιακωβίδης

Το γλέντι κράτησε μέχρι αργά με πολύ τραγούδι και χορό, ενώ το live πρόγραμμα ανέλαβε ο Γιάννης Καψάλης με την ορχήστρα του, απογειώνοντας το κέφι με αγαπημένα δημοτικά.

Τις φωτογραφίες της ημέρας απαθανάτισε ο Άλεξ Τσιτουρίδης.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Λάμπρος Κωνσταντάρας

Θέμης Γεωργαντάς-Χάρης Σιανίδης

Ρία Ελληνίδου

Νικηφόρος

Γιώργος Τσαλίκης-Δώρα Δημητροπούλου