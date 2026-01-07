Εύκολη συνταγή για κεμπάπ γιαουρτλού

Αν σας αρέσει το κεμπάπ και ψάχνετε να βρείτε μία εύκολη και νόστιμη συνταγή, πάρτε χαρτί και στυλό για να σημειώσετε αυτή που έφτιαξε το πρωί της Τετάρτης ο Γιώργος Ρήγας στην εκπομπή Breakfast@Star.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, ετοίμασε κεμπάπ γιαουρτλού με τηγανιτές πατάτες και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 700 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.γ. κύμινο

• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

• ½ κ.γ. πιπέρι

• 1 κ.γ. αλάτι

• 1 κ.σ. μαϊντανό

Εκτέλεση της Συνταγής

Ανακατεύεις όλα τα υλικά χωρίς πολύ ζύμωμα. Σκεπάζεις και αφήνεις στο ψυγείο 30΄. Πλάθεις μακρόστενα κεμπάπ. Ψήνεις σε σχάρα ή αντικολλητικό τηγάνι 4–5΄ ανά πλευρά.

Σάλτσα Ντομάτας

Υλικά • 400 g τριμμένη ντομάτα • 2 κ.σ. ελαιόλαδο • 1 σκελίδα σκόρδο • 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά • Αλάτι, πιπέρι • Λίγη ζάχαρη (προαιρετικά) Εκτέλεση Σοτάρεις σκόρδο στο λάδι, προσθέτεις ντομάτα & μπαχαρικά. Σιγοβράζεις 10–15΄ μέχρι να δέσει. Αρωματικό Γιαούρτι Υλικά • 400 g στραγγιστό γιαούρτι • 3 κ.σ. ελαιόλαδο • 6–8 φύλλα φρέσκο βασιλικό ψιλοκομμένο • ½ κ.γ. πάπρικα γλυκιά • Αλάτι (λίγο) Εκτέλεση Ανακατεύεις όλα τα υλικά μέχρι να γίνει βελούδινο & αρωματικό.

Στήσιμο Γιαουρτλού

• Πίτα ή ψημένο ψωμί στη βάση • Κεμπάπ από πάνω • Ζεστή σάλτσα ντομάτας • Κρύο αρωματικό γιαούρτι • Προαιρετικά: βούτυρο λιωμένο με πάπρικα.

