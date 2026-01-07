Εύκολη συνταγή για κεμπάπ γιαουρτλού

Μία νόστιμη συνταγή διά χειρός Γιώργου Ρήγα

07.01.26 , 13:56 Εύκολη συνταγή για κεμπάπ γιαουρτλού
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν σας αρέσει το κεμπάπ και ψάχνετε να βρείτε μία εύκολη και νόστιμη συνταγή, πάρτε χαρτί και στυλό για να σημειώσετε αυτή που έφτιαξε το πρωί της Τετάρτης ο Γιώργος Ρήγας στην εκπομπή Breakfast@Star.

Εύκολη συνταγή για κεμπάπ γιαουρτλού

Συνταγή για τσιγαριστό αρνάκι

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, ετοίμασε κεμπάπ γιαουρτλού με τηγανιτές πατάτες  και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής 

• 700 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος 
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.γ. κύμινο
• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
• ½ κ.γ. πιπέρι
• 1 κ.γ. αλάτι
• 1 κ.σ. μαϊντανό

Εύκολη συνταγή για κεμπάπ γιαουρτλού

Εκτέλεση της Συνταγής 

Ανακατεύεις όλα τα υλικά χωρίς πολύ ζύμωμα.  Σκεπάζεις και αφήνεις στο ψυγείο 30΄.  Πλάθεις μακρόστενα κεμπάπ.  Ψήνεις σε σχάρα ή αντικολλητικό τηγάνι 4–5΄ ανά πλευρά. 

Σάλτσα Ντομάτας

Υλικά • 400 g τριμμένη ντομάτα • 2 κ.σ. ελαιόλαδο • 1 σκελίδα σκόρδο • 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά • Αλάτι, πιπέρι • Λίγη ζάχαρη (προαιρετικά) Εκτέλεση Σοτάρεις σκόρδο στο λάδι, προσθέτεις ντομάτα & μπαχαρικά. Σιγοβράζεις 10–15΄ μέχρι να δέσει.  Αρωματικό Γιαούρτι Υλικά • 400 g στραγγιστό γιαούρτι • 3 κ.σ. ελαιόλαδο • 6–8 φύλλα φρέσκο βασιλικό ψιλοκομμένο • ½ κ.γ. πάπρικα γλυκιά • Αλάτι (λίγο) Εκτέλεση Ανακατεύεις όλα τα υλικά μέχρι να γίνει βελούδινο & αρωματικό.  

Στήσιμο Γιαουρτλού

• Πίτα ή ψημένο ψωμί στη βάση • Κεμπάπ από πάνω • Ζεστή σάλτσα ντομάτας • Κρύο αρωματικό γιαούρτι • Προαιρετικά: βούτυρο λιωμένο με πάπρικα.

Δείτε το Breakfast@star
 
 

