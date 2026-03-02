Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Έλληνες ναυτικοί στα δεξαμενόπλοια που πλέουν στον Περσικό Κόλπο. Δεν είναι μόνο οι πύραυλοι και τα drone που απειλούν και χτύπησαν σήμερα ένα ελληνικό τάνκερ, είναι και η διαχείριση που πρέπει να κάνουν για να μην ξεμείνουν από τρόφιμα και νερό, ακινητοποιημένοι στα ανοιχτά. Ήδη πύραυλοι της Τεχεράνης μετατρέπουν σε κολαστήρια πετρελαιοφόρα που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο.

Συναγερμός στα 10 ελληνικά πλοία που βρίσκονται στον Περσικό. Τα drones χτύπησαν το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο OCEAN ELECTRA.

«Όλοι οι συνάδελφοι που έχουμε εγκλωβιστεί εδώ, στον Περσικό Κόλπο, εκτός από τις ρουκέτες και τα λοιπά και τους πυραύλους και τα drones, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά πράγματα όπως καταλαβαίνετε», ανέφερε ο Καπετάν Βαγγέλλης, Α' μηχανικός πετρελαιοφόρου.

Πλέον ο χρόνος πιέζει και τα τρόφιμα τελειώνουν.

«Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε κατανάλωση νερού, φαγητού, πετρελαίου. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και πόσο θα διαρκέσει αυτή η ιστορία. Καλή τύχη παιδιά σε όλους, να γυρίσουμε σπίτια μας», επισημαίνει.

250 ακινητοποιημένα πλοία στα στενά του Ορμούζ

Πάνω από 250 πλοία βρίσκονται ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ και αποτελούν εύκολο στόχο για τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Πρώτη προτεραιότητα για μας και για το ελληνικό κράτος είναι οι Έλληνες που ζουν ή βρίσκονται στην περιοχή και φυσικά και οι ναυτικοί μας. Τα σενάρια όλα και τα σχέδια κρίνονται ad hoc και με βάση τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία δυστυχώς προς το παρόν αλλάζουν και επιβαρύνονται από στιγμή σε στιγμή», δήλωσε στο Star και τον Γιώργο Σαραντάκο ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Η νύχτα που πέρασε ήταν δύσκολη. Έλληνες ναυτικοί που εργάζονται σε πολυτελή σκάφη βασιλικών οικογενειών κατέγραψαν πυραύλους να περνούν πάνω από το κεφάλι τους.

Δίπλα από τα κρεβάτια τους ένα drone κομματιάστηκε. «Είμαστε κλεισμένοι στο σκάφος και βλέπουμε πυραύλους και ακούμε θόρυβο από εκρήξεις. Και πολλά από τα συντρίμμια πέφτουν δίπλα στο σκάφος μας. Είμαστε πάρα πολύ φοβισμένοι και ταραγμένοι. Αλήθεια σκέφτομαι πότε θα φτάσουμε σπίτια μας με το καλό», δήλωσε στο Star Β΄ Μηχανικός σε θαλαμηγό στο Μπαχρέιν.

Ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί τους πριν πέσουν οι επικοινωνίες, ο Πρόεδρος εργαζομένων σε ιδιωτικές θαλαμηγούς, Γιώργος Βάλλης αποκάλυψε στο Star: «Έχουν φύγει μακριά από τις οικογένειές τους να κάνουν ένα ναυτικό επάγγελμα και βλέπουν ότι διακινδυνεύει η ζωή τους και είναι πολύ φοβισμένοι για το τι εξέλιξη θα 'χει και αν χρειαστεί με ποιο τρόπο μπορεί να φύγουν από εκεί που βρίσκονται».

