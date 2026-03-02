Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς

Drones χτύπησαν ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο

Το ρεπορτάζ του Σπύρου Λάμπρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έλληνες ναυτικοί σε κατάσταση συναγερμού στον Περσικό Κόλπο λόγω επιθέσεων με πύραυλους και drones.
  • Το ελληνικό τάνκερ OCEAN ELECTRA δέχθηκε χτύπημα από drones.
  • Περισσότερα από 250 πλοία είναι ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ, καθιστώντας τα εύκολους στόχους.
  • Οι ναυτικοί ανησυχούν για την έλλειψη τροφίμων και νερού, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς.
  • Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας επισημαίνει την προτεραιότητα προστασίας των Ελλήνων στην περιοχή.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Έλληνες ναυτικοί στα δεξαμενόπλοια που πλέουν στον Περσικό Κόλπο. Δεν είναι μόνο οι πύραυλοι και τα drone που απειλούν και χτύπησαν σήμερα ένα ελληνικό τάνκερ, είναι και η διαχείριση που πρέπει να κάνουν για να μην ξεμείνουν από τρόφιμα και νερό, ακινητοποιημένοι στα ανοιχτά. Ήδη πύραυλοι της Τεχεράνης μετατρέπουν σε κολαστήρια πετρελαιοφόρα που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο.

Συναγερμός στα 10 ελληνικά πλοία που βρίσκονται στον Περσικό. Τα drones χτύπησαν το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο OCEAN ELECTRA.

Επίθεση σε πλοία στον Περσικό Κόλπο

«Όλοι οι συνάδελφοι που έχουμε εγκλωβιστεί εδώ, στον Περσικό Κόλπο, εκτός από τις ρουκέτες και τα λοιπά και τους πυραύλους και τα drones, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά πράγματα όπως καταλαβαίνετε», ανέφερε ο Καπετάν Βαγγέλλης, Α' μηχανικός πετρελαιοφόρου. 

Πλέον ο χρόνος πιέζει και τα τρόφιμα τελειώνουν.

«Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε κατανάλωση νερού, φαγητού, πετρελαίου. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και πόσο θα διαρκέσει αυτή η ιστορία. Καλή τύχη παιδιά σε όλους, να γυρίσουμε σπίτια μας», επισημαίνει. 

Έλληνας ναυτικός εγκλωβισμένος στον Περσικο

Καπετάν Βαγγέλλης, Α' μηχανικός πετρελαιοφόρου

250 ακινητοποιημένα πλοία στα στενά του Ορμούζ

Πάνω από 250 πλοία βρίσκονται ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ και αποτελούν εύκολο στόχο για τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Πρώτη προτεραιότητα για μας και για το ελληνικό κράτος είναι οι Έλληνες που ζουν ή βρίσκονται στην περιοχή και φυσικά και οι ναυτικοί μας. Τα σενάρια όλα και τα σχέδια κρίνονται ad hoc και με βάση τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία δυστυχώς προς το παρόν αλλάζουν και επιβαρύνονται από στιγμή σε στιγμή», δήλωσε στο Star και τον Γιώργο Σαραντάκο ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. 

Η νύχτα που πέρασε ήταν δύσκολη. Έλληνες ναυτικοί που εργάζονται σε πολυτελή σκάφη βασιλικών οικογενειών κατέγραψαν πυραύλους να περνούν πάνω από το κεφάλι τους.

Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς

Εικόνα που κατέγραψαν Έλληνες εργαζόμενοι σε πολυτελή σκάφη βασιλικών οικογενειών

Δίπλα από τα κρεβάτια τους ένα drone κομματιάστηκε. «Είμαστε κλεισμένοι στο σκάφος και βλέπουμε πυραύλους και ακούμε θόρυβο από εκρήξεις. Και πολλά από τα συντρίμμια πέφτουν δίπλα στο σκάφος μας. Είμαστε πάρα πολύ φοβισμένοι και ταραγμένοι. Αλήθεια σκέφτομαι πότε θα φτάσουμε σπίτια μας με το καλό», δήλωσε στο Star Β΄ Μηχανικός σε θαλαμηγό στο Μπαχρέιν. 

Ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί τους πριν πέσουν οι επικοινωνίες, ο Πρόεδρος εργαζομένων σε ιδιωτικές θαλαμηγούς, Γιώργος Βάλλης αποκάλυψε στο Star: «Έχουν φύγει μακριά από τις οικογένειές τους να κάνουν ένα ναυτικό επάγγελμα και βλέπουν ότι διακινδυνεύει η ζωή τους και είναι πολύ φοβισμένοι για το τι εξέλιξη θα 'χει και αν χρειαστεί με ποιο τρόπο μπορεί να φύγουν από εκεί που βρίσκονται».

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

