O Τραμπ έκανε το Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας

Ήταν ένα από τα πιο παράλογα στοιχήματα της πρόσφατης οικονομικής και πολιτικής ιστορίας και απέδωσε: ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, χθες, Τρίτη, ότι θα ανταμείψει τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Έλον Μασκ για τη στήριξη που του προσέφερε, δωρίζοντας δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική του εκστρατεία, διορίζοντάς τον επικεφαλής ενός υπουργείου το οποίο θα είναι αρμόδιο να ελέγχει την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης.

Ο Μασκ μαζί με τον πρώην υποψήφιο για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων και επιχειρηματία Βίβεκ Ραμασουάμι θα τεθούν επικεφαλής του νεοϊδρυθέντος υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, το οποίο θα λειτουργεί εκτός των περιορισμών της κυβέρνησης.

O Έλον Μασκ θα είναι ο νέος υπουργός κυβερνητικής αποτελεσματικότητας - AP Images

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι δύο άνδρες «θα ανοίξουν τον δρόμο προκειμένου η κυβέρνησή μου να εξαλείψει την κυβερνητική γραφειοκρατία, να περιορίσει δραστικά τους υπερβολικούς κρατικούς ελέγχους, να περικόψει τις ανώφελες δαπάνες και να αναδιοργανώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες».

Σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικάνο, το νέο υπουργείο θα κάνει πραγματικότητα τα όνειρα που έχει εδώ και καιρό το κόμμα και «θα προσφέρει συμβουλές και καθοδήγηση εκτός της κυβέρνησης», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ρόλος του Μασκ και του Ραμασουάμι θα είναι άτυπος και δεν θα χρειάζεται την έγκριση της Γερουσίας. Αυτό θα επιτρέψει εξάλλου στον δισεκατομμυριούχο να παραμείνει επικεφαλής της εταιρείας του κατασκευής οχημάτων Tesla, του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Χ και της διαστημικής εταιρείας SpaceX.

Ο Έλον Μασκ χρηματοδότησε με πολλά εκατομμύρια την εκστρατεία του Τραμπ - AP Images

Το νέο υπουργείο θα συνεργάζεται με το γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου για να «ηγηθεί ευρείας κλίμακας διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να προσφέρει μια επιχειρηματική προσέγγιση» στην κυβέρνηση, τόνισε ο Τραμπ.

Το έργο του υπουργείου θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουλίου 2026, την 250η επέτειο από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Ο Μασκ, ο οποίος σύμφωνα με το Forbes είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ήταν αναμενόμενο ότι θα επωφελούνταν από τη νίκη Τραμπ, καθώς εκτιμώταν ότι ούτως ή άλλως θα αποκτούσε τεράστια επιρροή η οποία θα τον βοηθούσε να ενισχύσει τις εταιρείες του και να λάβει ευνοϊκή μεταχείριση από την κυβέρνηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέμειψε τον Έλον Μασκ για τη στήριξή του - AP Images

Με πολλούς δεσμούς στην Ουάσιγκτον, ο Μασκ προσέφερε εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ και έκανε εμφανίσεις σε προεκλογικές του συγκεντρώσεις.

Προσθέτοντας μια υπουργική θέση στο βιογραφικό του, ο Μασκ είναι πιθανό να δει την αξία των εταιρειών του να αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

«Είναι ξεκάθαρο ότι ο Μασκ θα έχει έναν τεράστιο ρόλο στον Λευκό Οίκο του Τραμπ, αποκτώντας πρόσβαση σε ολοένα και περισσότερες ομοσπονδιακές υπηρεσίες», εκτίμησε ο ειδικός σε θέματα χρηματιστηρίου Ντάνιελ Ιβς της Wedbuch Securities.

Ο Έλον Μασκ είπε πως οι ενέργειες του υπουργείου του θα αναρτώνται στο διαδίκτυο - AP Images

Ωστόσο τον διορισμό Μασκ επέκρινε μια μη κυβερνητική οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η Public Citizen.

«Ο Μασκ όχι μόνο δεν γνωρίζει τίποτα για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και τις κανονιστικές αρχές, αλλά επίσης οι ίδιες του οι επιχειρήσεις έχουν συχνά αψηφήσει αυτούς τους κανόνες εναντίον των οποίων θα είναι σε θέση να επιτεθεί από τη νέα του θέση ως "τσάρος"», κατήγγειλε η Λίσα Γκίλμπερτ συμπρόεδρος της ΜΚΟ.

«Πρόκειται για την απόλυτη εταιρική διαφθορά», πρόσθεσε.

«Όλες οι ενέργειες του υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας θα αναρτώνται στο διαδίκτυο για τη μέγιστη διαφάνεια», έγραψε ο Μασκ στο Χ, καλώντας τους πολίτες να του δώσουν συμβουλές.

All actions of the Department of Government Efficiency will be posted online for maximum transparency.



Anytime the public thinks we are cutting something important or not cutting something wasteful, just let us know!



We will also have a leaderboard for most insanely dumb… https://t.co/1c0bAlxmY0