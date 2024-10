Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν την Τετάρτη 23 Οκτώβρη σε «τρομοκρατική επίθεση» στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS, κοντά στην Άγκυρα. Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα.

Τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες που δείχνουν ενόπλους να εισβάλουν στο κτίριο της TUSAS και να ακούγονται πυροβολισμοί και μια ισχυρή έκρηξη. Άλλες εικόνες δείχνουν μια κατεστραμμένη πύλη και ανταλλαγή πυροβολισμών σε ένα χώρο στάθμευσης. Σε άλλα πλάνα οι δράστες φαίνονται να κουβαλούν όπλα και σακίδια πλάτης καθώς μπαίνουν στο κτίριο. Πυκνός λευκός καπνός υψώνεται μπροστά από την είσοδο του χώρου, που βρίσκεται περίπου 40 χλμ. από την πρωτεύουσα.

Τα τουρκικά Μέσα, λίγες ώρες μετά το μακελειό έδωσαν στη δημοσιότητα τις ταυτότητες των θυμάτων και τις τραγικές ιστορίες τους.

Σύμφωνα με το Anadolυ, νεκροί είναι οι: Cengiz Coşkun, ο οποίος εργαζόταν ως υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου στην TUSAŞ, η μηχανολόγος μηχανικός Zahide Güçlü, ο υπάλληλος της TUSAŞ Hasan Hüseyin Canbaz, ο υπάλληλος ασφαλείας Atakan Şahin Erdoğan και ο οδηγός ταξί Murat Arslan.

Η ιστορία της μηχανολόγου Zahide Güçlü, όμως, είναι πραγματικά σοκαριστική. Η γυναίκα έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς των τρομοκρατών, ενώ παραλάμβανε την ανθοδέσμη που της έστειλε ο άνδρας της στην είσοδο του κτιρίου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη και λίγο αργότερα κατέληξε.

Η γυναίκα βίωνε και ένα οικογενειακό δράμα, μιας και η κόρη της πέρασε παιδικό καρκίνο και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο για να λάβει την ειδική φροντίδα των γιατρών περίπου δύο χρόνια. Πρόσφατα σχετικά, η Zahide είχε χάσει και τη μητέρα της.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα ότι βομβαρδίστηκαν «τριάντα δύο στόχοι», θέσεις του PKK και συμμάχων του, στο βόρειο Ιράκ και στο έδαφος της Συρίας, μερικές ώρες μετά την επίθεση στην Άγκυρα.

«Όπως επιτρέπει το δικαίωμά μας στη νόμιμη άμυνα που προβλέπεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, διεξήχθη αεροπορική επιχείρηση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία (...) και συνολικά 32 στόχοι που ανήκαν στους τρομοκράτες καταστράφηκαν με επιτυχία», ανέφερε το υπουργείο στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα, διευκρινίζοντας πως «οι αεροπορικές επιχειρήσεις συνεχίζονται».

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, τα πέντε θύματα της επίθεσης ήταν τέσσερις εργαζόμενοι της τουρκικής βιομηχανίας του αμυντικού τομέα TUSAS και αυτοκινητιστής ταξί. Οι δράστες -άνδρας και γυναίκα- «εξουδετερώθηκαν» (σ.σ. σκοτώθηκαν), κατά τον υπουργό Εσωτερικών Γερλίκαγια.

Ακόμη 22 άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά μέλη των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας, τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον κ. Γερλίκαγια

Δύο υπουργοί πιθανολογούν ότι το PKK βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

More Footage showing the Terrorists who carried out today’s Bombing and Shooting Attack on the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/aGwXsdf1XG