Δεκαπενταύγουστος: Μαζική έξοδος για τα νησιά- Ουρές στο λιμάνι του Πειραιά

Αναχωρούν μαζικά και οι τελευταίοι κάτοικοι της Αθήνας για τον Δεκαπενταύγουστο, με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού. Ακόμα και όσοι δεν είναι σε άδεια, εκμεταλλεύονται το τριήμερο για μια γρήγορη απόδραση εκτός πόλης.

Από νωρίς το πρωί, το λιμάνι του Πειραιά κατακλύστηκε από χιλιάδες επιβάτες με προορισμό δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Ουρές από οχήματα και επιβάτες σχηματίστηκαν στους καταπέλτες των πλοίων, ενώ οι αναχωρήσεις διαδέχονταν η μία την άλλη.

Σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου, από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν περίπου 80 δρομολόγια, τακτικά και έκτακτα, με τα πλοία να φεύγουν γεμάτα κόσμο. Η επιβατική κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί το Σάββατο, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 21.000 ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν μόνο αύριο, Δεκαπενταύγουστο, από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου.

Όπου φύγει - φύγει

Αρκετοί εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι ο Δεκαπενταύγουστος «πέφτει» Παρασκευή για να περάσουν ένα σύντομο αλλά αναζωογονητικό τριήμερο.

Τα νησιά του Αργοσαρωνικού παραμένουν ψηλά στις προτιμήσεις των εκδρομέων, κυρίως λόγω της κοντινής απόστασης και του χαμηλότερου κόστους μετακίνησης.

Αυξημένα μέτρα και αστυνόμευση

Η ΟΛΠ και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν λάβει μέτρα για την ασφαλή και ομαλή επιβίβαση των επιβατών. Η Τροχαία βρίσκεται σε επιφυλακή για τη διαχείριση της κυκλοφορίας γύρω από τα λιμάνια, ενώ συνεργεία βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα προβλήματα.

Με τον καιρό να ευνοεί, το φετινό τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου αναμένεται να αποτελέσει μια μικρή «ανάσα» για χιλιάδες πολίτες, πριν την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Οι εικόνες από το λιμάνι του Πειραιά επιβεβαιώνουν πως οι Έλληνες, παρά τις δυσκολίες, εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους για λίγες μέρες χαλάρωσης κοντά στη θάλασσα.

«Βουλιάζουν» Τήνος και Πάρος

Βουλιάζουν κυριολεκτικά η Τήνος και η Πάρος από κόσμο αυτές τις μέρες, καθώς οι δύο νησιωτικοί προορισμοί έχουν ντυθεί στα γιορτινά τους για τον Δεκαπενταύγουστο. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν αυξήσει τα δρομολόγια, με πολλές αναχωρήσεις να φτάνουν σε πληρότητα σχεδόν 100%.

«Σήμερα και αύριο αναμένονται συνολικά 18 δρομολόγια προς την Τήνο από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας. Εκτός από αυτά, το νησί δέχεται καθημερινά πολλά δρομολόγια και από άλλα νησιά του Αιγαίου αλλά και από την Κρήτη, αφού η Τήνος αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τον Δεκαπενταύγουστο.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος της κίνησης, ο μόνιμος πληθυσμός της Τήνου είναι κάτω από 10.000 κατοίκους, όμως αυτές τις μέρες φιλοξενεί περίπου 60.000 επισκέπτες! Η Πάρος, επίσης, «βουλιάζει» από κόσμο που έχει κατακλύσει τα γραφικά σοκάκια, τις παραλίες και τα παραδοσιακά ταβερνάκια, αναζητώντας να ζήσει το γιορτινό κλίμα του 15Αυγουστου», ανέφερε ο δημοσιογράφος του Star, Γιάννης Σωτηρόπουλος.

