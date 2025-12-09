Εξελίξεις στην εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Έδωσε DNA ο αδελφός της

Άλυτο μυστήριο παραμένει εδώ και 30 χρόνια η εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου. Η 29χρονη τότε γυναίκα παραμένει μέχρι σήμερα άφαντη, με τον αδελφό της, τον μοναδικό συγγενή της, ο οποίος είναι εν ζωή, να μην έχει κανένα ίχνος για την τύχη της.

Πριν από λίγες ημέρες, ο ιδιωτικός ερευνητής Χάρης Βεραμόν, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς με την υπόθεση ανακοίνωσε πως έχει πλέον ανατεθεί σε εισαγγελέα. Μάλιστα ο αδελφός της Ολυμπίας κλήθηκε να δώσει δείγμα DNA, για την ταυτοποίηση τυχόν ευρημάτων.

Όπως είπε ο αδελφός της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», δε γνωρίζει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της αδελφής του και ότι απλά έκανε αυτό που του ζήτησε ο εισαγγελέας και έδωσε δείγμα DNA.

«Δεν έχει βρεθεί τίποτα έως σήμερα. Εύχομαι να είναι ζωντανή, αν και μας είχαν πει πως αν περάσουν δέκα χρόνια από την εξαφάνιση κάποιου, τότε πιθανόν είναι νεκρός. Δεν ξέρω, μακάρι να είναι ζωντανή», είπε και πρόσθεσε:

«Δεν υπάρχουν καινούρια στοιχεία, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι υποθέσεις, όλα είναι στον αέρα. Μακάρι να υπήρχε κάτι, εύχομαι να υπήρχε κάτι. Τόσα χρόνια...»

Η εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου

Η Ολυμπία Κηρύκου εξαφανίστηκε στις 11 Νοεμβρίου 1995, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της στη Νέα Ιωνία. Η κουνιάδα της, η οποία την πήγε στην εργασία της, είχε καταθέσει τότε πως η 29χρονη τότε γυναίκα αντί να πάει προς την κατεύθυνση, όπου βρισκόταν η δουλειά της κατευθύνθηκε προς τον σταθμό του ΗΣΑΠ στη Νέα Ιωνία.

Την ημέρα της εξαφάνισής της είχε μαζί της 150.000 δραχμές, που είχε πάρει από μια φίλη της, ενώ είχε αφήσει την ταυτότητά της στο σπίτι. Μάλιστα, ο σύζυγός της βρήκε στο σπίτι ένα σημείωμα που έγραφε:

«Δημήτρη, θα έρθει η Κική να με πάρει από τη δουλειά, θα πάμε κάτι πράγματα στην Ελευσίνα και θα γυρίσουμε, φάε και κοιμήσου, Ολυμπία».

Ωστόσο, όπως είπε ο αδελφός της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η Ολυμπία δεν είχε προγραμματίσει ποτέ να πάει στην Ελευσίνα εκείνη τη μέρα, ούτε να συναντήσει τη φίλη της.

Σύμφωνα με τον ίδιο η αδελφή του αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα τόσο στο γάμο της, όσο και με τους γονείς της.

«Έμαθα εκ των υστέρων ότι ο σύζυγος της αδελφής μου, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, ήταν αρκετά χειριστικός. Η αδελφή μου δεν ήταν ένας άνθρωπος που έπαιρνε πρωτοβουλίες, έπρεπε κάποιος να την σπρώξει για να κάνει κάτι. Είδε πράγματα στον σύζυγό της και αποφάσισε να φύγει από αυτόν τον γάμο», είπε.

Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε δεν είχε τη στήριξη που έπρεπε από το οικογενειακό της περιβάλλον.

«Δυστυχώς οι γονείς μας δεν της στάθηκαν όπως έπρεπε. Όταν πήγε και τους είπε ότι δεν μπορούσε άλλο να μείνει στον γάμο της κι ήθελε να χωρίσει, της το ξέκοψαν. Της είπαν, “μη διανοηθείς καν να προχωρήσεις στο διαζύγιο, θα είσαι μόνη σου”», είπε ο αδελφός της αγνοούμενης.

«Βρέθηκε σε αδιέξοδο, ζορίστηκε πολύ. Έλεγαν ότι μπορεί να είναι σε μοναστήρι. Δεν ξέρω, μακάρι να είναι», συνέχισε.

Όμως παραδέχθηκε τόσο ο πατέρας του, όσο και ο ίδιος είχαν υποψιαστεί ότι συγκεκριμένο πρόσωπο είχε κάνει κακό στην Ολυμπία.

«Ο πατέρας μου πριν πεθάνει μου είπε “o τάδε την σκότωσε και την έθαψε στον κήπο”. Κι εγώ το υποψιάστηκα το συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν βρέθηκε κάτι», είπε.

Περίεργη ήταν και η συμπεριφορά του συζύγου της αδελφής του, ο οποίος, όπως είπε δεν έδειχνε να ανησυχεί ιδιαίτερα.

«Δεν μπορώ να πω ότι έκανε και κάτι ιδιαίτερο για να την βρει. Τέλος πάντων, δε θέλω να πω περισσότερα», σημείωσε.

Η εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου αποτελεί ένα από τα πιο μεγάλα μυστήρια που έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές. Οι γονείς της μέχρι που έκλεισαν τα μάτια τους δε σταμάτησαν να την αναζητούν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μένει τώρα να φανεί πώς θα χειριστεί την υπόθεση ο εισαγγελέας.