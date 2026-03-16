Καστελόριζο: Βυθίστηκε σκάφος της Frontex - Bίντεο από την αεροδιακομιδή

Συναγερμός σήμανε στο Καστελόριζο, όταν σκάφος της Frontex βυθίστηκε μετά από πρόσκρουση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιπολικό, που ανήκει στην Εσθονία και επιχειρούσε στο πλαίσιο αποστολής της Frontex, προσέκρουσε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμών, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές και τελικά να βυθιστεί.
Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, ανάμεσά τους 4 Εσθονοί, 3 μέλη πληρώματος και η πρέσβης της Εσθονίας στη χώρα μας και ένας Έλληνας λιμενικός.
Οι 5 επιβαίνοντας έπεσαν στη θάλασσα, περισυνελλέγησαν από ιστιοφόρο καταμαράν και πλωτό σκάφος του λιμενικού. Μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Τέσσερις μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο Σινούκ στο Νοσοκομείο της Ρόδου, όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.
Σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έχει ένας Εσθονός, μέλος του πληρώματος, ενώ πιο ελαφρά τραυματισμένοι είναι οι υπόλοιποι, ανάμεσα τους και η πρέσβης της Εσθονίας.
