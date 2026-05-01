Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 1 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Προφήτου Ιερεμία, Αγίου Πανάρετου, Οσίας Ισιδώρας, Αγίας Ταμάρας και Αγίου Φιλοσόφου.

Ένας από τους τέσσερις μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, η μνήμη του οποίου τιμάται από τη Χριστιανική Εκκλησία στη 1 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ιερεμίας.

Ο Ιερεμίας ήταν γιος ιερέα και έζησε στα χρόνια της αιχμαλωσίας των Εβραίων από τους Βαβυλώνιους τον 6ο π.Χ. αιώνα. Οι Βαβυλώνιοι είχαν καταστρέψει εκ βάθρων την Ιερουσαλήμ και πήραν τους κατοίκους της δούλους στη Βαβυλώνα. Μόνο λίγοι ασθενείς και γέροντες έμειναν μέσα στα ερείπια της Ιερουσαλήμ. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και ο Ιερεμίας, που είχε προφητεύσει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και πίστευε ότι η υποταγή των Εβραίων στους Βαβυλωνίους ήταν τιμωρία του Θεού και κατά συνέπεια αναπόφευκτη.

Ο Ιερεμίας πέθανε περί το 570 π.Χ, είτε ως αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα, είτε από λιθοβολισμό από αντιδρώντες στο κήρυγμά του.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ιερεμίας

Πανάρετος

Παναρέτη

Ισιδώρα, Δώρα

Τάμαρα, Ταμάρα

Φιλόσοφος, Σοφός

Φιλοσοφία, Φιλοσοφή

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:28 και θα δύσει στις 20:15. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 47 λεπτά.

Σελήνη 14.5 ημερών

Διεθνής Ημέρα Εργατών

Ετήσια γιορτή, με παγκόσμιο χαρακτήρα των ανθρώπων της μισθωτής εργασίας. Με συγκεντρώσεις και πορείες, η εργατική τάξη βρίσκει την ευκαιρία να προβάλει τα κοινωνικά και οικονομικά της επιτεύγματα και να καθορίσει το διεκδικητικό της πλαίσιο για το μέλλον. Η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές χώρες του κόσμου.

Η Πρωτομαγιά, ως εργατική γιορτή, καθιερώθηκε στις 20 Ιουλίου 1889, κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού συνεδρίου της Δεύτερης Διεθνούς (Σοσιαλιστικής Διεθνούς) στο Παρίσι, σε ανάμνηση του ξεσηκωμού των εργατών του Σικάγου την 1η Μαΐου 1886, που διεκδικούσαν το οκτάωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Κατέληξε σε αιματοχυσία λίγες μέρες αργότερα, με την επέμβαση της αστυνομίας και των μπράβων της εργοδοσίας.