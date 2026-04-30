Στο χθεσινό επεισόδιο (Τετάρτη 29/4) στο πλαίσιο της εβδομάδας αφιερωμένης στη θάλασσα, οι δύο μπριγάδες του MasterChef, βρέθηκαν στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ για Ομαδική Δοκιμασία. Το μαγειρικό ζητούμενο ήταν να συνδυάσουν το street food με ψάρια και θαλασσινά, ετοιμάζοντας τρεις κωδικούς για 72 καλεσμένους, που στο τέλος της βραδιάς, με τη θετική τους ψήφο, ανέδειξαν τη νικήτρια μπριγάδα.

Δες το MasterChef

Οι 72 καλεσμένοι που δοκίμασαν τα πιάτα των δύο ομάδων έδωσαν ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στη Μπλε μπριγάδα, η οποία επικράτησε με 57 - 15.

Η διαφορά ήταν τόσο μεγάλη, που όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε από τους κριτές, πρόκειται για «απόλυτη κυριαρχία» από τη μία πλευρά και «πανωλεθρία» από την άλλη.

Με το άκουσμα του αποτελέσματος, η Μπλε μπριγάδα ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

«Πεταχτήκαμε όλοι σαν σούστες», ανέφεραν, τονίζοντας πως πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής στον φετινό διαγωνισμό μαγειρικής!

Καθοριστικό ρόλο στη νίκη τους έπαιξε το burger μπακαλιάρου, το οποίο αναδείχθηκε ομόφωνα ως το καλύτερο πιάτο της δοκιμασίας.

Στον αντίποδα, η Κόκκινη μπριγάδα βίωσε μια βαριά ήττα. «Σκύψαμε τα κεφάλια μας», «Μεγάλη σφαλιάρα», «Δεν ξέρω τι πήγε τόσο λάθος» ήταν μερικές από τις δηλώσεις που δείχνουν τον προβληματισμό στην ομάδα μετά το αποτέλεσμα.