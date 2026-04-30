Η Αγία Ειρήνη καθιερώνεται επίσημα ως Πολιούχος της Σαντορίνης – Επετειακή εκδήλωση και έναρξη της τουριστικής περιόδου

Μετά από αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης Θήρας, Αμοργού και Νήσων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας, η Αγία Ειρήνη καθιερώθηκε επίσημα ως Πολιούχος της Σαντορίνης, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για το νησι.

Η σύνδεση της Σαντορίνης με την Αγία Ειρήνη έχει βαθιές ιστορικές ρίζες, καθώς επικρατεί ότι το όνομα «Σαντορίνη» προέρχεται από το “Santa Irini”, ονομασία που έδωσαν στο νησί οι Λατίνοι κατά τον Μεσαίωνα προς τιμήν της Αγίας Ειρήνης. Μέσα από τους αιώνες, η ονομασία αυτή εξελίχθηκε στη σημερινή ονομασία του νησιού, συνδέοντας άρρηκτα την ιστορία και την ταυτότητα της Σαντορίνης με την Αγία.

Φέτος, για πρώτη φορά, η εορτή της Αγίας Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί με κάθε επισημότητα την Τρίτη 5 Μαΐου. Από τις πρωινές ώρες, η Ιερά Μητρόπολη Θήρας θα τελέσει τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Αγίας Ειρήνης, ενώ στις 18:30, έμπροσθεν της Μητρόπολης Θήρας, θα πραγματοποιηθεί το επίσημο επετειακό πρόγραμμα παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων του νησιού και πλήθους κόσμου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του καλλιτέχνη Σωκράτη Χάρη προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο πανηγυρικό και πολιτιστικό χαρακτήρα στη βραδιά.

Η εορτή της Αγίας Ειρήνης θα συνδυαστεί και με τα αποκαλυπτήρια της προτομής της Λούλας και του Ευάγγελου Νομικού, ως ελάχιστος φόρος τιμής της ευγνωμονούσας κοινωνίας της Σαντορίνης προς την οικογένεια που πριν από 45 χρόνια κατασκεύασε το τελεφερίκ του νησιού.

Ένα έργο – σταθμός για τη Σαντορίνη, το οποίο χρησιμοποιείται αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής και λειτουργώντας ως μοχλός εξέλιξης και ενίσχυσης της τουριστικής παροχής του νησιού.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αναμένεται να σηματοδοτήσει συμβολικά και ουσιαστικά το άνοιγμα της νέας τουριστικής περιόδου για τη Σαντορίνη, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονική συγκυρία, γεμάτη προκλήσεις λόγω των παγκόσμιων γεωπολιτικών εξελίξεων. Μέσα από την ενότητα, την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου, η Σαντορίνη στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ανθεκτικότητας και προοπτικής προς όλο τον κόσμο.

