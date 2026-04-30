Ο πόλεμος διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ

Αμετάβλητα και τα επιτόκια της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed)

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία AP M. Probst βίντεο Euronews
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2,00%, 2,15% και 2,40% λόγω των προοπτικών για τον πληθωρισμό.
  • Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει αύξηση των τιμών της ενέργειας, επηρεάζοντας αρνητικά την οικονομία και τον πληθωρισμό.
  • Οι προσδοκίες για τον βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό έχουν αυξηθεί, ενώ οι μακροπρόθεσμες παραμένουν σταθερές.
  • Η Fed διατήρησε επίσης τα επιτόκια στο 3,5-3,75% και ο Τζερόμ Πάουελ θα παραμείνει στη θέση του μέχρι την ολοκλήρωση ερευνών.
  • Ο Κέβιν Γουόρς αναμένεται να αναλάβει τη διοίκηση της Fed στις 15 Μαΐου, εφόσον επικυρωθεί από τη Γερουσία.

Αμετάβλητα διατήρησε, όπως αναμένονταν άλλωστε, τα επιτόκια της η ΕΚΤ στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Έτσι τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης διατηρούνται σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.

Όπως αναφέρει στην απόφαση της η ΕΚΤ οι εισερχόμενες πληροφορίες είναι σε γενικές γραμμές συμβατές με την προηγούμενη αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη έχουν γίνει εντονότεροι. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, δίνοντας ανοδική ώθηση στον πληθωρισμό και επηρεάζοντας αρνητικά το οικονομικό κλίμα. Οι συνέπειες του πολέμου για τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα μεσοπρόθεσμα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της διαταραχής των τιμών της ενέργειας και την έκταση των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεών της. Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος και οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τόσο εντονότερος θα είναι ο πιθανός αντίκτυπος στον γενικότερο πληθωρισμό και στην οικονομία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε θέση να διαχειριστεί την τρέχουσα αβεβαιότητα. Η ζώνη του ευρώ εισήλθε σε αυτήν την περίοδο απότομης ανόδου των τιμών της ενέργειας με πληθωρισμό γύρω από τον στόχο του 2% και η οικονομία έχει αποδειχτεί ανθεκτική τα τελευταία τρίμηνα. Οι πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι σταθεροποιημένες, μολονότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε πιο βραχυπρόθεσμους ορίζοντες έχουν μετατοπιστεί σημαντικά προς τα πάνω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρακολουθήσει προσεκτικά την κατάσταση, ακολουθώντας μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και λαμβάνοντας αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του όσον αφορά τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. 

Αμετάβλητα τα επιτόκια της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) στο 3,5-3,75%

Η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed)  διατήρησε επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο, στο ίδιο επίπεδο τα επιτόκια, μεταξύ 3,5-3,75%, στην τελευταία κατά τα φαινόμενα συνεδρίαση της επιτροπής νομισματικής πολιτικής υπό την προεδρία του Τζερόμ Πάουελ.

Ο Πάουελ, που συμπληρώνει οκτώ χρόνια στην ηγεσία της Fed, χαιρέτισε τον διάδοχό του, τον Κέβιν Γουόρς, και ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το αξίωμα του διοικητή της ομοσπονδιακής τράπεζας αφού λήξει η θητεία του στην προεδρία του θεσμού, στις 15 Μαΐου.

Υποσχέθηκε ότι θα κρατήσει «χαμηλούς τόνους», ενώ εξέφρασε και την ικανοποίησή του επειδή μπήκε στο αρχείο η ποινική έρευνα σε βάρος του. Όπως είπε, θέλει να παραμείνει στη Fed τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες που διεξάγει και ο γενικός επιθεωρητής της για το θέμα της υπέρβασης κόστους στην ανακαίνιση της έδρας της.

Εφόσον επικυρωθεί ο διορισμός του από τη Γερουσία, ο Κέβιν Γουόρς θα παραλάβει τη σκυτάλη από τον Πάουελ στις 15 Μαΐου. Το πρωί, μια Επιτροπή της Γερουσίας έδωσε το «πράσινο φως» για τον διορισμό του μόνο με τις ψήφους των Ρεπουμπλικάνων μελών της καθώς οι Δημοκρατικοί τον χαρακτηρίζουν «μαριονέτα» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΚΤ
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 |
ΕΠΙΤΟΚΙΑ
 |
FED
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top