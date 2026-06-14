Εξάρχεια: «Τον πυροβόλησε εξ επαφής πέντε φορές»- Αναζητούν τον «πιστολέρο»

Συγκλονίζει η εικόνα του σκύλου του θύματος που έμεινε δίπλα του

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (14/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δολοφονία 25χρονου Τούρκου υπηκόου στα Εξάρχεια, πυροβολήθηκε πέντε φορές εξ επαφής.
  • Ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα, επιτέθηκε σε δημόσια περιοχή γεμάτη κόσμο.
  • Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη σκηνή και την ψυχραιμία του δράστη κατά την επίθεση.
  • Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό, εξετάζοντας σενάρια που σχετίζονται με ναρκωτικά ή αλληλοεξόντωση Τούρκων.
  • Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη διαφυγή του δράστη, οι αρχές αναζητούν τον «πιστολέρο».

Καρτέρι θανάτου είχε στήσει άγνωστος σε έναν 25χρονο χθες (13/6) το βράδυ στα Εξάρχεια. Ο δράστης δε δίστασε να πυροβολήσει εν ψυχρώ το θύμα του πέντε φορές, σε μια περιοχή που είναι γεμάτη από κόσμο. Οι αρχές έχουν βίντεο με τη διαφυγή του. 

Εξάρχεια: Νεκρός 25χρονος από πυροβολισμούς 

Εξάρχεια: Νεκρός 25χρονος από πυροβολισμούς 

Στις εννιά και μσή το βράδυ, Καλλιδρομίου και Μπενάκη στα Εξάρχεια αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή. Στο σημείο είχε φτάσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 

Περίοικοι δεν πίστευαν όσα είδαν μπροστά στα μάτια τους. Ξαφνικά άκουσαν τουλάχιστον πέντε διαδοχικούς πυροβολισμούς στην κατάμεστη από φοιτητές και νέους γειτονιά. Ένας άνδρας σοριάστηκε στο έδαφος.

Εξάρχεια: Άνοιξε πυρ μπροστά σε περιοχή γεμάτη κόσμο - «Τον πυροβόλησε εξ επαφής πέντε φορές»

Εξάρχεια: Άνοιξε πυρ μπροστά σε περιοχή γεμάτη κόσμο - «Τον πυροβόλησε εξ επαφής πέντε φορές»

«Τον πυροβόλησε δύο φορές εξ επαφής αφού άρχισε ο άνθρωπος να πέφτει προς τα κάτω του έδωσε άλλες δύο ή τρεις δε θυμάμαι ακριβώς», είπε αυτόπτης μάρτυρας. 

Άνδρας που φορούσε μαύρα και ένα καπέλο - σύμφωνα με τους αυτόπτες - σημάδεψε και πυροβόλησε τον 25χρονο νεαρό υπήκοο Τουρκίας. 

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε χαρακτηριστικά: «Τον χτυπάει μια δυο στην αρχή και μετά τον αποτελειώνει και κατέβηκε προς την δική μου πλευρά γιατί εγώ ήμουνα στα σκαλάκια προς την Καλλιδρομίου και με πέρασε από δίπλα». 

Οι Αστυνομικοί ερεύνησαν την περιοχή, έλαβαν καταθέσεις από μάρτυρες και αναζήτησαν στοιχεία.  

Ο «Χάτσικο» των Εξαρχείων: Συγκλονίζει η εικόνα του σκύλου του θύματος που έμεινε δίπλα του

Ο «Χάτσικο» των Εξαρχείων: Συγκλονίζει η εικόνα του σκύλου του θύματος που έμεινε δίπλα του

Την ώρα που το θύμα δέχθηκε τις σφαίρες, ήταν μαζί με τον μικρόσωμο σκύλο του. Είδε το αφεντικό του να αφήνει την τελευταία του πνοή, και όμως δεν έφυγε στιγμή. Δίπλα του έστεκε βουβό και είχε κρυφτεί κάτω από το χέρι του νεκρού αφεντικού του. 

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ, των αστυνομικών αλλά και των περιοίκων δεν τον εγκατέλειπε. 

To Ελληνικό FBI εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με βασικά σενάρια είτε το ξεκαθάρισμα λογαριασμών που σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών είτε τη συνέχιση του κύκλου αλληλοεξόντωσης μεταξύ Τούρκων που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δεν αποκλείεται ο νεαρός να είχε αναζητήσει καταφύγιο στη χώρα μας για να ξεφύγει από απειλές ή διώξεις.

Ο 25χρονος Τούρκος υπήκοος είχε μπει στη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2024 και είχε αιτηθεί άσυλο. Δεν είχε απασχολήσει τις αρχές. 

Εξάρχεια: Ανθρωποκυνηγητό για τον «πιστολέρο»

To Ελληνικό FBI φαίνεται να έχει στα χέρια του βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει τον δράστη να διαφεύγει αμέσως μετά τη δολοφονία. Προσπαθεί να χαρτογραφίσει την διαδρομή του προκειμένου να τον εντοπίσει και να το συλάβει.

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