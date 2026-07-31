Μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες - Ήχησε το 112

«Απομακρυνθείτε προς Αετό»

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: evima.gr
Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια / evima.gr

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Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα το τελευταίο 24ωρο, με περίπου 73 ενεργά μέτωπα να έχουν ξεσπάσει. Τώρα, η πυροσβεστική υπηρεσία καλείται να αντιμετωπίσει ένα ακόμα, αυτό στην Κάρυστο στην Εύβοια. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει στην περιοχή Αετός στην Κάρυστο.

Φωτιά στο Αίγιο: 112 για ετοιμότητα σε Πανόραμα και Νεραντζιές

Μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες - Ήχησε το 112

Περίπου στις 20:30 ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τον Αετό.

Αποκλειστικό Star: Οι κολώνες της ΔΕΗ που οδήγησαν στην τραγωδία στην Κρήτη

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ανατολική Επέκταση Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας απομακρυνθείτε προς Αετό», ανέφερε το μήνυμα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή των υδροφόρων του Δήμου Καρύστου. Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο έχουν σπεύσει και εθελοντές ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από Αλιβέρι, Κύμη και Χαλκίδα.

 

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