Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα το τελευταίο 24ωρο, με περίπου 73 ενεργά μέτωπα να έχουν ξεσπάσει. Τώρα, η πυροσβεστική υπηρεσία καλείται να αντιμετωπίσει ένα ακόμα, αυτό στην Κάρυστο στην Εύβοια. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει στην περιοχή Αετός στην Κάρυστο.
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Περίπου στις 20:30 ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τον Αετό.
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«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ανατολική Επέκταση Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας απομακρυνθείτε προς Αετό», ανέφερε το μήνυμα.
⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
🆘 Fire in your area
‼️ If you are in the area eastern extension of #Karistos of the regional unit of #Evia, move away to #Aetos
‼️ Follow the instructions of the Authorities
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή των υδροφόρων του Δήμου Καρύστου. Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο έχουν σπεύσει και εθελοντές ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από Αλιβέρι, Κύμη και Χαλκίδα.
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