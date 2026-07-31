BMW iX3: Παραγωγή σε χρόνο ρεκόρ

Το εργοστάσιο του BMW Group στο Debrecen κατασκευάζει την 50.000ή BMW iX3

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BMW iX3: Παραγωγή σε χρόνο ρεκόρ
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Tο εργοστάσιο του BMW Group στο Debrecen κατασκεύασε την 50.000ή BMW iX3. Μόλις εννέα μήνες μετά την έναρξη της μαζικής παραγωγής, το εργοστάσιο πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο για το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse.

BMW iX3: Παραγωγή σε χρόνο ρεκόρ

Η ταχεία αύξηση της παραγωγής υποστηρίχθηκε από την προσθήκη δεύτερης βάρδιας, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026, πολύ νωρίτερα από τον προγραμματισμό. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε την απάντηση του BMW Group στην υψηλή ζήτηση για την BMW iX3 από το λανσάρισμά της στην αγορά. Με ένα ισχυρό βιβλίο παραγγελιών, το BMW Group βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του επόμενου σημαντικού ορόσημου: 100.000 παραγγελίες.

BMW iX3: Παραγωγή σε χρόνο ρεκόρ

Νέο μοντέλο, νέα αρχιτεκτονική, νέο εργοστάσιο.

Ως το πρώτο μοντέλο μαζικής παραγωγής της Neue Klasse, η BMW iX3 σηματοδοτεί επίσης την έναρξη μιας νέας αρχιτεκτονικής οχημάτων σε ένα εργοστάσιο που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από την αρχή και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω επέκταση της Neue Klasse σε ολόκληρο το δίκτυο παραγωγής του BMW Group.

BMW iX3: Παραγωγή σε χρόνο ρεκόρ

«Η παραγωγή της 50.000ής BMW iX3 αντικατοπτρίζει την αφοσίωση και την τεχνογνωσία της ομάδας μας. Το νέο εργοστάσιο του BMW Group στο Debrecen, όπου κατασκευάζεται το πρώτο μοντέλο μαζικής παραγωγής της Neue Klasse, συμβάλλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος του παγκόσμιου δικτύου παραγωγής του BMW Group», τόνισε ο Hans-Peter Kemser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του εργοστασίου.

BMW iX3: Παραγωγή σε χρόνο ρεκόρ

Το πρωτοποριακό εργοστάσιο του BMW Group στο Debrecen μοιράζεται την τεχνογνωσία του με όλο το δίκτυο παραγωγής.

Η εμπειρία από την παραγωγή του πρώτου μοντέλου της Neue Klasse προσφέρει στο εργοστάσιο του Debrecen και στις υπόλοιπες μονάδες του δικτύου παγκοσμίως πολύτιμες γνώσεις για τα επόμενα λανσαρίσματα.το BMW Group βασίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ των εγκαταστάσεων παραγωγής του. Η τεχνογνωσία που αποκτά κάθε εργοστάσιο μεταφέρεται απευθείας στο παγκόσμιο δίκτυο και υποστηρίζει την επιτάχυνση της παραγωγής νέων μοντέλων. Αυτό επιτρέπει, για παράδειγμα, τον έγκαιρο εντοπισμό και την αποφυγή πιθανών αποκλίσεων στην ποιότητα, πριν επαναληφθούν σε άλλη μονάδα παραγωγής. Τα ψηφιακά εργαλεία και μια κοινή βάση δεδομένων υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία.

 

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