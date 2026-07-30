Η BMW και ο Spider-Man

Tο «Spider-Man: Brand New Day», η πιο πρόσφατη ταινία ενός από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises παγκοσμίως, θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στους κινηματογράφους στις 31 Ιουλίου 2026. Ξεχωριστή θέση στην ταινία έχουν η νέα BMW iX3, το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, και η BMW Σειρά 5 Sedan.

Τα δύο μοντέλα δεν περιορίζονται σε μια απλή εμφάνιση στην οθόνη, αλλά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πλοκής, φέρνοντάς τα πιο κοντά στο παγκόσμιο κοινό των φίλων του Spider-Man. Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση της BMW να συνδυάζει την καινοτομία και την τεχνολογία με τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Ο Spider-Man είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς υπερήρωες παγκοσμίως, ενώ οι ταινίες του προσελκύουν εκατομμύρια θεατές κάθε ηλικίας. Η νέα ταινία της σειράς έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Το επίσημο τρέιλερ σημείωσε νέο ορόσημο, καθώς έγινε το πρώτο τρέιλερ ταινίας που ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Ο Bernd Körber, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Μάρκας BMW και Διαχείρισης Προϊόντων, δηλώνει: «Το λανσάρισμα της Neue Klasse και η ταινία Spider-Man Brand New Day δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ταιριαστά. Και τα δύο εκφράζουν μια τολμηρή νέα αρχή και την αυτοπεποίθηση να διαμορφώσουμε όσα ακολουθούν. Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος της νέας περιπέτειας του Spider-Man™ με την BMW iX3, το πρώτο μας μοντέλο της Neue Klasse».