Φάρσα αποδείχθηκε, τελικά, το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), στην οδό Ακαδημίας.

Μετά από τον έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Τηλεφώνημα για βόμβα στο κτίριο του ΕΒΕΑ στην οδό Ακαδημίας - Intimenews

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί το κτίριο. Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της ΤΕΕΜ για τη διενέργεια ελέγχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μήνυμα για βόμβα ήταν ηχογραφημένο. Ο άγνωστος στο ηχογραφημένο μήνυμα δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο όπου έχει σπεύσει κλιμάκιο των ΤΕΕΜ - Intimenews

Η ΕΛ.ΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία στο σημείο, αλλά πλέον έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία.