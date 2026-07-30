Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο ΕΒΕΑ

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από τα ΤΕΕΜ

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Πρώτη Δημοσίευση: 30.07.26, 12:05

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για βόμβα στο ΕΒΕΑ στην οδό Ακαδημίας.
  • Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών δεν βρήκε ύποπτα αντικείμενα.
  • Το κτίριο εκκενώθηκε και σημάνθηκε συναγερμός κατά την έρευνα.
  • Το απειλητικό μήνυμα ήταν ηχογραφημένο, χωρίς συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για έκρηξη.
  • Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκατασταθεί.

Φάρσα αποδείχθηκε, τελικά, το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), στην οδό Ακαδημίας.

Μετά από τον έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Τηλεφώνημα για βόμβα στο κτίριο του ΕΒΕΑ στην οδό Ακαδημίας - Intimenews

Τηλεφώνημα για βόμβα στο κτίριο του ΕΒΕΑ στην οδό Ακαδημίας - Intimenews

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί το κτίριο. Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της ΤΕΕΜ για τη διενέργεια ελέγχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μήνυμα για βόμβα ήταν ηχογραφημένο. Ο άγνωστος στο ηχογραφημένο μήνυμα δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο όπου έχει σπεύσει κλιμάκιο των ΤΕΕΜ - Intimenews

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο όπου έχει σπεύσει κλιμάκιο των ΤΕΕΜ - Intimenews

Η ΕΛ.ΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία στο σημείο, αλλά πλέον έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία. 

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