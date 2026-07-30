Marseaux: Ανεβάζει τη θερμοκρασία με το music video του «Γρανίτα Λεμόνι»!

Έχει ξεπεράσει τα 670.000 streams μέσα σε έναν μήνα από την κυκλοφορία του

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Δείτε το νέο music video της Marseaux για το «Γρανίτα Λεμόνι»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Marseaux παρουσίασε το music video του viral hit «Γρανίτα Λεμόνι», που έχει γίνει summer anthem.
  • Το single έχει ξεπεράσει τα 670.000 streams σε ένα μήνα και έχει χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 13.000 TikTok videos.
  • Η σκηνοθεσία είναι της Kassandra Powell και η χορογραφία του Bill Roxenos, προσφέροντας ένα καλοκαιρινό vibe.
  • Το video αποτυπώνει τη θηλυκή ενέργεια και την αυτοπεποίθηση, με έντονα χρώματα και δροσερή ατμόσφαιρα.
  • Το «Γρανίτα Λεμόνι» είναι διαθέσιμο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Μετά το viral success του «Γρανίτα Λεμόνι», η Marseaux παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο music video του τραγουδιού που έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυνατά ελληνικά hits και summer anthems της χρονιάς. 

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Το single έχει ήδη ξεπεράσει τα 670.000 streams μέσα σε μόλις έναν μήνα από την κυκλοφορία του, ενώ ο ήχος του στο TikTok έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 13.000 videos, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα viral trends του φετινού καλοκαιριού κι επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στα social media.

Marseaux: Ανεβάζει τη θερμοκρασία με το music video του «Γρανίτα Λεμόνι»!

Σε σκηνοθεσία της Kassandra Powell και χορογραφία του Bill Roxenos, το «Γρανίτα Λεμόνι» αποκτά μια εικόνα που απογειώνει το καλοκαιρινό του vibe. Sexy, ευφάνταστο και γεμάτο pop αισθητική, το music video μάς μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου πρωταγωνιστούν η θηλυκή ενέργεια, η κίνηση και η... γρανίτα λεμόνι. Με δυναμικές γυναικείες παρουσίες, έντονα χρώματα και μια άκρως δροσερή, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, το αποτέλεσμα είναι ένα visual που δύσκολα περνά απαρατήρητο. 

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Marseaux: Ανεβάζει τη θερμοκρασία με το music video του «Γρανίτα Λεμόνι»!

Με κινηματογραφική αισθητική, ανεπιτήδευτο αισθησιασμό και σύγχρονο Gen Z χαρακτήρα, η Marseaux δίνει εικόνα σε ένα τραγούδι που έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό, δημιουργώντας ένα music video που αποτυπώνει απόλυτα την ελευθερία, την αυτοπεποίθηση και την ανεμελιά του φετινού καλοκαιριού.  

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Marseaux: Ανεβάζει τη θερμοκρασία με το music video του «Γρανίτα Λεμόνι»!

Το «Γρανίτα Λεμόνι» κυκλοφορεί τώρα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: https://marseaux.lnk.to/GranitaLemoni

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MARSEAUX
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ΓΡΑΝΙΤΑ ΛΕΜΟΝΙ
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