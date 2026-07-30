Κυψέλη: «Θέλω να μείνω μόνη για λίγο» - Το τελευταίο μήνυμα της Βρετανίδας

Οι τελευταίες της κινήσεις - Βαλίτσα μπορεί να δώσει απαντήσεις

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Εντείνεται το θρίλερ με τη σορό της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, μετά από τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών αναζητούν πλέον με μεγαλύτερη ακρίβεια το δρομολόγιο της γυναίκας, η οποία, όπως προέκυψε τελικά από την έρευνα, έφτασε στην Ελλάδα μέσω Εδιμβούργου και όχι μέσω Κύπρου, που είχε αναφερθεί αρχικά.

Η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι αρχές έχουν ήδη μιλήσει με τον πατέρα της 38χρονης, ο οποίος αποκάλυψε ότι η κόρη του, όταν έφτασε στη χώρα μας, φιλοξενήθηκε αρχικά από ένα φιλικό της ζευγάρι στο Κερατσίνι.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και έδωσε κατάθεση, όπως και ένας συγγενής τους. Από τις καταθέσεις δεν προέκυψε μέχρι στιγμής κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, ωστόσο οι πληροφορίες που έδωσαν θεωρούνται σημαντικές για την εξέλιξη της έρευνας.

Όπως ανέφεραν οι άνθρωποι που τη φιλοξενούσαν, στις 15 Ιουλίου η 38χρονη έφυγε από το Κερατσίνι και είπε ότι θα πήγαινε να συναντήσει κάποιους Αμερικανούς φίλους της στην Κυψέλη.

Η συγκεκριμένη ημέρα θεωρείται πλέον κομβική για την έρευνα, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες της ζωής της.

Η 38χρονη Βρετανίδα είχε φτάσει μέσω Εδιμβούργου στην Ελλάδα και έμενε σε φιλικό ζευγάρι στο Κερατσίνι

Η 38χρονη Βρετανίδα είχε φτάσει μέσω Εδιμβούργου στην Ελλάδα και έμενε σε φιλικό ζευγάρι στο Κερατσίνι

Στις 18 Ιουλίου, ένας άστεγος άνδρας εντόπισε τη βαλίτσα μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης. Όπως κατέθεσε, η βαλίτσα δεν βρισκόταν εκεί στις 15 και στις 16 Ιουλίου, αλλά την είδε για πρώτη φορά στις 18 Ιουλίου.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη κατάθεση, οι αρχές εκτιμούν ότι η μεταφορά της βαλίτσας στο σημείο πιθανότατα έγινε στις 17 Ιουλίου.

Κυψέλη: Το κινητό που έδινε «σημεία ζωής» μετά τον θάνατό της

Καθοριστικό στοιχείο που οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια είναι το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κινητό της παρέμενε ενεργό μέχρι το πρωί της Τετάρτης, όταν έγινε γνωστή επίσημα η ταυτότητα της σορού.

Το κινητό της 38χρονης εξέπεμπε έως και την ημέρα της ταυτοποίησής της

Το κινητό της 38χρονης εξέπεμπε έως και την ημέρα της ταυτοποίησής της

Από τις 15 έως τις 29 Ιουλίου, κάποιος φέρεται να χρησιμοποιούσε το κινητό της και να έστελνε μηνύματα στους συγγενείς της, προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα μηνύματα ανέφεραν ότι χρειαζόταν λίγο χρόνο για τον εαυτό της και ότι ήθελε να μείνει για λίγο μόνη της.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα μηνύματα αυτά είχαν στόχο να παραπλανήσουν την οικογένεια και να κερδίσουν χρόνο οι δράστες.

Η αστυνομία εκτιμά ότι κάποιος έστελνε μηνύματα στους συγγενείς της 38χρονης για να τους παραπλανήσει

Η αστυνομία εκτιμά ότι κάποιος έστελνε μηνύματα στους συγγενείς της 38χρονης για να τους παραπλανήσει

Το τελευταίο στίγμα του τηλεφώνου εντοπίζεται στην Αθήνα, γεγονός που κάνει τις αρχές να θεωρούν ότι το άτομο που το χρησιμοποιούσε κινείται στο λεκανοπέδιο.

Στο μικροσκόπιο η Κυψέλη – Αναζητούν τον χώρο όπου έγινε το έγκλημα

Οι έρευνες έχουν πλέον επικεντρωθεί στην περιοχή γύρω από το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η σορός.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην 17η Ιουλίου, καθώς θεωρούν ότι τότε πιθανότατα μεταφέρθηκε η βαλίτσα στο σημείο.

Οι αρχές ερευνούν υλικό από κάμερες ασφαλείας γύρω από το κτίριο, όπου εντοπίστηκε η σορός γιατί πιστεύουν ότι η λύση στο μυστήριο βρίσκεται εκεί

Οι αρχές ερευνούν υλικό από κάμερες ασφαλείας γύρω από το κτίριο, όπου εντοπίστηκε η σορός γιατί πιστεύουν ότι η λύση στο μυστήριο βρίσκεται εκεί

Παράλληλα, ελέγχονται ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία και χώροι διαμονής στην ευρύτερη περιοχή, καθώς οι αρχές θεωρούν δύσκολο να μεταφέρθηκε η βαλίτσα σε μεγάλη απόσταση.

Η εκτίμηση των ερευνητών είναι ότι η λύση της υπόθεσης βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 38χρονη.

Κυψέλη: Η βαλίτσα που μπορεί να οδηγήσει στον δράστη

Σημαντικό στοιχείο για την έρευνα αποτελεί και η ίδια η βαλίτσα.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή η βαλίτσα δεν ανήκε στο θύμα, καθώς δεν είχε μαζί της κάποια μεγάλη αποσκευή. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να βρεθεί σε αυτήν γενετικό υλικό ή αποτυπώματα, τα οποία θα βοηθήσουν τις αρχές να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες.

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