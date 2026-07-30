Παπακωνσταντίνου: «Σβήστε τα καπνογόνα. Δύο άνθρωποι κάηκαν δίπλα μας»

Η έκκληση στη συναυλία του στην Κρήτη & η αναφορά στους νεκρούς πυροσβέστες

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Celebrities & Gossip Νεα
Παπακωνσταντίνου: Η έκκλησή στο κοινό στο Ηράκλειο Κρήτης να σβήσει τα καπνογόνα & η αναφορά στους δύο νεκρούς πυροσβέστες/ Κοινωνία Ώρα Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε από το κοινό να σβήσει τα καπνογόνα κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Ηράκλειο, λόγω των πρόσφατων πυρκαγιών.
  • Δύο πυροσβέστες, ο 58χρονος Ε.Σ. και ο 25χρονος Π.Δ., έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
  • Ο Παπακωνσταντίνου τόνισε τη σημασία του σεβασμού για τους νεκρούς και την επικινδυνότητα των καπνογόνων.
  • Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε την απώλεια των δύο ανδρών, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.
  • Η αντίδραση του κοινού ήταν θετική, με τους θεατές να ανταποκρίνονται στο αίτημα του καλλιτέχνη.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου παρενέβη από τη σκηνή στη διάρκεια συναυλίας του στο Ηράκλειο της Κρήτης, ζητώντας από θεατές να σβήσουν τα καπνογόνα που είχαν ανάψει.

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Η συναυλία έγινε το βράδυ της Τετάρτης 29/7, ενώ η Κρήτη βρισκόταν υπό το βάρος των καταστροφικών πυρκαγιών στο Ρέθυμνο και τη Σητεία, αλλά και τον θάνατο δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο.

Ο τραγουδιστής αντέδρασε όταν διαπίστωσε ότι στο κοινό άναβαν καπνογόνα, κάτι που συνηθίζεται συχνά στις εμφανίσεις του. Από το μικρόφωνο απηύθυνε έκκληση να σταματήσει αυτό, συνδέοντας την παρέμβασή του με την απώλεια των δύο ανδρών που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες.

«Δύο άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ, να μη συνεχίσουμε να ανάβουμε καπνογόνα. Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου», είπε από τη σκηνή, με το κοινό να τον χειροκροτεί.

O Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Βράχων στις 4/6/26/  NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

O Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Βράχων στις 4/6/26/  NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η αντίδραση του κοινού ήταν άμεση, με τους θεατές να ανταποκρίνονται στο αίτημά του.

Νεκροί δύο πυροσβέστες από τη φωτιά στο Ρέθυμνο

Η αναφορά του καλλιτέχνη αφορούσε τον 58χρονο Ε.Σ. και τον 25χρονο Π.Δ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.

Θρήνος για τους δύο πυροσβέστες που «χάθηκαν» στη φωτιά στο Ρέθυμνο

Οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί, αφού εγκλωβίστηκαν λόγω της πυρκαγιάς, μέσα στο όχημά τους. 

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

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