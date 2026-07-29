Dara: Δείτε πού κάνει τις διακοπές της

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η νικήτρια της Eurovision 2026

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Dara, η τραγουδίστρια που κέρδισε τη Eurovision το 2026 με το τραγούδι «Bangaranga», κάνει διακοπές στη γενέτειρά της, τη Βάρνα.
  • Η Βάρνα είναι το μεγαλύτερο θέρετρο της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα.
  • Η Dara δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Instagram, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τρώγοντας ροδάκινα.
  • Η τραγουδίστρια δημιουργεί και φωτογραφίζεται πάνω στους βράχους κατά τη διάρκεια των διακοπών της.

Tις διακοπές της στη γενέτειρά της, κάνει η Dara η τραγουδίστρια που  με το εκρηκτικό ethnic-pop τραγούδι «Bangaranga» κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στη Eurovision το 2026.Η τραγουδίστρια λίγους μήνες μετά το τέλος του 70ου  διαγωνισμού πήγε στη γενέτειρά της, τη Βάρνα και έκανε τα μπανάκια της.

Dara: «Ο Βεζένκοφ θα έρθει να με δει. Είμαι φαν του Ολυμπιακού»

Dara: Δείτε πού κάνει τις διακοπές της

Η Dara απόλαυσε τις βόλτες της στην παραθαλάσσια πόλη που θεωρείται το μεγαλύτερο θέρετρο της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Η τραγουδίστρια που είναι γνωστή για τα εκρηκτικά ethnic-pop και synthpop κομμάτια της, δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Dara: Δείτε πού κάνει τις διακοπές της

Dara: Δείτε πού κάνει τις διακοπές της

H Dara απολαμβάνει τη θάλασσα, τρώει ροδάκινα ενώ σε κάποιες άλλες φωτογραφίες, τη βλέπουμε να δημιουργεί πάνω στους βράχους. 

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