Δείτε τη συνέντευξη που έδωσε η Dara στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

Tις διακοπές της στη γενέτειρά της, κάνει η Dara η τραγουδίστρια που με το εκρηκτικό ethnic-pop τραγούδι «Bangaranga» κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στη Eurovision το 2026.Η τραγουδίστρια λίγους μήνες μετά το τέλος του 70ου διαγωνισμού πήγε στη γενέτειρά της, τη Βάρνα και έκανε τα μπανάκια της.

Η Dara απόλαυσε τις βόλτες της στην παραθαλάσσια πόλη που θεωρείται το μεγαλύτερο θέρετρο της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Η τραγουδίστρια που είναι γνωστή για τα εκρηκτικά ethnic-pop και synthpop κομμάτια της, δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

H Dara απολαμβάνει τη θάλασσα, τρώει ροδάκινα ενώ σε κάποιες άλλες φωτογραφίες, τη βλέπουμε να δημιουργεί πάνω στους βράχους.