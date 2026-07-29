Το ζήτημα που ανέκυψε με την απαγόρευση εκτέλεσης των τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι από τον γιο και νόμιμο διαχειριστή των δικαιωμάτων του, Γιώργο Χατζιδάκι, στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά στην Ημαθία, το βράδυ της περασμένης Κυριακής, εκτός από το ευρύ κοινό, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Μανώλης Μητσιάς αναγκάστηκε να απαγγείλει -αντί να τραγουδήσει- το εμβληματικό τραγούδι Ο Γιάννης ο φονιάς, ενώ το κοινό ξέσπασε σε αποδοκιμασίες με τη φράση «Αίσχος!» , πριν αρχίσει να τραγουδά το κομμάτι αυθόρμητα.

Ο ίδιος ο σπουδαίος ερμηνευτής χαρακτήρισε το γεγονός «πολύ λυπηρό», τονίζοντας τη μακρόχρονη συνεργασία και φιλία του με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο: «Ήταν ένα πολύ λυπηρό γεγονός για μένα που έχω μεγαλώσει καλλιτεχνικά με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο... Προσπάθησα να επικοινωνήσω για να δω τι συμβαίνει, αλλά δεν σήκωσε κανείς το τηλέφωνο. Ο λαός τελικά έδωσε τη λύση, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά του».

Βίσση & Γαρμπή στο πλευρό του Μητσιά

Μέσα στις επόμενες ώρες που έγινε γνωστή η είδηση, δεν ήταν λίγοι οι καλλιτέχνες που θέλησαν με μια δημόσια τοποθέτησή τους να στηρίξουν τον καταξιωμένο τραγουδιστή.

Λακωνική και καυστική, η Άννα Βίσση έγραψε σε insta story της: «Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους», βλέποντας τον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύει το γνωστό τραγούδι σε παλιότερη εμφάνισή του.

Η Καίτη Γαρμπή τοποθετήθηκε δημόσια με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο για το συμβάν, εκφράζοντας την εντονότατη δυσαρέσκειά της για την απόφαση να εμποδιστεί ένας ιστορικός ερμηνευτής από το να τραγουδήσει τα κομμάτια που ο ίδιος σφράγισε. «Η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς των μυθικών διαστάσεων δημιουργών μας, δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξώδικα και απαγορεύσεις, ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά, τον οποίον επέλεξαν οι ίδιοι οι δημιουργοί, ο Χατζιδάκις και ο Γκάτσος, για να δώσει φωνή στα έργα τους. Αυτό που ορίζει μια νομική γραφειοκρατία και αναγκάζει τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλλει αντί να τραγουδάει τον “Γιάννη τον Φονιά”, είναι μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι και πληγώνει την τέχνη μας. Τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται! Στηρίζω απόλυτα τον Μανώλη Μητσιά», έγραψε.

Ιδιαίτερα καυστικός ήταν κι ο συνθέτης, Θέμης Καραμουρατίδης, γράφοντας στο Facebook: «Περιμένω εναγωνίως τις τοποθετήσεις όλων αυτών που με γράμματα, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, ποστ και ένθερμη υποστήριξη της τραυματικής και βάρβαρης επίθεσης που δέχτηκαν η Νατάσσα και ο Γιάννης πέρυσι (αξέχαστη στιγμή αυτή και οι καταστροφικές συνέπειες που είχε για όλους μας), έκαναν αισθητή την παρουσία και την άποψη τους, πώς θα σταθούν απέναντι στην μέγιστη κατάντια, να βλέπεις τον Μανώλη Μητσιά, να του απαγορεύεται να ερμηνεύσει τον Γιάννη τον Φονιά. Θα χρειαστεί πραγματικά πολλή φαιά ουσία για να εκλογικεύσετε την χυδαιότητα αυτή. Καλή επιτυχία σε όλους και πολλά φιλιά στους κυρ-Παντελήδες αυτού του κόσμου».

Η ανάρτηση του Θέμη Καραμουρατίδη

Η παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού

Το Πολιτισμού διευκρίνισε από την πλευρά του πως η ανακήρυξη του 2026 ως αφιερωματικού έτους για τον Μάνο Χατζιδάκι δεν αλλάζει αυτομάτως το ισχύον πλαίσιο αδειοδότησης των έργων του, ούτε δημιουργεί έναν αποκλειστικό μηχανισμό έγκρισης όλων των δημόσιων παρουσιάσεών τους.