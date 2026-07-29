Η Χριστίνα Τσάφου μίλησε στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου, με αφορμή τη θεατρική της περιοδεία το φετινό καλοκαίρι, και στάθηκε κυρίως σε ζητήματα οικογένειας. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον εγγονό της, στη σχέση που έχει μαζί του, αλλά και στους δεσμούς που διατηρεί με τη Μαριλού Κατσαφάδου, πρώην σύζυγο του γιου της, Χρήστου Ζαχαριάδη.

Στη συνέντευξη, η Χριστίνα Τσάφου εξήγησε τι θέλει να μείνει στη μνήμη του εγγονού της από την κοινή τους καθημερινότητα. Όπως είπε: «Θέλω να θυμάται ότι γελάμε πολύ και ότι η γιαγιά του κάνει πλάκες. Προσπάθησα να του κάνω πλύση εγκεφάλου ότι είμαι η καλύτερη γιαγιά του κόσμου. Έχει αρχίσει αυτός και με πειράζει».

Φέτος, η Χριστίνα Τσάφου πρωταγωνιστεί στην παράσταση Του Αγοριού Απέναντι στο θέατρο Άλσος /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ίδια περιέγραψε και το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει το παιδί, σημειώνοντας ότι η επαφή με την τέχνη είναι διαρκής, αφού κι ο παππούς του και η μητέρα του είναι ηθοποιοί.

Τι είπε η Χριστίνα Τσάφου για τον εγγονό της

Για τον μικρό Παναγιώτη, που έχει αποκτήσει η Μαριλού Κατσαφάδου με τον Χρήστο Ζαχαριάδη, η ηθοποιός ανέφερε: «Περιβάλλεται από τον παππού του, Θοδωρή Κατσαφάδο που κάνει την ίδια δουλειά, τη μητέρα του Μαριλού, που το κορίτσι μου διαπρέπει κι από πολύ μωρό είναι μέσα στο θέατρο και στα γυρίσματα, οπότε δεν του κάνει εντύπωση κάτι. Τραγουδάει πάντως πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά είναι του μουσικού. Έτσι τον χαρακτήριζε κι η γιαγιά του, που τη χάσαμε (σ.σ. την ηθοποιό Χριστίνα Βαρζοπούλου)».

Από τις ίδιες δηλώσεις προκύπτει ότι η Χριστίνα Τσάφου βλέπει τον εγγονό της να μεγαλώνει σε ένα έντονα καλλιτεχνικό περιβάλλον, με καθημερινές εικόνες από θέατρο και γυρίσματα, κάτι που, όπως είπε, δεν του προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση.

Η Χριστίνα Τσάφου με τον γιο της Χρήστο Ζαχαριάδη και τη Μαριλού Κατσαφάδου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η αναφορά της Χριστίνας Τσάφου στη Μαριλού Κατσαφάδου

Ιδιαίτερο βάρος είχαν όσα είπε για τη Μαριλού Κατσαφάδου, με την οποία διατηρεί στενή σχέση παρά τον χωρισμό της από τον γιο της. Η Χριστίνα Τσάφου ήταν σαφής όταν ρωτήθηκε για την πρώην νύφη της: «Της αξίζει. Θα είναι πάντα οικογένεια μου, γιατί είναι η μητέρα του εγγονού μου. Το λέω και συγκινούμαι. Θέλω να είναι καλά. Και καλλιτεχνικά είναι σε υψηλό επίπεδο. Θέλω να έχει όλα τα καλά. Ξέρει τι της γίνεται, είναι δουλευταρού, επαγγελματίας, ξέρει τι θέλει. Έχει ταλέντο αλλά δεν το αφήνει, δουλεύει κιόλας. Και είναι η μαμά του εγγονού μου».

Η ηθοποιός, μέσα από αυτή τη δήλωση, περιέγραψε τόσο την προσωπική της εκτίμηση προς τη Μαριλού Κατσαφάδου όσο και την άποψή της για την επαγγελματική της πορεία.

Ο Χρήστος Ζαχαριάδης, γιος της Χριστίνας Τσάφου κι επίσης ηθοποιός, έχει αποκτήσει έναν γιο με τη Μαριλού Κατσαφάδου. Παρά το τέλος της σχέσης τους, οι οικογενειακές επαφές παραμένουν καλές, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις της Χριστίνας Τσάφου.