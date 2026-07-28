Ανατροπή στο Γαλάτσι: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του 80χρονου

Τον έπνιξαν με μαξιλάρι στο διαμέρισμά του

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (αρχείου)
Γαλάτσι: 80χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα στον λαιμό μέσα στο σπίτι του - Τον βρήκε ο γιος του / ERTNews

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Σημαντική ανατροπή υπάρχει στην υπόθεση του θανάτου ενός 80χρονου άνδρα που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι, το περασμένο Σάββατο (25/7). Αρχικά, οι Αρχές εξέταζαν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, όμως η ιατροδικαστική εξέταση απέδειξε ότι ο ηλικιωμένος δεν πέθανε από φυσικά αίτια, αλλά δολοφονήθηκε. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο δράστης προκάλεσε ασφυξία στον άνδρα, χρησιμοποιώντας ένα μαξιλάρι.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι του από τον γιο του, ο οποίος ανησύχησε επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ξεκίνησαν αμέσως έρευνα, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση έδωσε νέα διάσταση στην υπόθεση, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Γαλάτσι: 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Γαλάτσι: Δεν παραβιάστηκε το σπίτι - Κηλίδες αίματος στο μαξιλάρι 

Κατά την αυτοψία στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην κεντρική είσοδο. Το στοιχείο αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο δράστης πιθανότατα μπήκε στο σπίτι χωρίς να χρησιμοποιήσει βία ή ότι το θύμα τον γνώριζε και του άνοιξε την πόρτα. Παράλληλα, μόνο το υπνοδωμάτιο του ηλικιωμένου βρέθηκε αναστατωμένο, γεγονός που εξετάζεται προσεκτικά από τις Αρχές.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας είναι το μαξιλάρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Πάνω σε αυτό εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου θα εξεταστεί για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και καταθέσεις από συγγενείς, γείτονες και άτομα που είχαν επαφές με τον ηλικιωμένο. 

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