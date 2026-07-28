Opel: Συνεχίζει δυναμικά στο πλευρό της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η Opel συνεχίζει για 3η συνεχόμενη χρονιά τη χορηγική της συνεργασία με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική στήριξή της στον σημαντικότερο αθλητικό σύλλογο της χώρας. Η συνεργασία των δύο πλευρών βασίζεται σε κοινές αξίες όπως η συνέπεια, η ομαδικότητα, η καινοτομία και η διαρκής προσπάθεια για υψηλές επιδόσεις, που αποτελούν το θεμέλιο μιας σχέσης που εξελίσσεται με σταθερότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Opel εξακολουθεί να υποστηρίζει τις δραστηριότητες του συλλόγου, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μετακίνησης μέσω της σύγχρονης και εξηλεκτρισμένης γκάμας μοντέλων της, η οποία συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και βέλτιστη αποδοτικότητα. Με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, η Opel και η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί, με στόχο μια ακόμη επιτυχημένη διαδρομή, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.