Σαλμονέλα: Κοτόπουλο από μαγαζί στο Περιστέρι κατανάλωσαν οι 9 ασθενείς

Ανάμεσα στα κρούσματα και δύο παιδιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.07.26 , 15:40 Ιαπωνία: Έκρηξη σε εμπορικό μετά τα 7,1R - Αναφορές για πολλούς νεκρούς
28.07.26 , 15:36 First Dates: Η γλώσσα του έρωτα και το «Ρεσπεκτάρω» - Τι σημαίνει;
28.07.26 , 15:35 Αλέξης Τσίπρας: Η τούρτα - έκπληξη από συνεργάτες του για τα γενέθλιά του
28.07.26 , 15:31 Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
28.07.26 , 15:26 Φωτιά στην Πάρο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση τριών περιοχών
28.07.26 , 15:16 Πανσέληνος Ιουλίου: Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο
28.07.26 , 15:14 Απίστευτο: Οδηγός τραμ οδηγούσε με τα πόδια στο ταμπλό ενώ... κάπνιζε!
28.07.26 , 15:05 Τομ Κρουζ: Η κόρη του Σουρί, αφαίρεσε κι επίσημα το επώνυμό του!
28.07.26 , 14:57 Έλληνας ερευνητής στη Δανία σχεδιάζει drone για τη διάσωση ναυαγών
28.07.26 , 14:49 Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα
28.07.26 , 14:22 Ελένη Κούρκουλα: Η μεγάλη επιστροφή στο θέατρο 17 χρόνια μετά!
28.07.26 , 14:20 Φαρμακείο Αυτοκινήτου: Τα 16 υποχρεωτικά είδη που πρέπει να περιέχει
28.07.26 , 14:12 Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας που έπεσε σε γκρεμό -Το μήνυμα που άφησε
28.07.26 , 14:00 Πες «αντίο» στην κυτταρίτιδα με αυτές τις τρεις απλές ασκήσεις
28.07.26 , 13:54 Σαλμονέλα: Κοτόπουλο από μαγαζί στο Περιστέρι κατανάλωσαν οι 9 ασθενείς
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στην Ουγγαρία με τη σύζυγό του, για τη Formula 1!
Πανσέληνος Ιουλίου: Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο
Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα
Σαλμονέλα: Κοτόπουλο από μαγαζί στο Περιστέρι κατανάλωσαν οι 9 ασθενείς
Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας που έπεσε σε γκρεμό -Το μήνυμα που άφησε
Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική
Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Πότε είναι και τι ώρα θα τη δούμε
Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της
Τομ Κρουζ: Η κόρη του Σουρί, αφαίρεσε κι επίσημα το επώνυμό του!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία pexels (Julia Filirovska)
Κοτόπουλο από κατάστημα στο Περιστέρι κατανάλωσαν οι 9 ασθενείς με σαλμονέλα / Βίντεο Σκάι

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός έχει σημάνει στην αγορά και τις υγειονομικές αρχές, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας από κοτόπουλο και στην Αττική.  

Σαλμονέλα: Εννιά κρούσματα στην Αττική - Όλοι έφαγαν στο ίδιο μαγαζί

Συνολικά εννέα άτομα, ανάμεσά τους και δύο ανήλικα παιδιά, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με συμπτώματα αστρεντερίτιδας και τροφικής δηλητηρίασης.  

Οι ασθενείς παρουσίαζαν πυρετό, εμετούς, ζάλη και διάρροια, ενώ οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για λοίμωξη από σαλμονέλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο δε χρειάστηκε να νοσηλευτούν και, αφού τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, επέστρεψαν στα σπίτια τους. 

Όπως έγινε γνωστό, όλα τα κρούσματα φέρεται να κατανάλωσαν κοτόπουλο από το ίδιο κατάστημα στο Περιστέρι.  

Τα περιστατικά αυτά έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες εξάρσεις που καταγράφηκαν στη Λαμία και την Καστοριά, με κοινό σημείο την κατανάλωση κοτόπουλου. 

«Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι στην αγορά», τόνισε ο κ. Γιαννάκος, επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί πως δεν κυκλοφορούν μολυσμένα προϊόντα διατροφής, ιδιαίτερα κρέατα και πουλερικά. 

Σαλμονέλα: Οκτώ οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για την αποφυγή μόλυνσης 

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συνιστά στους καταναλωτές να προσέχουν ιδιαίτερα όταν καταναλώνουν πουλερικά και δίνουν 8 οδηγίες στους καταναλωτές για την πρόληψη της σαλμονέλας: 

  • σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μετά τη χρήση της τουαλέτας και την αλλαγή πάνας (το πλύσιμο των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται το ίδιο σχολαστικά και στο παιδί), καθώς και πριν και μετά το χειρισμό τροφίμων 
  • σχολαστικό πλύσιμο των σκευών και των χεριών μετά το χειρισμό ωμού κρέατος 
  • μη κατανάλωση ατελώς μαγειρεμένου κρέατος, αυγών ή τροφίμων που περιέχουν αυγά και που δεν έχουν μαγειρευτεί επαρκώς 
  • τήρηση κανόνων υγιεινής στην κουζίνα (διαφορετικές επιφάνειες κοπής, πλύσιμο ωμών φρούτων και λαχανικών, διατήρηση των τροφίμων σε κατάλληλες θερμοκρασίες ψύξης) 
  • τήρηση κανόνων υγιεινής που πρέπει να ακολουθούνται όταν ταξιδεύει κανείς σε χώρες ενδημικές για το νόσημα 
  • τήρηση κανόνων υγιεινής κατά τη φροντίδα των κατοικίδιων ζώων (σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μετά από επαφή με τα κατοικίδια και τα αντικείμενα με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή, σχολαστικός καθαρισμός ενυδρείων) 
  • απομάκρυνση των κατοικίδιων ζώων από τους χώρους παρασκευής τροφίμων 
  • όταν στο σπίτι υπάρχουν παιδιά κάτω των πέντε ετών, έγκυες ή ανοσοκατεσταλμένα άτομα καλό θα ήταν να μη φιλοξενούνται ερπετά ως κατοικίδια. 

Η σωστή υγιεινή των χεριών, η ασφαλής προετοιμασία των τροφίμων και το καλό μαγείρεμα αποτελούν τα βασικότερα «όπλα» απέναντι στη σαλμονέλα. 

Τι είναι η σαλμονέλα  

Η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο που μεταδίδεται κυρίως μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων ή νερού, αλλά και από την επιμόλυνση τροφίμων κατά την προετοιμασία τους.  

Συχνότερα συνδέεται με ωμά ή ατελώς μαγειρεμένα αυγά, πουλερικά, κρέας και άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και μέσω μολυσμένων επιφανειών, σκευών ή ακόμη και κατοικίδιων ζώων. 

Η λοίμωξη εκδηλώνεται συνήθως με διάρροια, πυρετό, κοιλιακό άλγος, ναυτία και έμετους.  

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μέσα σε 6 έως 72 ώρες από την έκθεση στο βακτήριο και, στις περισσότερες περιπτώσεις, υποχωρούν μέσα σε τρεις έως επτά ημέρες.  

Ωστόσο, βρέφη, ηλικιωμένοι και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών, κυρίως λόγω αφυδάτωσης. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ
 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 |
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη Γνωστός Τράπερ
Ελλαδα
Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
Φωτιά Στην Πάρο - Μήνυμα Του 112 Για Εκκένωση Τριών Περιοχών
Ελλαδα
Φωτιά στην Πάρο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση τριών περιοχών
Βίντεο Με Οδηγό Τραμ Να Καπνίζει Με Τα Πόδια Στο Ταμπλό
Ελλαδα
Απίστευτο: Οδηγός τραμ οδηγούσε με τα πόδια στο ταμπλό ενώ... κάπνιζε!
Πελοπόννησος παραλίες
Ελλαδα
Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα
Φαρμακείο Αυτοκινήτου: Τα 16 Απαραίτητα Προϊόντα
Ελλαδα
Φαρμακείο Αυτοκινήτου: Τα 16 υποχρεωτικά είδη που πρέπει να περιέχει
Κεφαλονιά: Πατέρας Έπεσε Σε Γκρεμό - Το Μήνυμα Που Άφησε
Ελλαδα
Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας που έπεσε σε γκρεμό -Το μήνυμα που άφησε
Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Πότε Είναι Και Τι Ώρα
Ελλαδα
Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Πότε είναι και τι ώρα θα τη δούμε
Διόδια 2026: Χάρτης και κόστος ανά διαδρομή
Ελλαδα
Διόδια 2026: Δείτε τον χάρτη και το κόστος ανά σταθμό
Αποτελέσματα ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί - Πότε Ανακοινώνονται
Ελλαδα
ΕΕΤΑΑ - Voucher παιδικών σταθμών: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top