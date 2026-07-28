Κοτόπουλο από κατάστημα στο Περιστέρι κατανάλωσαν οι 9 ασθενείς με σαλμονέλα / Βίντεο Σκάι

Συναγερμός έχει σημάνει στην αγορά και τις υγειονομικές αρχές, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας από κοτόπουλο και στην Αττική.

Συνολικά εννέα άτομα, ανάμεσά τους και δύο ανήλικα παιδιά, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με συμπτώματα αστρεντερίτιδας και τροφικής δηλητηρίασης.

Οι ασθενείς παρουσίαζαν πυρετό, εμετούς, ζάλη και διάρροια, ενώ οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για λοίμωξη από σαλμονέλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο δε χρειάστηκε να νοσηλευτούν και, αφού τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Όπως έγινε γνωστό, όλα τα κρούσματα φέρεται να κατανάλωσαν κοτόπουλο από το ίδιο κατάστημα στο Περιστέρι.

Τα περιστατικά αυτά έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες εξάρσεις που καταγράφηκαν στη Λαμία και την Καστοριά, με κοινό σημείο την κατανάλωση κοτόπουλου.

«Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι στην αγορά», τόνισε ο κ. Γιαννάκος, επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί πως δεν κυκλοφορούν μολυσμένα προϊόντα διατροφής, ιδιαίτερα κρέατα και πουλερικά.

Σαλμονέλα: Οκτώ οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για την αποφυγή μόλυνσης

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συνιστά στους καταναλωτές να προσέχουν ιδιαίτερα όταν καταναλώνουν πουλερικά και δίνουν 8 οδηγίες στους καταναλωτές για την πρόληψη της σαλμονέλας:

σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μετά τη χρήση της τουαλέτας και την αλλαγή πάνας (το πλύσιμο των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται το ίδιο σχολαστικά και στο παιδί), καθώς και πριν και μετά το χειρισμό τροφίμων

σχολαστικό πλύσιμο των σκευών και των χεριών μετά το χειρισμό ωμού κρέατος

μη κατανάλωση ατελώς μαγειρεμένου κρέατος, αυγών ή τροφίμων που περιέχουν αυγά και που δεν έχουν μαγειρευτεί επαρκώς

τήρηση κανόνων υγιεινής στην κουζίνα (διαφορετικές επιφάνειες κοπής, πλύσιμο ωμών φρούτων και λαχανικών, διατήρηση των τροφίμων σε κατάλληλες θερμοκρασίες ψύξης)

τήρηση κανόνων υγιεινής που πρέπει να ακολουθούνται όταν ταξιδεύει κανείς σε χώρες ενδημικές για το νόσημα

τήρηση κανόνων υγιεινής κατά τη φροντίδα των κατοικίδιων ζώων (σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μετά από επαφή με τα κατοικίδια και τα αντικείμενα με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή, σχολαστικός καθαρισμός ενυδρείων)

απομάκρυνση των κατοικίδιων ζώων από τους χώρους παρασκευής τροφίμων

όταν στο σπίτι υπάρχουν παιδιά κάτω των πέντε ετών, έγκυες ή ανοσοκατεσταλμένα άτομα καλό θα ήταν να μη φιλοξενούνται ερπετά ως κατοικίδια.

Η σωστή υγιεινή των χεριών, η ασφαλής προετοιμασία των τροφίμων και το καλό μαγείρεμα αποτελούν τα βασικότερα «όπλα» απέναντι στη σαλμονέλα.

Τι είναι η σαλμονέλα

Η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο που μεταδίδεται κυρίως μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων ή νερού, αλλά και από την επιμόλυνση τροφίμων κατά την προετοιμασία τους.

Συχνότερα συνδέεται με ωμά ή ατελώς μαγειρεμένα αυγά, πουλερικά, κρέας και άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και μέσω μολυσμένων επιφανειών, σκευών ή ακόμη και κατοικίδιων ζώων.

Η λοίμωξη εκδηλώνεται συνήθως με διάρροια, πυρετό, κοιλιακό άλγος, ναυτία και έμετους.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μέσα σε 6 έως 72 ώρες από την έκθεση στο βακτήριο και, στις περισσότερες περιπτώσεις, υποχωρούν μέσα σε τρεις έως επτά ημέρες.

Ωστόσο, βρέφη, ηλικιωμένοι και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών, κυρίως λόγω αφυδάτωσης.