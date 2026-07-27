Πέτρος Πολυχρονίδης: Στην Ουγγαρία με τη σύζυγό του, για τη Formula 1!

Οι ενθουσιώδεις αναρτήσεις του παρουσιαστή του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης και η σύζυγός του Κατρίνα βρίσκονται στην Ουγγαρία για το Grand Prix της Formula 1 στην πίστα Hungaroring.
  • Ο παρουσιαστής έχει πάθος για τα ταξίδια και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, παρακολουθώντας διάσημους πιλότους όπως ο Λούις Χάμιλτον.
  • Ο Πολυχρονίδης συνεχίζει να παρουσιάζει το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι 'Τροχός της Τύχης', διατηρώντας το ενδιαφέρον του κοινού.
  • Επιπλέον, έχει αναλάβει την παρουσίαση του '1% Club' στο Star, ελληνική προσαρμογή του BBC.
  • Η ατμόσφαιρα του Grand Prix συνδυάζει αθλητισμό και τουρισμό στη γραφική Βουδαπέστη.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης έχει ξεκαθαρίσει πολλές φορές το πάθος του για τα ταξίδια και τις αθλητικές διοργανώσεις, με τη Formula 1 να κατέχει ξεχωριστή θέση στις προτιμήσεις του.

Πέτρος Πολυχρονίδης: Στην Ουγγαρία με τη σύζυγό του, για τη Formula 1!

Η ενασχόλησή του με το μηχανοκίνητο αθλητισμότον έχουν φέρει σε μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες πίστες του κόσμου. Έτσι, τις τελευταίες ημέρες, ο παρουσιαστής μαζί με τη σύζυγό του Κατρίνα, βρίσκονται στην Ουγγαρία, στην πίστα Hungaroring, λίγο έξω από τη Βουδαπέστη.

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Η Κατρίνα κι Πέτρος Πολυχρονίδης... στην κορυφή!

Η Κατρίνα κι Πέτρος Πολυχρονίδης... στην κορυφή! /Φωτογραφία Instagram

Το συγκεκριμένο Grand Prix συνδυάζει την ατμόσφαιρα ενός μεγάλου αθλητικού φεστιβάλ με την ευκαιρία για μια απόδραση σε μία από τις πιο γραφικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, κάτι που ταιριάζει απόλυτα στο ταξιδιωτικό και αθλητικό προφίλ του παρουσιαστή. Εκεί ο Πέτρος Κι η Κατρίνα είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά διάσημους πιλότους της F1 όπως ο Λούις Χάμιλτον, o⁠ Ντέιβιντ Κούλθαρντ κι ο Ραλφ Σουμάχερ!

Η ανάρτηση του Πέτρου Πολυχρονίδη

Παράλληλα με την αγάπη του για τους αγώνες και τα ταξίδια, ο Πέτρος Πολυχρονίδης συνεχίζει ακάθεκτος στο τιμόνι του Τροχού της Τύχης. Το μακροβιότερο κι εξαιρετικά δημοφιλές τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης αποτελεί πλέον σταθερή αξία για την απογευματινή ζώνη του σταθμού, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Πέτρος Πολυχρονίδης: «Το 1% Club αγαπήθηκε και θα συνεχίσει και 2η σεζόν»

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ /Φωτογραφία Instagram

Χαμόγελα για τον Ραλφ Σουμάχερ και τον Πέτρο Πολυχρονίδη

Χαμόγελα για τον Ραλφ Σουμάχερ και τον Πέτρο Πολυχρονίδη /Φωτογραφία Instagram

Ο ίδιος ο παρουσιαστής έχει δηλώσει επανειλημμένα πόσο πολύ απολαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι νιώθει την ίδια όρεξη για γυρίσματα όπως στο ξεκίνημά του. 

1% Club - Έρχεται με τη νέα σεζόν στο STAR!

Εκτός από τον Τροχό, ο Πέτρος Πολυχρονίδης έχει αναλάβει την παρουσίαση του 1% Club στο Star. Πρόκειται για την ελληνική προσαρμογή του δημοφιλούς και πολυβραβευμένου τηλεπαιχνιδιού του BBC.

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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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