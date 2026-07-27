Ο Κουτσουμπής αγκαλιά με την κόρη του - Το τρυφερό σχόλιο της Καινούργιου

Το πρώτο καλοκαίρι του ζευγαριού με τη μικρή Ξένια

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Ο Κουτσουμπής αγκαλιά με την κόρη του - Το τρυφερό σχόλιο της Καινούργιου
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Παναγιώτης Κουτσουμπής: Τα instastories από την Αντίπαρο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής περνούν το πρώτο τους καλοκαίρι με την κόρη τους, Ξένια.
  • Η Ξένια γεννήθηκε αρχές Απριλίου και είναι σχεδόν 4 μηνών.
  • Το ζευγάρι κάνει οικογενειακές διακοπές στην Πάρο και Αντίπαρο.
  • Ο Κουτσουμπής δημοσίευσε φωτογραφία με την κόρη του, με την Καινούργιου να τον αποκαλεί "ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου".
  • Οι διακοπές τους ξεκίνησαν στα μέσα Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής σεζόν.

To πρώτο τους καλοκαίρι, έχοντας στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους, περνούν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους

Ο νέος μπαμπάς είναι ξετρελαμένος με την κόρη του, που γεννήθηκε στις αρχές Απριλίου και σε λίγο καιρό θα γίνε 4 μηνών.

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Το ζευγάρι και το μωράκι τους, η μικρή Ξένια, που θα πάρει το όνομα της γιαγιάς της από την πλευρά του μπαμπά της, κάνουν τις πρώτες τους οικογενειακές διακοπές στην Πάρο

Στη νέα φωτογραφία του δημοσίευσε ο επιχειρηματίας, ποζάρει χαμογελαστός κρατώντας στην αγκαλιά του το κοριτσάκι του, από πολυτελές θέρετρο στην Αντίπαρο. «Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου στην ανάρτησή του. 

H παρουσιάστρια έχει δημοσιεύσει αρκετά καλοκαιρινά στιγμιότυπα με την κόρη της και τον σύζυγό της από τις βόλτες τους σε Πάρο και Αντίπαρο. 

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Κουτσουμπής- Καινούργιου με την κόρη τους στην Πάρο/ instagram

Κουτσουμπής- Καινούργιου με την κόρη τους στην Πάρο/ instagram

H Κατερίνα Καινούργιου κρατώντας το χεράκι της κόρη της/ instagram

H Κατερίνα Καινούργιου κρατώντας το χεράκι της κόρη της/ instagram

Οι διακοπές για το ζευγάρι ξεκίνησαν στα μέσα Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν για την KatKen.

«Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου …❤️ Το πιο όμορφο της ζωής μου», είχε γράψει σε ανάρτησή της η KatKen.

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