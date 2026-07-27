To πρώτο τους καλοκαίρι, έχοντας στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους, περνούν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Ο νέος μπαμπάς είναι ξετρελαμένος με την κόρη του, που γεννήθηκε στις αρχές Απριλίου και σε λίγο καιρό θα γίνε 4 μηνών.

Το ζευγάρι και το μωράκι τους, η μικρή Ξένια, που θα πάρει το όνομα της γιαγιάς της από την πλευρά του μπαμπά της, κάνουν τις πρώτες τους οικογενειακές διακοπές στην Πάρο.

Στη νέα φωτογραφία του δημοσίευσε ο επιχειρηματίας, ποζάρει χαμογελαστός κρατώντας στην αγκαλιά του το κοριτσάκι του, από πολυτελές θέρετρο στην Αντίπαρο. «Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου στην ανάρτησή του.

H παρουσιάστρια έχει δημοσιεύσει αρκετά καλοκαιρινά στιγμιότυπα με την κόρη της και τον σύζυγό της από τις βόλτες τους σε Πάρο και Αντίπαρο.

Κουτσουμπής- Καινούργιου με την κόρη τους στην Πάρο/ instagram

H Κατερίνα Καινούργιου κρατώντας το χεράκι της κόρη της/ instagram

Οι διακοπές για το ζευγάρι ξεκίνησαν στα μέσα Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν για την KatKen.

«Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου …❤️ Το πιο όμορφο της ζωής μου», είχε γράψει σε ανάρτησή της η KatKen.