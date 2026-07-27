Όπως ακριβώς θα φορούσες ένα λευκό πουκάμισο, έτσι και το denim μπορεί να γίνει η βάση ενός πιο elegant συνόλου

Αν το λευκό πουκάμισο είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας, το τζιν πουκάμισο έρχεται να του δώσει μια πιο χαλαρή, σύγχρονη και αβίαστα cool εναλλακτική. Με την ανεπιτήδευτη γοητεία του τζιν και τη δομή ενός κλασικού πουκαμίσου, το denim shirt επανέρχεται ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια της σεζόν.

Για χρόνια συνδεδεμένο με τη western αισθητική και τις casual εμφανίσεις, το denim shirt αφήνει πίσω του τη συγκεκριμένη ταυτότητα και περνά σε μια νέα εποχή. Οι σύγχρονες γραμμές, οι oversized αναλογίες και οι πιο εκλεπτυσμένες εκδοχές του το μετατρέπουν στο fashion essential που φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ και από την πόλη μέχρι τις διακοπές.

Ελαφρύ, πρακτικό και απίστευτα ευέλικτο, το denim πουκάμισο έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα να ισορροπεί ανάμεσα στο casual και το κομψό. Από τις ανάλαφρες chambray εκδοχές που λειτουργούν σαν δεύτερη επιδερμίδα το καλοκαίρι, μέχρι τα πιο structured denim πουκάμισα που παραπέμπουν στο ανδρικό tailoring, μπορεί να λειτουργήσει ως πανωφόρι πάνω από ένα λευκό tank top, να αντικαταστήσει το κλασικό πουκάμισο στο office look ή να γίνει η βάση για ένα σύγχρονο total denim σύνολο.

Η φετινή σεζόν το θέλει φορεμένο με νέους τρόπους, αποδεικνύοντας πως ένα τόσο γνώριμο κομμάτι μπορεί να αποκτήσει κάθε φορά διαφορετικό χαρακτήρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι η φαντασία και η δημιουργικότητα στο styling.

Το πουκάμισο-φόρεμα

Το oversized denim πουκάμισο αποκτά νέα ζωή όταν φορεθεί μόνο του, σαν ένα effortless καλοκαιρινό φόρεμα. Με μια λεπτή δερμάτινη ζώνη στη μέση δημιουργεί σιλουέτα, ενώ αξεσουάρ όπως μια ψάθινη τσάντα, beach κοσμήματα και κομψά flats χαρίζουν μια πιο polished διάθεση.

Με σορτς

Από τη βόλτα στην πόλη μέχρι την καλοκαιρινή συναυλία, το ντένιμ πουκάμισο σε συνδυασμό με ένα σορτ αποτελούν έναν διαχρονικό συνδυασμό που δεν χάνει ποτέ τη δυναμική του. Φόρεσέ το ανοιχτό ή δεμένο χαλαρά στη μέση για ένα χαλαρό, και αβίαστα κομψό look.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου