Πεπόνι: Το απόλυτο light σνακ για την παραλία - Πόσες θερμίδες έχει;

Η πιο δροσιστική συνταγή με πεπόνι που θα απογειώσει τις διακοπές σας

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Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Η απόλυτη καλοκαιρινή συνταγή: Απολαυστικό γλυκό ψυγείου με πεπόνι / Βίντεο: ΕΡΤ

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Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα του καλοκαιριού, μαζί με το καρπούζι. Ο λόγος για το πεπόνι, που εκτός από την υπέροχη γεύση και το άρωμά του, ενυδατώνει και έχει πολλά οφέλη για την υγεία μας. 

Καρπούζι: Πόσες θερμίδες έχει το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο

Το πεπόνι έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, γεγονός που το καθιστά εξαιρετική επιλογή φρούτου για την απώλεια των περιττών κιλών / Φωτογραφία: Unsplash.com

Το πεπόνι έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, γεγονός που το καθιστά εξαιρετική επιλογή φρούτου για την απώλεια των περιττών κιλών / Φωτογραφία: Unsplash.com

Το πεπόνι είναι το απόλυτο light σνακ για την παραλία. Πόσες θερμίδες έχει;

Το πεπόνι έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, γεγονός που το καθιστά εξαιρετική επιλογή για την απώλεια των περιττών κιλών. Το εξαιρετικό αυτό καλοκαιρινό φρούτο έχει περίπου 34 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια, αποτελώντας μια κορυφαία και δροσερή επιλογή για τη διατροφή σας.

Αναλυτικά, η θερμιδική αξία του πεπονιού ανά μερίδα είναι:

  • 100 γραμμάρια: 34 θερμίδες
  • 1 φέτα (περίπου 150-170γρ): 50 έως 60 θερμίδες
  • 1 φλιτζάνι κομμένο: 60 θερμίδες
  • Μισό μέτριο πεπόνι: 170 έως 500 θερμίδες (ανάλογα με το συνολικό μέγεθος και βάρος).

Πεπόνι: Τα οφέλη που προσφέρει στον οργανισμό μας

  • Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά: Aποτελεί εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, βήτα-καροτίνης, καλίου και άλλων απαραίτητων βιταμινών και μετάλλων. Επιπρόσθετα, το πεπόνι περιέχει και πολύτιμα αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην καταπολέμηση των επιβλαβών ελευθέρων ριζών στο σώμα μας
  • Ενυδατώνει τον οργανισμό: Η υψηλή περιεκτικότητα του πεπονιού σε νερό (90%  της σύστασής του) το καθιστά εξαιρετική επιλογή για την ενυδάτωση του οργανισμού, ειδικότερα τώρα το καλοκαίρι όπου οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές

Το πεπόνι έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, γεγονός που το καθιστά εξαιρετική επιλογή για την απώλεια των περιττών κιλών / Φωτογραφία: Unsplash.com

Το πεπόνι έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, γεγονός που το καθιστά εξαιρετική επιλογή για την απώλεια των περιττών κιλών / Φωτογραφία: Unsplash.com
  • Συμβάλλει στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος: Το πεπόνι περιέχει φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας, την υποστήριξη της υγιούς πέψης, καθώς και στη μείωση του κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου
  • Ενισχύει το ανοσοποιητικό: Τα θρεπτικά συστατικά και τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στο πεπόνι, ενισχύουν το ανοσοποιητικό και βοηθούν στην αποτελεσματική καταπολέμηση λοιμώξεων και ασθενειών
  • Καταναλώστε πεπόνι για μία υγιή καρδιά: Η περιεκτικότητα καλίου στο πεπόνι συμβάλλει στη ρύθμιση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης, μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Η απόλυτη καλοκαιρινή συνταγή: Απολαυστικό γλυκό ψυγείου με πεπόνι

Υλικά της συνταγής:

  • 180 ml χυμός λάιμ
  • ξύσμα από 2 λάιμ
  • 800 γρ. εβαπορέ γάλα
  • 800 γρ. ζαχαρούχο γάλα
  • 1/2 κ.γ. μαστιχέλαιο
  • 2,5 συσκευασίες μπισκότα τύπου digestive

Για το σερβίρισμα:

  • ξύσμα από χυμό λάιμ
  • φέτες από πεπόνι
  • κελυφωτά φιστίκια κοπανισμένα
  • φύλλα βασιλικού

Δείτε τη διαδικασία παρασκευής στο βίντεο:

Πεπόνι: Το απόλυτο light σνακ για την παραλία - Πόσες θερμίδες έχει;

Συμπερασματικά, το πεπόνι είναι μια εξαιρετική επιλογή φρούτου επειδή είναι χαμηλό σε θερμίδες, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, βοηθά στην πέψη, ενισχύει το ανοσοποιητικό και υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς.

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