Υπουργείο Υγείας: Οδηγός πρόληψης και προστασίας από τον καύσωνα

Προστατέψτε την υγεία σας από τις υψηλές θερμοκρασίες

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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
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Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας έχει παρατηρηθεί από χθες στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και σε αρκετές περιοχές να ξεπερνά τους 40 ° C. Ο καύσωνας, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία και την άπνοια, ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη δημόσια υγεία.

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Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας έχει παρατηρηθεί στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Πώς θα προστατευθείτε / Φωτογραφία: Unsplash.com

Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας έχει παρατηρηθεί στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Πώς θα προστατευθείτε / Φωτογραφία: Unsplash.com

Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων:

Συμπτώματα και Παθολογικές Καταστάσεις

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τα ανεκτά επίπεδα για τον ανθρώπινο οργανισμό, ενδέχεται να προκληθούν παθολογικές καταστάσεις ποικίλης βαρύτητας.

Ήπια έως μέτρια συμπτώματα:

  • Δυνατός πονοκέφαλος
  •  Ατονία και αίσθημα κόπωσης
  • Τάση για λιποθυμία
  • Πτώση της αρτηριακής πίεσης
  • Ναυτία και έμετοι
  • Ταχυπαλμία

Σοβαρά συμπτώματα (Θερμοπληξία):

  • Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος (άνω των 40,5 ° C)
  • Ξηρό, κόκκινο και ζεστό δέρμα (χωρίς εφίδρωση)
  • Ξηρή και πρησμένη γλώσσα
  • Ζάλη, σύγχυση και παραλήρημα
  • Ταχύπνοια και σπασμοί
  • Απώλεια συνείδησης

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Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων / Φωτογραφία: Unsplash.com

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ομάδες Υψηλού Κινδύνου

  • Ηλικιακές ομάδες & ειδικές καταστάσεις: Ηλικιωμένοι, μωρά και μικρά παιδιά, έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, καθώς και υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα
  • Εργαζόμενοι & αθλητές: Όσοι εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον
  • Άτομα με χρόνιες παθήσεις: Καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, αιμοσφαιρινοπάθειες, νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες, ψυχική νόσο, άνοια, αλκοολισμό ή κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών
  • Άτομα με οξεία νόσο: Όσοι νοσούν με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα (διάρροια/έμετο)
  • Άτομα υπό φαρμακευτική αγωγή: Όσοι λαμβάνουν διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα ή ορμονούχα σκευάσματα (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων). Συνιστάται άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό για ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.

Γενικές Οδηγίες Προφύλαξης

  • Παραμονή σε δροσερούς χώρους: Χρήση κλιματισμού ή ανεμιστήρων και επαρκής αερισμός των χώρω
  • Ένδυση: Ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα και χρήση καπέλου
  • Αποφυγή έκθεσης: Αποφυγή απευθείας έκθεσης στον ήλιο και έντονης σωματικής δραστηριότητας κατά τις ώρες 11:00 έως 17:00
  • Διατροφή & Ενυδάτωση: Συχνά ντους, ελαφρά γεύματα και άφθονα υγρά (νερό, φυσικοί χυμοί). Αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ. Σε περίπτωση έντονης εφίδρωσης, συνιστάται πρόσθετη λήψη αλατιού μόνο κατόπιν ιατρικής συμβουλής
  • Μέριμνα για ευάλωτους: Καθημερινή επικοινωνία και υποστήριξη ηλικιωμένων. Ειδική μέριμνα και εξοπλισμός κλιματισμού σε δομές φιλοξενίας (νεογνά, παιδιά, ΑμεΑ, τρίτη ηλικία).

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Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση θερμοπληξίας

  • Άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό, ευάερο, σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρο
  • Αφαίρεση των περιττών ρούχων
  • Τοποθέτηση παγοκύστεων ή δροσερών επιθεμάτων στον λαιμό, στις μασχάλες και στη βουβωνική χώρα
  • Εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό, δροσερό ντους ή ψεκασμό με νερό
  • Χορήγηση δροσερών υγρών σε μικρές γουλιές, μόνο εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του
  • Άμεση κλήση για ιατρική βοήθεια και μετάβαση σε νοσοκομείο.

Μέτρα ασφαλείας & πρόληψη πυρκαγιών

Παράλληλα με τα μέτρα ατομικής προστασίας, συνιστάται στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε θερμή εργασία στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.

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